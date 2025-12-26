До новых встреч в телевизоре! Накануне Нового года Владимир Путин в очередной раз пообщался с народом, а также с блогерами и журналистами

19 декабря в московском Гостином дворе состоялась «прямая линия» с президентом. По сути это была пресс-конференция, хотя Владимир Путин отвлекался и на вопросы от населения.



«Хочу жениться!»



Мероприятие прошло в стилистике развлекательных ТВ-передач, таких, например, как шоу «Давай поженимся». Это когда браки заключаются не на небесах, а на глазах телезрителей.

23-летний екатеринбуржец в красной бабочке признался главе государства, что в течение пяти лет состоял в отношениях с несовершеннолетней. Тут бы правоохранительным органам насторожиться, но парнишка сразу дал понять, что это – любовь, большая и чистая. Единственное, что препятствует созданию здоровой семьи – высокий процент на ипотеку. Но вот если бы сам Путин одобрил свадьбу – тогда другое дело. И ВВП немедленно благословил молодых, заодно припомнив народную мудрость про рай в шалаше. Причем искомый шалаш можно приобрести в ипотеку под льготные два процента.

Итак, жених созрел, Путин не возражал. Поэтому невеста, не будь дурой, быстро ответила в соцсетях: она тоже согласна. О чем ведущие «прямой линии» уже через несколько минут сообщили восторженной публике.

Кстати, в Гостином дворе четыре часа кряду томилась и другая потенциальная невеста. «Хочу замуж!» – написала она на своем плакатике. По идее, ее надо было тут же свести с тем самым уральцем, обладателем красного бантика. Увы, не судьба. Девушке слова так и не дали. Видимо, придется ждать еще год – до следующей встречи с президентом.



Кашпировский отдыхает



После того, как на руках жениха сомкнулись цепи Гименея и в прямом эфире свершилось счастье, нелегко рассуждать об утильсборе. Трудно говорить и о других скучных вещах – коммунальных тарифах, повышении НДС или об угрозе разорения малого бизнеса. Тем не менее пришлось. Да, говорил Путин, я в курсе этих проблем. В принципе они решаемы. Если не сейчас, то когда-нибудь в будущем.

Вообще, в прошлую пятницу лидер государства был весел, источал оптимизм. Создалось впечатление, что у него есть какая-то важная и очень радостная информация, но пока не время ее сообщать. Можно лишь догадываться, что утильсбор по сравнению с этой благой вестью – сущие пустяки.

В качестве президента, премьер-министра и потом опять президента ВВП провел уже двадцать пятую «встречу с народом». И на сей раз общий посыл был примерно такой: «Я вам в двадцать пятый раз повторяю, что все у нас хорошо, но будет еще лучше, не сомневайтесь!»

«Прямая линия» – не просто ритуал, дань традиции. Это ежегодный сеанс психотерапии для всей страны. Даже Кашпировский не имел такого успеха у публики.



«И хорошее настроение не покинет больше вас!»



Предновогоднюю атмосферу Гостиного двора подогревали и веселые ТВ-картинки, взятые из другого популярного шоу – «Минута славы». Это возможность покрасоваться перед многомиллионной аудиторией или, к примеру, поздравить в эфире любимого папу с днем рождения, как это сделал блогер Валентин Петухов.

Многие пришли на пресс-конференцию главным образом для того, чтобы мелькнуть в телевизоре. И пусть старенькая мама всплакнет от счастья, увидев, как ее чадо общается с президентом. Соседи теперь обзавидуются.

Любопытно, что представители федеральных СМИ на сей раз остались в тени. Большинство вопросов прозвучало от журналистов из регионов. Москвичи, как водится, ворчали («Понаехали тут!»), но регионалы проявили упорство. Ведь возможность о чем-то спросить Путина им дается раз в год, и этот шанс нельзя упустить.

Провинциальных журналистов отправляли в Москву за казенный счет, снабдив соответствующими инструкциями. Как говорил Глеб Жеглов: спрос, он ведь дорогого стоит. Тут главное – не опозорить свой регион и его губернатора.

Поэтому прозвучавшие на пресс-конференции вопросы имели довольно сложный комбинированный характер. Они содержали в себе элементы торжественной здравицы, грузинского тоста и одновременно – горячих жалоб и просьб. Сначала следовало поблагодарить президента за неустанные поддержку, заботу и помощь, затем пригласить его в гости под любым формальным предлогом. Ну и конечно, тут же попросить о деньгах, льготах, преференциях для своих городов, республик и областей.

Путин благосклонно кивал, вежливо соглашался. Пребывая в хорошем настроении, он никому не отказывал. Но почти не давал конкретных обещаний. Тем более – насчет гостей. Все-таки страна у нас большая, а он один – по гостям не наездишься.



Наша Даша – на высоте



Что касается Коми, то накануне мероприятия в Гостином дворе возникла только одна интрига: Дарья Шучалина. В соцсетях даже устраивали пари: сумеет ли журналистка в шестой раз задать вопрос президенту?

Те, кто сомневался, плохо ее знают. Даша – большой молодец, остановить ее практически невозможно.

Первыми к месту пресс-конференций всегда запускают телевизионщиков – им надо подготовить аппаратуру. Сделав вид, что она тоже из снимающей братии, Дарья решительно ворвалась в зал, заняв там самую козырную позицию. К тому же размахивала плакатиком формата А4 с кричащей надписью «Дорога жизни». Проигнорировать эффектную Дашу Путин, конечно, не смог.

«Дорога жизни», о которой спросила наша журналистка, – это автотрасса Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар. Она связывает НАО и Коми, многие населенные пункты и обеспечивает круглогодичный «северный завоз». Протяженность трассы около тысячи километров, и часть ее, как отметила Д. Шучалина, «находится в ужасающем состоянии».

Дорога эта важна для всего российского Севера, имеет федеральное значение. Однако центр не хочет брать ее в федеральную собственность. А у республики нет денег, чтобы содержать «дорогу жизни» в нормативном состоянии. Между тем российский Автодор выдвинул условие: сначала Коми за свой счет должна отремонтировать проблемные участки, да еще и построить мост через Печору (это десятки миллиардов рублей) и только после этого передать ее федералам.

То есть журналистка озвучила конкретную просьбу властей Коми к Москве: возьмите дорогу себе, ибо наша республика больше не в силах тащить ее за свой счет.

В ответ Путин сказал, что понимает важность этой автотрассы, а также «северного завоза». Однако проблему нельзя решить с кондачка.

– Но прямо сейчас пообещать, что завтра начнут строить, я не могу. Вы понимаете, надо считать, посмотреть планы развития дорожной сети страны. Обязательно переговорю с правительством, обязательно отреагируем, – заверил президент.

Он поблагодарил за неизбежно прозвучавшее из Дашиных уст приглашение посетить республику в 2029 году (100-летие Ухты) и в 2030 году (250-летие Сыктывкара).



Бастрыкин тоже услышал



Но до 2029-го надо еще дожить, а проблема не ждет. А пока на нее оперативно отреагировал только глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Услыхав про «ужасающее состояние» дороги, он немедленно распорядился провести проверку и найти виновных. Хотя власти Коми просили совсем о другом – о передаче ее в федеральную собственность.

Зачастую проводимые Следкомом проверки качества дорог приводят к возбуждению уголовных дел и даже к арестам. Всякое может быть. Как говорится, не буди лиха, пока тихо.

P.S. В минувший вторник премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение вице-премьеру Марату Хуснуллину «проработать варианты» приведения в нормативное состояние автотрассы Сыктывкар – Нарьян-Мар. Что это могут быть за «варианты», не уточняется.

С тех пор много воды утекло. О чем еще спрашивала журналистка из Коми



Первый вопрос президенту Д. Шучалина задала в далеком 2012 году, когда главой Коми был еще Вячеслав Гайзер. Точнее, тогда прозвучало предложение: объявить в России Год ветеранов.

2017 год. О перспективах освоения Арктики.

2022 год. О переселении из аварийного жилья.

2023 год. О переселении воркутинцев и интинцев.

2024 год. О создании кинозалов в малых населенных пунктах.

Время идет, аварийное жилье остается, воркутинцы не переехали, да и с кинозалами как-то не задалось. Но, может, хотя бы с дорогой у нас получится?



Владимир СУМАРОКОВ.

