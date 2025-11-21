Параметры бюджета Коми на ближайшие три года показывают, что трудности прежних лет – это лишь «цветочки», а «ягодки» (горькие) ждут нас всех впереди.

Казна республики стремительно пустеет. Доходы падают, расходы, наоборот, растут. В этих условиях правительство Коми вынуждено пуститься во все тяжкие, то есть набрать огромные объемы коммерческих кредитов, которые фактически делают всех жителей региона заложниками частных банков.

А ведь еще сравнительно недавно, когда в Коми министры-капиталисты даже стеснялись долговых обязательств, говорили о том, что они берутся в небольших объемах и на льготных условиях. Действительно, было время, когда регионы получали госкредиты для пополнения казны всего под 0,1 процента годовых. Но теперь о таких условиях не стоит даже мечтать.

О том, на каких условиях регион берет кредиты, не афишируется, хотя и так понятно, что задорого. Сегодня только ставка Центробанка России составляет 16,5 процента. К этой цифре надо еще прибавить «интерес» коммерческих банков, поэтому кредиты для их оформления выходят супердорогими.



Жуткие цифры



В 2025 году в Коми объемы заимствований выросли до 39,5 млрд рублей. В следующем году они составят уже 54,1 млрд. В 2027 году – 68,1 млрд, в 2028 году – 82,5 млрд рублей. То есть рост государственного долга планируется увеличить до 85,9 процента (!) от собственных доходов. И как же мы будем расплачиваться с такими долгами?

В следующем году Коми заплатит только за обслуживание ранее взятых долговых обязательств 4 млрд 160 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2025 году. К 2027 году расходы на обслуживание кредитов вырастут до 6 млрд 190 млн рублей.

Конечно, коммерческие кредиты берутся не от хорошей жизни. А с чего бы взяться этой самой «хорошей жизни» при таком дефиците бюджета? В 2024 году доходная часть бюджета Коми составила 121,8 млрд рублей (расходы – 123,7 млрд рублей), в 2025 году доходы – 114,7 млрд руб. (расходы – 129,4 млрд руб.). В 2026 году планируется собрать лишь 106 млрд рублей, при этом расходная часть бюджета планируется в размере 121,1 млрд рублей. То есть только за три года дефицит бюджета увеличивается с 1,9 до 15,1 млрд рублей!

А дальше, если верить прогнозам Минфина, будет еще хуже, поскольку продолжат снижаться налоговые и неналоговые доходы. Причина финансового кризиса прямо не называется (о многом в наше время приходится умалчивать). Но очевидно, что речь надо вести о сложной экономической ситуации, в которую уже попали практически все сырьевые предприятия региона.



Донор – это звучит почетно?



Конечно, дыры в бюджете и огромные коммерческие кредиты никак не вяжутся с тем, что Республика Коми является донором федерального бюджета, куда ежегодно в виде налогов перечисляются сотни миллиардов рублей. В самой республике остается меньше 20 процентов от собранных налогов.

Таким образом, есть все основания просить у федерального центра какие-то преференции за то, что туда почти в полном объеме уходит самый главный налог – налог на добычу полезных ископаемых (в первую очередь за нефть и газ). Но наши чиновники, видимо, очень гордые, чтобы опускаться до просьб. Даже возможность хотя бы рамочных обсуждений по теме налогов они не допускают.

Поэтому республиканский бюджет формируется в первую очередь за счет налогов на доходы физических лиц (НДФЛ), на имущество организаций, прибыль и акцизы.

Ситуация с доходной частью бюджета усугубляется еще и тем, что скукоживание его параметров происходит на фоне раскручивающихся инфляционных процессов. То есть стремительно дорожают все товары и услуги, а при этом денег в казне становится только меньше.



«Режь последний огурец»



Чиновники сегодня вновь заговорили о затягивании поясов (правда, о себе они заблаговременно позаботились, резко увеличив еще в феврале свое финансовое довольствие), урезании социальных программ.

На этом фоне дико смотрятся планируемые траты администрации Сыктывкара на организацию новогодних праздников (арт-объекты, фотозоны, светящиеся конструкции, гирлянды…). Делать людям приятное – это, конечно, правильно, но смущает сумма трат – 163 миллиона рублей. Не многовато ли в условиях кризиса?

Хотя официально у нас нет никакого кризиса. Будем гулять, пусть и на последнее, как говорится, «режь последний огурец».

И еще. Глядя на наших географических соседей, не захочешь, а станешь оптимистом. По итогам первого полугодия 2025 года Архангельская область установила антирекорд, превысив отметку в 100 процентов долговой нагрузки. Ее госдолг составил 115,3 процента от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета – выше всех остальных субъектов страны. И непонятно, каким образом выживают архангелогородцы при таких-то долгах. Впрочем, об этом Коми, вероятно, скоро узнает уже и на собственном примере.



Сергей МОРОХИН.