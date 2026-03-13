Что делать с «хрущевками»? Похоже, что в обозримом будущем именно они будут составлять львиную долю аварийного жилья

Уже давно никого не удивляет, когда глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обращает внимание на аварийное жилье в Коми. География «горячих точек» обширна: Троицко-Печорск, Ярега, Синдор, Сыктывкар и т.д. С каждым годом их число будет увеличиваться.



Ресурс исчерпан



По данным аналитиков Института научных исследований Российской академии наук, к началу 2026 года в России назрел масштабный кризис жилого фонда, построенного в период с 1956 по 1970 годы. Примерно 6,5% домов (каждый

15-й) имеют износ более 66%. Это означает, что их ресурс по прочности практически исчерпан. Такие здания требуют немедленного вмешательства для вывода из эксплуатации или капитального ремонта.

К 2030 году объем жилья, нуждающегося в срочной замене, по предварительным оценкам, достигнет 54 миллионов квадратных метров, а к 2040 году – 216 миллионов квадратных метров. Эти данные приводят к серьезным вызовам для российского жилищного сектора, поскольку большинство из них – панельные «хрущевки», построенные в эпоху массового жилищного строительства.

Особенности этого жилого фонда связаны с особенностями конструкций и сроками эксплуатации. Первоначальный расчетный срок службы таких домов составлял всего 25-30 лет, однако этот срок давно истек, и многие из них уже превысили свой нормативный ресурс.



Программу свернули



По официальным данным в структуре аварийного жилищного фонда у нас 62,3% домов были построены в период с 1946 по 1970 годы; 32,6% – с 1971 по 1995 годы.

Все идет к тому, что эти цифры в обозримом будущем кардинально поменяются, и не в лучшую сторону, поскольку в том же Сыктывкаре практически вся центральная часть застроена «хрущевками», спасти которые не поможет никакой капитальный ремонт.

Напомним, что из-за хронического безденежья в Коми в этом году была фактически свернута программа по переселению из ветхого и аварийного жилья. Сейчас она действует только в Сыктывкаре, да и то в весьма скромных объемах – всего 660 миллионов рублей. И еще не факт, что в бюджете найдутся такие деньги в заявленном количестве.

До 2030 года требуется порядка 60-70 млрд рублей (это примерно половина нынешнего годового республиканского бюджета), чтобы расселить 1,7 тысячи аварийных домов, признанных таковыми до 2022 года. Где их взять?

Похоже, что жилищные проблемы в регионе будут только обостряться.



Сергей ПАВЛОВ.