Чуть не замерз в лесу (Криминал от 28 ноября)

25 ноября Ухтинский отряд «СПАС-КОМИ» выезжал на эвакуацию охотника.

Трое местных жителей отправились на снегоходе и каракате в лесную избушку близ поселка Гэрдъёль. Техника вышла из строя, и мужчины решили возвращаться обратно пешком. Один из них из-за проблем с ногами остался. Вечером, не дождавшись товарищей, он тоже отправился в путь, но уже через несколько часов понял, что не сможет идти дальше, и позвонил в службу спасения. Около полуночи спасатели обнаружили 44-летнего пострадавшего в удовлетворительном состоянии и вывезли его в поселок Водный.



Несчастный случай на фабрике



Сотрудник «Комитекса» (фабрики нетканых материалов) получил компенсацию за производственную травму.

Мужчина зацепился рукавом спецодежды за деталь оборудования, его правая рука оказалась зажата лентой работающего транспортера. Получив серьезную травму, он перенес несколько операций, долго лечился. Прокуратура Сыктывкара направила в суд иск о взыскании с работодателя в пользу пострадавшего компенсации морального вреда, причиненного в результате несчастного случая. Суд требования удовлетворил, взыскав с ответчика в пользу работника 600 тысяч рублей.



От этих грибов так и «прет»!



39-летний усинец был оштрафован за сбор галлюциногенных грибов.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий недалеко от села Колва сотрудники отдела по конт-ролю за оборотом наркотиков остановили для проверки местного жителя. При досмотре у мужчины в его нижнем белье был обнаружен полиэтиленовый пакет с веществом темного цвета. Задержанный рассказал, что осенью занимался в лесу «тихой охотой» и, по его словам, собрал около 30 «прушек» (распространенное название галлюциногенных грибов). Эксперты выяснили, что в изъятом у него пакете было несколько граммов вещества, содержащего псилоцин (включен в перечень наркотических средств). В итоге любителю «прушек» назначен административный штраф – 4 тысячи рублей.



Закладки, но не для книжек



На этой неделе Сыктывкарский суд приговорил 20-летнюю девушку к 6 годам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков.

Получив от других соучастников 167 граммов наркотика, она разместила его часть в 19 тайниках на территории города, а оставшуюся часть хранила дома, намереваясь сделать закладки позже. Умысел не был доведен до конца – девушку арестовали.