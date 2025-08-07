Бензин нынче дорог (Блиц от 8 августа)

В июле цены на АИ-92 и АИ-95 на АЗС Сыктывкара менялись пять раз, и всегда в сторону увеличения.

В конце июня бензин марки АИ-92 в среднем по городу стоил 55,06 рубля за литр, к началу августа цена увеличилась до 57,23 рубля, то есть на 2,17 рубля. Бензин марки АИ-95 подорожал на 1 рубль 79 копеек – до 60,94 рубля. В начале года такой бензин стоил 57,58 рубля.

Нам споет Полина Гагарина

День республики 21-24 августа мы отметим масштабными праздниками. Всего в городах и районах пройдет более 1000 праздничных мероприятий.

В частности, состоится российский фестиваль «Люди леса» в Сыктывкаре 23-24 августа, где художниками будут созданы скульптуры из дерева и установлены в городском пространстве. Районы Коми представят свои программы 22 августа на центральной площади столицы в рамках республиканского праздника «Шондiбан» («Лик Солнца» в переводе с коми языка). А 22 августа Полина Гагарина выступит на Стефановской площади Сыктывкара.

Половина трав уже скошена

В Коми продолжается заготовка кормов. В лидерах – южные районы (Сыктывдинский, Прилузский и Корткеросский), а вот Усинск и Ухта сильно отстают из-за плохой погоды.

По данным Минсельхоза РК, аграрии республики уже скосили более половины трав, заготовили 70% сена и сенажа. Закончить кормозаготовки планируется в сентябре.

В Сосногорске будет скейт-парк

Муниципалитет будет участвовать во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города».

На прямой линии ЦУР 6 августа руководитель Сосногорска Ильдар Махмутов рассказал, что муниципалитет будет заявляться на конкурс в 2026 году. Власти подготовили проект скейт-парка с обновлением прилегающей территории. Локация уже определена, но Ильдар Махмутов не стал ее называть.

Что там с радиацией?

Возобновляет деятельность рабочая группа по мониторингу и реабилитации радиационно загрязненных участков в Ухте, сообщает пресс-служба Минприроды Коми. Эта инициатива соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Необходимость в этом возникла в связи с тем, что в поселке Водный ранее функционировал один из крупнейших в мире заводов по производству радия-256. Его деятельность оставила после себя загрязненные участки и хвостохранилище.

Буря, скоро грянет буря!

Этим летом солнце необычайно активно. Только за начало августа астрономы зафиксировали 15 вспышек.

Солнечная активность порождает магнитные бури на Земле. Их прогнозируют на 8, а также 19-20 августа. Для метеозависимых людей это чревато ухудшением самочувствия.

Теперь и в Летке, и в Пажге

В республике откроются еще два агрокласса, сообщает пресс-служба Минсельхоза Коми. В Коми профильные агроклассы уже созданы в Сыктывкаре, Усть-Цилемском, Удорском, Корткеросском и Усть-Куломском районах.

О ходе исполнения поручения доложил руководитель Минсельхоза Коми Сергей Елдин на расширенном аппаратном совещании с участием членов правительства Коми и глав муниципалитетов. Руководитель ведомства сообщил, что к 1 сентября 2025 года агротехнологические классы по направлениям подготовки «Генетика и селекция растений» и «Эффективное животноводство и современные корма» откроются в Прилузском и Сыктывдинском районах – на базе средних школ в селах Летка и Пажга.

В дальнейшем география будет расширяться, и к 2030 году на территории республики планируется уже 47 агроклассов.

Кукуруза на Севере

Два сельхозпредприятия Коми в этом году посеяли кукурузу, и предварительные результаты по ее выращиванию выглядят оптимистично, сообщила начальник отдела растениеводства и мелиорации Минсельхоза региона Ольга Лысенкова на встрече с журналистами.

По словам специалиста, кукуруза в Корткеросском районе уже достигла высоты 1,5 метра. Сейчас ведется постоянный мониторинг посевов. Оценить эффективность этой культуры в местных условиях можно будет после анализа кормовой ценности.

Арестовали, теперь продают

Территориальное управление Росимущества выставило на торги магазин в Сосногорске. Ранее помещение торговой точки было арестовано за долги.

Начальная цена помещений площадью 617 кв. метров – 11 млн рублей. Торги состоятся 8 сентября с.г.

День сельской школы

В Коми завершился прием заявок на республиканский форум, посвященный празднованию Дня сельской школы. По традиции праздник, объединяющий всех сельских педагогов, пройдет 28 августа. Столицей большого события станет старинное село Усть-Цильма, но география форума выйдет за его пределы, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Основные мероприятия запланированы в усть-цилемской школе имени Макара Бабикова, в усть-цилемской специальной (коррекционной) школе №14 и в Кадетской школе имени Героя России Владимира Носова села Коровий Ручей.

На участие в масштабном форуме зарегистрировалось 150 человек – это представители всех сфер отрасли образования: сотрудники детских садов, учителя школ, педагоги дополнительного образования, руководители общеобразовательных организаций.

До места не доехал

В Печорском районе ищут 40-летнего Евгения Сорова, который в ночь с 16 на 17 июля должен был сесть в Ухте в поезд по направлению в Усинск, но не доехал до места назначения.

В Печорском районе мужчину искали в лесном массиве в двух местах, где предположительно мог бы находиться пропавший. В районе поселка Каджером мужчину искали спасатели Ухтинского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС, а в районе поселка Чикшино работали спасатели Печорского аварийно-спасательного отряда.