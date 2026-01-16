Как известно, выборы тридцати депутатов в горсовет Сыктывкара состоялись 14 сентября прошлого года. На календаре январь, а председатель Совета до сих пор не избран. Что происходит?

С просьбой внести ясность в этот вопрос депутат Госсовета Коми Николай Удоратин (руководитель фракции КПРФ) направил обращение в адрес прокурора Республики Коми Николая Егорова.

Состоялось уже пять заседаний столичного Совета. Депутаты приняли несколько важных решений, в том числе и по корректировке городского бюджета.

Согласно регламенту, ключевые вопросы жизнедеятельности города сначала должны рассматриваться депутатскими комиссиями (по бюджету и социальной политике), затем на совместном заседании комиссий и только затем выносятся на рассмотрение сессии. Но эта процедура была нарушена, поскольку постоянные комиссии до сих пор не сформированы.



Спросим у прокурора



В своем обращении депутат Удоратин обратил внимание на то, что согласно действующему законодательству именно председатель Совета (избирается на первом заседании Совета путем тайного голосования) организует работу, созывает заседания, председательствует на них и подписывает решения. Отсутствие законно избранного председателя делает невозможным легитимное руководство работой представительного органа.

Николай Удоратин просит прокурора дать правовую оценку законности проведения заседаний Совета и принятых на них решений в условиях неизбранного председателя и несформированных постоянных комиссий. А в случае подтверждения нарушений рассмотреть вопрос о признании незаконными решений, принятых Советом с нарушением установленного порядка.



Процедура затянулась



Напомним, что еще в октябре на первом заседании Совета перенос выборов председателя Совета объяснялся «незавершением проверочных процедур». Понятно, что сейчас повсеместно тщательно проверяют всех претендентов на более-менее заметные должности по части их финансовых активов, имущества и так далее. Но почему так долго?

Хотя насчет «понятно» не всегда понятно. Например, в случае с бывшим руководителем администрации города Печоры Валерием Серовым, у семьи которого проверяющие органы в свое время каким-то чудом не заметили наличие акций британской компании и прочих незадекларированных богатств.



Фаворит оказался не в фаворе?



С 2017 года Совет Сыктывкара (два созыва) возглавляла Анна Дю. Похоже, она и дальше планировала сидеть в «мягком денежном кресле». Но тут появилась другая кандидатура – бывшего заместителя главы столичной администрации Владислава Матвеева, который решил избираться (и ожидаемо избрался) в депутаты. Во время предвыборной кампании именно Владислава Матвеева называли главным претендентом на место председателя нового состава Совета. Но его кандидатуру в Желтом доме не утвердили.

Здесь будет уместно вспомнить историю с Сыктывкарским горводоканалом. В 2024 году депутаты отказались брать под козырек перед тогдашним главой Коми Владимиром Уйбой, когда он продавливал идею соединить относительно благополучное столичное предприятие с безнадежно погрязшим в долгах Воркутинским горводоканалом. Депутаты и администрация Сыктывкара единодушно выступили против такого «рэкета», и здесь немаловажную роль сыграл Владислав Матвеев, курировавший тогда Совет и правовые вопросы администрации. Возможно, что эта скандальная история ему и аукнулась.



«Крепкий хозяйственник»



После избрания Совета города потенциального председателя Совета прокатили, а в коридорах власти начали обсуждать (и продолжают это делать) другие кандидатуры на значимую должность в столице, среди которых Павел Арасланов, Анна Дю, Ольга Сычугова и Сергей Кулаков. Последний из них имеет наиболее высокие шансы на лавровый венок победителя, что в общем никого не удивляет. Бизнесмен Сергей Кулаков уже давно играет заметную роль в региональной политике, имеет репутацию «крепкого хозяйственника» и, что немаловажно в нынешнее время, всегда придерживается «правильного курса», проводимого Желтым домом.

Так что будем ждать разъяснений от прокурора Коми Николая Егорова. Тем более что нарушения действующего законодательства, на которые обратил внимание депутат Николай Удоратин, очевидны.



А вы думали, все так просто?



Многие всерьез считают, будто председателя депутатского корпуса выбирают сами депутаты. Так сказать, путем свободного волеизъявления. Но это идеалистическое представление о принципах «демократического устройства». На самом деле руководителей органов законодательной власти сегодня определяет власть исполнительная, то есть чиновники.

По сложившейся практике, которая нигде юридически не прописана, решающее слово в отборе кандидатов на ключевые посты в законодательных собраниях регионов и городов, имеющих статус столиц субъектов РФ, играет администрация президента (АП). И это не простая, а многоступенчатая процедура.

Круг соискателей на пост председателя столичного Совета первоначально определяет администрация главы региона (в нашем случае – Желтый дом). На этой стадии многое решают личные связи, финансовые и административные ресурсы претендентов. Не исключены также интриги и происки конкурентов.

Затем «участники естественного отбора» проходят через «силовой фильтр». Силовики тщательно проверяют досье претендента и готовят соответствующие справки.

Помимо степени лояльности (это само собой), соискателя изучают и по другим параметрам – личным и деловым. Коррупционная составляющая (в том числе потенциальная) должна быть полностью исключена. Кандидат может пройти отбор лишь в том случае, если в итоговой справке будет сказано примерно так: «В связях, порочащих его, не замечен». «Нордический характер», а также наличие высшего образования и партийный билет члена «Единой России», конечно, тоже приветствуются.

Затем документы на соискателя поступают в Администрацию президента. Там эти папочки внимательно изучают, и только после этого кандидата могут пригласить в Москву на собеседование (в последнее время его часто проводят дистанционно – по ВКС).

Что касается сыктывкарского Совета, то, по данным «Трибуны», ни один из соискателей, включая Сергея Кулакова, пока не приглашался на собеседование в АП. Зато нам известно, что несколько из предложенных Желтым домом кандидатур по разным причинам Москва уже отклонила.



Сергей МОРОХИН,

Виктор СЕМЕНОВ.