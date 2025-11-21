Недалеко от автотрассы Нижний Одес – Вуктыл, в километре от отворотки к поселку Шердино, в лесу находится площадка одной из нефтяных скважин.



Работы на площадке прекращены около шести лет тому назад, буровая вышка демонтирована и вывезена. Здесь остались металлические емкости, куски кровельных листов, мешки с присадками для буровых растворов и прочий мусор.

На территории находится открытый котлован с нефтесодержащей жидкостью и частично заполненный плавающей по водной поверхности нефтью. Подобные котлованы являются смертельными ловушками для перелетных птиц.

Еще в 2020 году ухтинские экологи обратились к председателю республиканской Межведомственной комиссии по проверке соблюдения установленных требований по охране окружающей среды от нефтяного загрязнения Роману Полшведкину с просьбой сообщить, в какой срок запланировано завершение рекультивации настоящей площадки.

На спутниковых Яндекс-картах вдоль Шердинской грунтовой автодороги просматриваются и другие пятна буровых площадок, где работы не проводятся. Поэтому возник вопрос также и по их состоянию.



33 года ждать?



Спустя месяц мы получили ответ, из которого стало известно: «Территория Савиноборского нефтяного месторождения предоставлена в пользование ООО «Стати-нефтегаз-инвест» по договору аренды от 10.06.2020 г. сроком действия до 31 декабря 2053 года. Участок расположен в выделе 23 квартала 177 Дутовского участкового лесничества ГУ «Вуктыльское лесничество» для осуществления геологического изу-чения недр, разведки и добычи полезных ископаемых.

Пунктом 1.3 договора установлено, что арендатору передается лесной участок: «Строительство и эксплуатация эксплуатационных и нагнетательных скважин №№ 301, 302, 303, 304, 306, 308, 321 куста № 2 на Савиноборском нефтяном месторождении и подъездной дорогой».

В случае досрочного прекращения срока действия договора, согласно его условиям, арендатор обязан обеспечить снос объектов, созданных для освоения лесного участка, и осуществить рекультивацию земель, которые подверглись загрязнению и иному негативному воздействию в соответствии с проектом рекультивации земель и требованиями законодательства РФ. «В настоящий момент рекультивация не проводится», – говорится в ответе.

Надпись на аншлаге гласит, что данную территорию ранее эксплуатировала фирма «Нобель Ойл». А с июня 2020 года (если верить договору) – ООО «Стати-нефтегаз-инвест». Однако никаких работ, включая геологическое изучение недр и разведку полезных ископаемых, здесь явно не проводилось. 14 марта 2023 г. «Экологический вестник Припечорья» опубликовал об этом участке статью «Ждем до 31 декабря 2053 года?». И после этого «лед тронулся» – нашелся «хозяин участка». Выход скважины «помолодел», и на нем появилась табличка с надписью: «ООО «Нобель Ойл».

Впрочем, этим все и закончилось. Осенью 2025 года котлован с нефтесодержащей жидкостью и частично заполненный плавающей по водной поверхности нефтью немного пообсох, металлические емкости, куски кровельных листов и прочий мусор остались не тронутыми.





Молчание власти



С тех пор, как общественники обратили внимание на беспорядки в вуктыльских лесах левобережья Печоры, прошло уже 5 лет. Чиновников, видимо, не интересуют нарушения природоохранного законодательства.

Контроль за деятельностью нефтедобывающих предприятий со стороны Росприроднадзора по Республике Коми и Ненецкому автономному округу по малым объектам отсутствует. Минприроды Коми ведет себя в этом вопросе пассивно, а депутатские комиссии по экологии не проявляют заинтересованности разбора причин возникновения нарушений. Факты природоохранных нарушений, выявленные общественными инспекторами и просто гражданами, чиновники считают «досадным недоразумением».



Валерий ТОРЛОПОВ,

экс-депутат Госсовета РК, член Комитета спасения Печоры.