Семь часов без перерыва звучало живое чтение одной-единственной былины. Ее в Литературном музее Ивана Куратова наизусть читал самый известный современный сказитель Александр Маточкин.

Время рекорда было ограничено только часами работы музея. По словам Александра, он вполне мог бы сказывать былину и восемь, и десять часов кряду. Слушатели менялись, и только один из них просидел в зале все семь часов.

Как рассказал Александр, эта былина оказалась самой длинной в его практике. Она появилась благодаря объединению разных сюжетов в один. И если звучат они без остановки, этот текст можно считать одной былиной. В семичасовой былине сказитель рассказал все, что он знает про Илью Муромца, Добрыню Никитича, Алешу Поповича и – неожиданно – про Дуная Ивановича. Потому что Дунай – друг Добрыни.

Сказывание былин – это всегда в той или иной мере импровизация. Вот и вышла супербылина. В минувшем декабре в Москве тот же Маточкин установил рекорд в пять с половиной часов.



Фольклорист и певец Александр Маточкин.

В поисках живого слова



В репертуаре Александра много печорских былин, в том числе и записанных в Усть-Цилемском районе, где он с 2010 года трижды бывал в фольклорных экспедициях. В прошлом году сказитель в очередной раз посетил усть-цилемский праздник «Горка».

Длиннобородый сказитель – это не дедок из глухой деревушки, а вполне современный человек, который однажды решил, что помимо городской квартиры ему нужен старинный деревенский дом, а кроме современной поп-культуры – древние былины. Годами он их исследовал, заучивал, а потом начал исполнять.

Фольклорист, филолог, русский этнический сказитель и певец, он много лет посвятил изучению и собиранию русского фольклора, а теперь щедро делится своими знаниями с широкой публикой. В его репертуаре былины о легендарных русских богатырях, поморские сказы Бориса Шергина и многое другое. Всего в его репертуаре сейчас полсотни былин. Из них около тридцати – печорские.

У Александра большая семья – восемь детей в возрасте от пяти до 25 лет. Для старших былины остались в детстве, а вот младшие пока с интересом слушают отца.

С 2012 года Маточкин живет в тверской деревне Лысцево. Несколько лет назад его дом сгорел, и он на время перебрался в небольшой пустующий дом по соседству. Летом там живет вся его семья, которая на зимовку перебирается в Царское Село под Питером.

Маточкин переехал в Санкт-Петербург в 1995 году из Североморска. Четыре года он проучился на историческом факультете СПбГУ, потом поступил на филфак, где начал изучать фольклор. В 2005 году окончил бакалавриат на кафедре математической лингвистики, а в 2007-м – магистратуру на кафедре истории русской литературы, магистерскую диссертацию написал по былинам Печоры.

В том же университете существует фольклорный ансамбль. Александр пришел туда в 1998 году, познакомился там с будущей женой. В аспирантуре он вновь обратился к былинам Печоры. Хотя кандидатская так и не была защищена, но три года работы над ней дали автору возможность глубоко проникнуть в материал устного эпического сказительства.

В итоге он решил посвятить себя сохранению и возрождению традиций сказителей. Причем Александр не консервирует какие-то отдельные образцы эпоса, записанные от его предшественников, а подходит к своему делу творчески. Ведь былины – это жанр изменчивый, и по традиции любой сказитель сказывает немного на свой лад, меняя текст по своему

разумению и чувству стиля, заимствуя выражения у других исполнителей и даже создавая свои.



Посиделки для любителей



Традиционно былины исполняли без сопровождения музыкальных инструментов. Хрестоматийных Бояновых гуслей не было. Видимо, восполняя этот пробел, Александр на своих выступлениях играет также и песни под гармонь. Это могут быть как традиционные частушки и романсы, так и современные песни отечественных и зарубежных авторов. В частности, в Сыктывкаре на одной из творческих встреч он в своей манере исполнил песню на стихи Анны Ахматовой «Сероглазый король», казачью песню, один из хитов группы «The Beatles» и старинную французскую колядку (последние две – в своих переводах).

Несколько лет назад Маточкин начал проводить свои «сказительские хождения» по российским городам и устраивать посиделки с любителями фольклора. Кстати, на свое первое выступление в 2012 году он приехал автостопом.

Маточкин не исполняет былины со сцены, а собирает слушателей в круг, чтобы они могли пообщаться с ним. Обычно это общество любителей фольклора весьма небольшое, но в Сыктывкаре все посиделки оказались многолюдными. «Дни сказительства в Республике Коми» стали настоящим праздником русской традиционной словесности.

Для распространения знаний о древнем устном творчестве Маточкин ведет несколько групп в соцсети «ВКонтакте»: «Ладно-хорошо», «Живые старины», «Моя гармонья», «Чара меду», «Баю-бай». Здесь можно услышать записи былин, стихов, песен.

Как рассказал Александр, былины сейчас больше поют и знают в столицах, чем на селе. Поэтому фольклористы уже не вывозят фольклор из деревни, а завозят его туда. Такие нынче времена.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.