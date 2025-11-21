Знаменитый поэт Серебряного века Саша Черный, с усмешкой относящийся к депутатам Государственной Думы, вывел двоих из них в стихотворении 1909 года «Невольное признание», которое начал такими словами: «Гессен сидел с Милюковым в печали. Оба курили и оба молчали». Между тем в жизни одного из лидеров Конституционно-демократической партии Иосифа Гессена действительно хватило печалей, и одна из них связана со ссылкой в далекий Усть-Сысольск.

Впрочем, трехлетний период пребывания в столице Коми края был отмечен для Иосифа Сауловича и приятными эпизодами. В этом захолустном городе у него завязались любовные отношения с местной девушкой, и она родила ему сына, ставшего впоследствии выдающимся философом и педагогом.

Его университеты

Ссылка в Усть-Сысольск стала для молодого юриста серьезным испытанием главным образом потому, что почти все предшествовавшие этому событию годы он провел в солнечной Одессе, в которой он появился на свет в 1865 году в семье богатого еврейского купца. Однако Иосиф не стал, как его отец и многочисленные родственники, хлеботорговцем. Во время учебы в старших классах гимназии, начитавшись трудов Писарева и других революционных демократов, проникся их идеями и включился в революционную деятельность.

Неприятности начались во время учебы на юридическом факультете расположенного в Одессе Новороссийского университета, откуда его исключили, обвинив в участии в студенческих беспорядках. Но тут же приняли на первый курс Петербургского университета. Однако и там он продержался недолго. Его друзья из фактически распавшейся «Народной воли» попросили Иосифа написать возражения на вышедшую за границей работу молодого социал-демократа Плеханова «Наши разногласия», направленную против народников. Сочинение Гессена отпечатали на гектографе отдельной брошюрой, на обложке которой значилось: «Издание группы молодежи партии «Народная воля».

Брошюра попала в руки полиции, и накануне нового 1886 года Иосифа арестовали и приговорили к ссылке в Вологодскую губернию. Как он сам позже напишет в своих мемуарах, он тогда не подозревал, что «ссылка может иметь благотворное действие, что она может стать пусть суровой, но настоящей школой жизни».

Уроки провинциальной жизни

Из Вологды Гессена отправили в Усть-Сысольск, куда он добирался в сопровождении двух конвоиров без остановок семь дней на санях по зимнику. Уездный город произвел на уроженца Одессы тягостное впечатление: суровые морозы и короткие дни зимой, летние белые ночи и отсутствие каких-либо развлечений, кроме пьянства и игры в карты.

От скуки Иосиф регулярно заходил в местную больницу, которой заправлял толстый молодой врач. Во время приема больных он не поднимался с кресла, дабы осмотреть пациента, никогда не пользовался стетоскопом или молоточком, а лечил страждущих хинином и касторкой. После приема доктор играл в шашки с фельдшерами, причем проигравший должен был идти за мармеладом в ближайшую лавку, а затем начиналось долгое чаепитие.

Как-то отец Константин, священник усть-сысольского Троицкого собора, дабы развлечь ссыльного еврея, позвал его к себе в гости. И Гессен угодил в большое общество, сидящее за столом, перегруженном бутылями водки, вина и разного рода настоек. Все разговоры сводились к воспоминаниям о былых выпивках. Наутро Иосиф проснулся с тяжелой головой и отвратительным вкусом во рту. Хозяева квартиры позвали его снова к священнику, дабы опохмелиться, но ссыльный студент категорически отказался.

Себя Гессен успокаивал тем, что впервые увидел подлинную будничную жизнь, спустившись с заоблачных высот на грешную землю. В своих мемуарах он резюмирует: «Мы были во власти аберрации, принимая тонкий слой интеллигенции за всю Россию…»

Неожиданная радость

Много позже Гессен в книге воспоминаний «В двух веках» охарактеризует свое пребывание в Усть-Сысольске короткой фразой: «Жизнь отличалась усыпляющей монотонностью». И, дабы не «уснуть» окончательно, ссыльный студент сошелся с Анной Макаровой, младшей дочерью владельца винной лавки, у которого Иосиф снимал комнату. Последствия оказались для молодого человека неожиданными и неутешительными – девушка забеременела.

Гессен почувствовал себя в тупике: жениться на Анне он не мог – мешала разница в вероисповедании, и он не представлял, как ему объясняться с ее отцом. Но обошлось, разговор с дедом будущего ребенка получился вполне миролюбивым. И в августе 1887 году на свет появился мальчик, которого назвали Сергеем. Иосиф, взяв ребенка на руки, внезапно ощутил большую радость от свалившегося отцовства.

Мальчика отец Константин торжественно крестил в Троицком соборе. Молодой доктор взял на себя роль крестного отца. К тому, что ребенок бастард, местное население отнеслось спокойно. Но Гессен понял, что не сможет с этим дитем расстаться.

Благородное ренегатство

На следующий год после рождения сына Гессен покинул Усть-Сысольск, сдал экстерном экзамены в Петербургском университете и с дипломом юриста перебрался в Кишинев, где его брат владел аптекой. Революционной деятельностью он больше не занимался, нашел работу в Бессарабском коммерческом суде и женился на внучке кишиневского раввина Анне Штейн.

Анна Исааковна к тому времени была разведена, имела троих детей от первого брака, а Иосиф уговорил ее взять в семью еще и своего сына Сергея. Но по закону 1891 года усыновлять детей могли только православные, и супруги преспокойно отказались от веры предков, поскольку оба не слишком были привязаны к религии.

Так малютка Сергей обрел отца и мать, а также еще трех братьев и сестер. Все свое детство он был убежден, что они и есть его настоящая семья, очень любил Анну Исааковну, не подозревая, что она всего лишь мачеха. Правда вскрылась, когда Сергей Иосифович повзрослел. Его кровная мать, которую родители заставили отказаться от внебрачного первенца, к тому времени вышла замуж, поселилась с мужем в Ташкенте и оттуда написала письмо своему бывшему усть-сысольскому любовнику. Каким-то образом оно попало в руки Сергея Гессена, и он узнал, что, оказывается, он не чистокровный еврей, а наполовину коми-зырянин.

В кругу либералов

Переход в христианство открыл Иосифу Гессену дорогу на государственную службу. Он с семьей перебрался в Петербург, где занял высокую должность в Министерстве юстиции, увлекся журналистикой и организовал выпуск еженедельной юридической газеты «Право». Кроме того, Иосиф Саулович, ставший после крещения Иосифом Владимировичем, вновь погрузился в политику. Только теперь он имел дело не с революционерами, а с либералами.

В 1905 году он принял активное участие в создании кадетской партии, через год вошел в состав его Центрального комитета. В 1907 году Гессена избрали депутатом II Государственной Думы от Санкт-Петербургской губернии. Совместно с партийным лидером Павлом Милюковым он редактировал газету «Народная свобода», участвовал в секретных переговорах между ЦК партии и премьер-министром Сергеем Витте о создании конституционного кабинета. В годы Первой мировой войны редактировал газету «Речь».

В 1917 году Гессена избрали в состав Временного совета Российской республики, после Октября он выступил против власти большевиков, вошел в Политический центр при штабе генерала Юденича, а после его поражения эмигрировал в Финляндию.

За границей Иосиф Владимирович занялся литературной и издательской деятельностью. В Германии он вместе с Владимиром Набоковым (отцом знаменитого писателя) основал русскоязычную газету «Руль», издал 22-томный документальный сборник «Архив русской революции» и написал две книги воспоминаний – «В двух веках» и «Годы изгнания».

Начало Второй мировой войны застало его в Париже, после оккупации столицы Франции он уехал в США, где и скончался в 1943 году.



Игорь БОБРАКОВ.

P.S. ________________________________________________________________



Судьбы философа и поэта

Зырянское происхождение спасло Сергею Гессену жизнь в оккупированной Польше

Сергей Иосифович Гессен, как и его отец, окончил юридический факультет Петербургского университета, но интересовала его не юриспруденция и не политика, а философия и педагогика. Соответствующее образование он получил в университетах на родине великих философов в Германии, где защитил докторскую диссертацию «Об индивидуальной причинности», соединив идеи Канта с диалектикой.

Однако оставаться за границей он не собирался и вернулся на родину. До революции работал приват-доцентом Петербургского университета, в 1917 году уехал в Сибирь, заведовал кафедрой педагогики на историко-филологическом факультете Томского университета. Только в 1922 году Гессен-младший покинул советскую Россию, перебрался в Прагу, став профессором Русского педагогического института. Именно там он закончил свой фундаментальный труд «Основы педагогики», который называют одним из лучших в столетии.

В 1934 году Сергею Иосифовичу предложили занять кафедру в Свободном польском университете, он уехал в Варшаву, где и встретил Вторую мировую войну. Его еврейское происхождение, казалось, не оставляло шансов на выживание в годы немецкой оккупации. Но он выжил. Спасло чудо.

Однажды немцы схватили Гессена во время очередной облавы, но ими командовал его бывший студент, и Сергея Иосифовича выпустили. В другой раз философ сумел доказать, что вовсе не является евреем. Во-первых, он православный, а значит, у него нет определяющего признака евреев-мужчин. Во-вторых, в жилах Гессена течет зырянская кровь. Да, он рос в еврейской семье, но в качестве усыновленного дитя. Что в общем-то было правдой.

Сергей Иосифович на семь лет пережил отца. Он скончался в Лодзи в 1950 году и был позже перезахоронен в Варшаве. Его оставшиеся в Праге бывшая жена Елена Минор и сын, русский поэт Евгений Гессен, погибли в концлагерях.