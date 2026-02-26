ЧЕМПИОНКА МИРА (Блиц от 27 февраля)

Сыктывкарка Ирина Губер завоевала три золотых медали в Казахстане на Чемпионате мира по лыжным гонкам среди «особенных» спортсменов.

Ирина Губер победила в трех гонках: в масс-старте на дистанции 10 км свободным стилем, в спринте и классической гонке на 5 км. Три «золота» Чемпионата мира – это не рекорд Губер. В прошлом году спортсменка стала абсолютной чемпионкой мира во Франции, завоевав пять золотых медалей.



И снова скорбные вести



На этой неделе стало известно еще о нескольких наших земляках, погибших во время специальной военной операции.

В ходе проведения СВО погибли Александр Саксин из деревни Даниловка Печорского района, Роман Доронин из села Часово Сыктывдинского района, Антон Осипов из Воркуты, Павел Болдырев из села Усть-Вымь, Рамиз Эйвазов, уроженец села Летка Прилузского района, Виталий Галицкий из Микуня, Константин Канев из Ухты, Анатолий Руденко из поселка Лопъювад Усть-Куломского района.



Фермеров Коми предупредили



С качественными семенами картофеля в стране возникла напряженка.

В Коми выращивают сорта картофеля, которые охраняются патентом. Речь идет об «Авроре», «Рябинушке», «Веге», «Гала», вот уже два года завозят «Фламинго» и «Кармен». Как напомнила ведущий агроном «Россельхозцентра» Кировской области и Коми Антонина Бабела, фермеры, которые выращивают эти сорта, должны своевременно оформлять лицензионные договора. Без этих документов фермерам не дадут субсидии. Сорт «Ред скарлет» пока патентом не облагается



Столб преткновения



На вершину масленичного столба, установленного в Сыктывкаре на Стефановской площади, не смог залезть ни один из 22 смельчаков.

Никто не смог подняться до вершины 22-метрового столба, где висели конверты с названиями призов (велосипед, зимняя палатка, электрогенератор, дисковая пила, холодильник и т.д.). Зрители искренне поддерживали участников, в том числе Федора Шучалина из поселка Вухтым, который ранее успешно забирался на столб на Стефановской больше 20 раз. Причина неудачи этого года, по его словам, крылась в том, что столб был старый и смолы на нем было немного.



Увидите чум – заходите в библиотеку



С 1 по 2 марта в Национальной библиотеке Коми пройдут Дни Арктики.

Запланированы лекции, выставочная программа и мастер-классы. На площадке возле библиотеки будет установлен настоящий чум ижемских оленеводов, а в большом читальном зале пройдут творческие встречи с народным сказителем Александром Маточкиным (1 марта –в 12.00, 2 марта – в 10.30). Дополнением к Дням Арктики станут выставки «Сезон фотоохоты», «Коми край на старых картах», «Там, где всегда мороз…» и книжная ярмарка. Вход свободный.

Сколько коек осталось в Коми?



Рождаемость снижается – отсюда тенденция к сокращению акушерских коек, объяснили в Минздраве Коми.

В Коми четыре родильных дома – в Сыктывкаре, Воркуте и Ухте. В других муниципалитетах имеются лишь профильные отделения в больницах и залы для экстренных случаев. В 2025 году в регионе функционировала 341 акушерская койка. С прошлого года данные по демографии «засекретили», однако, по официальным сообщениям ведомств, можно сделать вывод, что за весь 2025 год в республике родилось около 5 тысяч детей. В 2015-м, к примеру, было почти 12 тысяч.



70 лет в любви и верности



Супруги из Ухты отметили очень редкую дату – 70-летие брака.

Иван Федорович и Зоя Андреевна Зубковы поженились в 1956-м, а недавно отпраздновали «благодатную свадьбу». Как рассказывают юбиляры, до похода в загс они еще три года дружили. В 1964 году семья, в которой уже были две дочки, переехала в Ухту. Глава семейства Иван Федорович работал в строительной отрасли, пройдя трудовой путь от прораба до заместителя начальника управления МУ-16 треста «Северкомплектмонтаж». Зоя Андреевна трудилась в сфере торговли. Сегодня у юбиляров уже три внучки, три правнука и один праправнук.



Лучшая защита от бешенства



Жители Коми смогут бесплатно привить домашних питомцев вакциной «Рабикан».

Бешенство является смертельным заболеванием, общим для человека и животных, и вакцинация остается единственным надежным способом защиты. «Регулярные визиты к ветеринару для прививок – это забота о здоровье вашей собаки или кошки, а также ваша ответственность», – сообщили в Управлении ветеринарии по Коми. Дополнительную информацию можно получить по телефону лечебного отдела: 8 (212) 286-462.



На улицах зазвучат сирены



Проверка системы оповещения в городах и районах республики запланирована утром 4 марта.

По сообщению регионального ГО и ЧС, 4 марта в 10.40 на всей территории республики на три минуты включатся сирены системы оповещения. Затем по сети уличных громкоговорителей, по радио и телевидению будут передаваться речевые сообщения. Дополнительные запуски сирен и уличных громкоговорителей пройдут с 11.10 в рамках проверки муниципальных систем оповещения населения.



Ждите, к вам едет экомобиль



«Региональный оператор Севера» проведет акции в 20 населенных пунктах.

Экологические акции Регоператор проводит по собственной инициативе. В феврале в таких акциях в разных городах и районах приняли участие около 400 жителей Коми, сдав более 100 кубометров вторсырья. В последний день месяца «Зеленая суббота» пройдет в Инте и в поселке Благоево Удорского района. У жителей есть возможность сдать: ПЭТ-бутылки, крышки, ПНД-канистры из-под масел, флаконы от бытовой химии, макулатуру, пластиковые карты, зубные щетки, алюминиевые банки. В марте такие акции продолжатся. В отдаленные населенные пункты направляется экомобиль «Лысва».



Утром – деньги, вечером – стулья



Жительница Кирова предстанет перед судом по делу о мошенничестве при изготовлении мебели.

По версии следствия, женщина занималась продажей диванов и кроватей, размещая объявления в интернете. В 2022-2023 гг. у нее возникли проблемы с покупателями, которые обратились в суд из-за некачественного изготовления мебели. У женщины образовались большие долги, однако, несмотря на это, она продолжила прием заказов. Получив аванс от 14 граждан, свои обязательства перед ними она не исполнила. Ущерб потерпевшим, в том числе жителям Коми, составил 708 тыс. рублей.