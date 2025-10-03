Социальный фонд России представил данные о среднем размере пенсий по состоянию на 1 июля. Ожидаемо самые высокие пенсии зафиксированы в северных регионах, но Республики Коми среди них нет.

«Длинный» чукотский рубль

В лидерах Чукотка, где пенсионеры получают в среднем 41 тысячу 602 рубля. Далее идут Ненецкий автономный округ (38528 руб.), Камчатский край (36363 руб.), Магаданская область (36421 руб.) и Ханты-Мансийский автономный округ (35931 руб.).

Самые маленькие средние выплаты зафиксированы в Карачаево-Черкесии (21247 руб.), Дагестане (19601 руб.) и Кабардино-Балкарии (19418 руб.).

В Северо-Западном федеральном округе в тройке лидеров уже упомянутый выше НАО, а также Мурманская область (32807 руб.) и Республика Коми (31464 руб.). В явных аутсайдерах здесь Псковская область (23786 руб.) и Калининградская область (23872 руб.).

Отметим, что заметно отличаются размеры выплат у работающих и неработающих пенсионеров. Хорошо эта тенденция прослеживается на примере Коми, где пенсия у работающих в среднем 27250 руб., а у неработающих – 32801 руб.

Средняя пенсия по России 25098 руб. У работающих – 22091 руб., у неработающих – 25826 руб.

Конечно, на российскую пенсию, если очень постараться, то можно хоть как-то продержаться. Но разве это жизнь? А ведь власти, когда затевали пенсионную реформу, обещали доверчивым гражданам «молочные реки и кисельные берега». Министр финансов Антон Силуанов даже говорил о каких-то заграничных курортах, которые станут доступными для наших пенсионеров, об обеспеченной старости. И народ снова повелся на обман.

Сентябрьская сотка!

Но сейчас хотел бы напомнить о совершенно конкретном обязательстве нашего правительства. В 2018 году Российская Федерация ратифицировала Конвенцию №102 Международной организации труда (федеральный закон №349 от 3 октября 2018 года), взяв на себя обязательства поддерживать показатель соотношения пенсии к зарплате на уровне 40 процентов.

Однако этот важный показатель фактически игнорируется и год от года идет только на понижение. В 2024 году размер средней начисленной пенсии составлял лишь 25 процентов по отношению к среднему размеру начисленной заработной платы.

По статданным за сентябрь, средняя номинальная зарплата в России составила 103,2 тысячи рублей, до конца года ожидается рост данного показателя на 3-4 процента. Несложно прикинуть, какая должна была быть средняя пенсия, если бы власти вспомнили о своих обязательствах перед МОТ. В Коми в мае официально средняя зарплата составляла уже 108 тысяч рублей.

Если взять Москву, то там совершенно другой уровень доходов. В январе во время беседы Владимира Путина и столичного мэра Сергея Собянина фигурировала средняя зарплата москвича в размере 160 тысяч, к концу года она должна подрасти до 180,5 тысячи рублей. Властями поставлена задача уже через пару лет достичь показателя в 270 тысяч рублей! Так какая в таком случае должна быть пенсия у того же столичного жителя?

10 тысяч к празднику

Проблему небольших пенсий каждый регион решает по-своему или совсем не решает. Известно, что к Международному дню пожилых людей идут традиционные выплаты пожилым гражданам в Челябинской, Ярославской, Рязанской областях, Приморском крае, Ямало-Ненецком округе.

В соседнем с нами Ненецком округе все пенсионеры (при условии наличия стажа работы в регионе не менее 15 лет, а также инвалиды, проживающие в НАО не менее 20 лет) ко Дню пожилых людей получают единовременную компенсационную выплату – 10 тысяч рублей. Для граждан, достигших возраста 70 лет, ежегодная выплата составляет более 17 тысяч рублей. Пенсионерам ежемесячно за счет бюджета НАО производится доплата к пенсиям. Она в среднем составляет примерно 3500 рублей. То есть можно говорить о том, что за год «набегает» фактически 13 пенсия!

Вообще, в НАО для местных жителей существует порядка 150 различных социальных льгот и выплат (больше всех в стране). Среди них и прямые денежные выплаты, проезд в общественном транспорте за символическую плату (для пенсионеров), льготы за услуги ЖКХ, скидки на местную молочную и мясную продукцию (для семей с малолетними детьми).

Рекорды без бонусов

У нас же в Республике Коми пенсионеры не в приоритете у власти, хотя возможности поднять качество жизни у этой категории населения были. Напомню, что Коми несколько лет подряд (во время правления Владимира Уйбы) ставила фантастические рекорды по сбору налогов, но большая часть населения этого даже не почувствовала.

На протяжении нескольких лет наши пенсионеры могли получить бесплатные путевки в санатории Кировской и Ярославской областей, в Крымский санаторий «Северное сияние», который принадлежит нашей республике. Все, со следующего года «лавочка закрывается», бесплатных путевок больше не будет. Официальная версия – денег нет. Впрочем, когда они были для пенсионеров?

Обратная связь

«1 октября мы отмечали Международный день пожилых людей, – написал в «Трибуну» пенсионер Владимир Семенович. – К этой дате в нашей стране власти некоторых регионов выделяют пенсионерам к их пенсиям дополнительно небольшие суммы в качестве материальной поддержки. Но только не в Коми – такого у нас не было никогда. Похоже, что власти республики не ценят пожилых людей».

Сергей МОРОХИН.