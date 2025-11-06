Билеты подорожают (Блиц от 7 ноября)

Во всех муниципалитетах Коми повышают тарифы на проезд в пассажирских автобусах.

В Сыктывкаре это уже произошло, на очереди – Ухта, Воркута, Печора, Сосногорск, Вуктыл, Усть-Вымский, Усть-Куломский, Удорский, Ижемский, Княжпогостский, Сысольский и Троицко-Печорский районы.

А на этой неделе стало известно, что стоимость билетов возрастет еще в трех муниципалитетах. В Усть-Вымском районе тариф увеличится с 23 до 30 рублей, в Усинске – с 28 до 35 рублей. В Койгородском районе тариф за 1 км пробега на междугородних маршрутах вырастет – с 3,2 до 3,4 рубля.



Вкусно есть не запретишь



За 9 месяцев этого года жители Коми оставили в кафе и ресторанах свыше 12 млрд рублей.

Оборот общественного питания в регионе в сентябре 2025 года составил 1,7 миллиарда рублей, показав рост в сопоставимых ценах на 8,6% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. В целом за январь-сентябрь этого года совокупный оборот отрасли общественного питания в регионе достиг 12,1 млрд рублей, сообщает Комистат.



Обратим отходы в доходы?



Ученые Института химии Коми научного Центра удостоены золотой медали «За лучшее изобретение» на международном форуме на Кипре.

Ученые-химики Владимир Белый и Иван Кармадонов создали уникальный пластификатор, который превращает лигнин (отход бумажной промышленности) в высококачественное полимерное или углеродное волокно. При производстве бумаги легнин отделяют от целлюлозы, и он становится огромной проблемой – это миллионы тонн вещества, которое сложно переработать. Ученые нашли способ «приручить» лигнин с помощью жидких продуктов его же переработки. Это позволяет легко и стабильно формовать из него волокна, открывая дорогу для создания биоразлагаемых материалов и современных композитов.



Нефтяники вредят больше



В Коми самый низкий показатель объема нелегальной заготовки древесины в СЗФО – 0,007 процента.

За 9 месяцев общий объем незаконно заготовленной древесины составил менее 500 кубометров. Такие данные во время защиты госпрограммы «Развитие лесного хозяйства» в Госсовете Коми привел и.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Роман Полшведкин. Ущерб от незаконных рубок составил 4,6 млн рублей. Между тем основной объем платежей по возмещению вреда окружающей среде приходится не на «черных лесорубов», а на платежи от нефтяных компаний, которые допускают загрязнение земель лесного фонда нефтепродуктами.



Макар победил в Монголии



Сыктывкарский школьник стал чемпионом Азии по шахматам. Первенство проходило в столице Монголии Улан-Баторе.

Макар Бердашкевич (тренер – Николай Анисимов) стал чемпионом Азии по блицу среди школьников до 13 лет, показав стопроцентный результат. Помимо «золота» в его копилке три «бронзы» командного зачета по классическим шахматам, быстрым шахматам и блицу в составе национальной команды.

Младенцы задохнулись во сне



С начала года в Коми зафиксировано два случая асфиксии младенцев во сне.

Доктор медицинских наук, педиатр и детский кардиолог Наталья Кораблева разработала простое правило, которое помогает сохранить жизнь детям первого года жизни. Поскольку новорожденный большую часть суток проводит во сне, родители должны обезопасить место, где он находится.



Новые имена в скорбном списке



В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

В ходе спецоперации погибли Андрей Тимушев из села Дон Усть-Куломского района, Руслан Малованов из Княжпогостского района, Дмитрий Плетнев из Нижнего Одеса, Иван Старцев из села Куниб Сысольского района, Владимир Зорин, Валерий Вышняк и Александр Коновалов из Удорского района, Олег Семяшкин, уроженец Печоры, Денис Иевлев из села Лойма Прилузского района, Михаил Терентьев из Инты, Валентин Бурдаев из села Зеленец, Илья Шарыгин из деревни Визябож, Виктор Облётов из Воркуты, Данил Горбовский из Вуктыла, Андрей Богданов, уроженец Троицко-Печорского района, Антон Белков из поселка Донаель Усть-Вымского района, Алексей Оборин из Ухты.



В Прилузье ввели карантин



С 31 октября в районе объявлен карантин по лейкозу крупного рогатого скота.

Неблагополучной, согласно приказу Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Коми, считается территория в радиусе километра от очага – села Ожындор. С территории эпизоотического очага на время карантина запрещено вывозить восприимчивых к заболеванию животных (исключение – на убой), запрещено посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, специалистов госветслужбы и привлеченного персонала для ликвидации очага.



Еще три праздника



Президент РФ подписал указы об учреждении двух новых памятных дат.

День коренных малочисленных народов России будет отмечаться 30 апреля, а День языков народов России – 8 сентября. Соответствующие постановления опубликованы на сайте официального интернет-портала правовой информации. Кроме того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о том, что 5 ноября будет отмечаться День работника суда. Инициатива установления этой даты принадлежит председателю Верховного Суда Игорю Краснову и поддержана президентом.



Умные ребята из интерната



Двое учащихся физматлицея Сыктывкара стали призерами Международной олимпиады по экспериментальной физике IEPHO-2025.

Олимпиада проходила в Москве с 26 октября по 3 ноября. Республику Коми представляли пятеро учащихся столичного физико-математического лицея-интерната вместе с учителем физики Игорем Куликовым. Олимпиада состояла из трех туров, в каждом из которых лицеисты выполняли два непростых экспериментальных задания (уровня финала Всероссийской олимпиады школьников). 8-классник Максим Панев и 9-классник Леонид Козлов стали бронзовыми медалистами.



Приставы взломали дверь



В столице Коми семью выселили из квартиры за долги по ЖКУ.

Социальные наниматели муниципальной квартиры в доме на центральной улице столицы Коми накопили крупную задолженность за жилищно-коммунальные услуги. Товарищество собственников жилья не стало с этим мириться и сначала обратилось в суд за взысканием долга. Судебное решение в пользу ТСЖ на квартиросъемщиков не повлияло. Тогда ТСЖ привлекло к решению проблемы собственника жилья, то есть администрацию Сыктывкара. Требования городской власти оплатить ЖКУ и наем действия также не возымели, поэтому она вышла в суд – но уже с иском о выселении, который был удовлетворен.