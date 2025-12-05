В заполярном городе сложилась критическая ситуация: работа специализированного предприятия, которое занимается расчисткой улиц от снега, может быть парализована. На днях было объявлено о массовом сокращении работников предприятия.



Куда клонит Слонис?



Руководитель муниципального бюджетного учреждения «Специализированное дорожное управление» (СДУ) Юрий Слонис провел собрание во всех подразделениях и заявил, что предприятие больше не может работать из-за долгов по зарплате перед работниками (около 100 миллионов рублей). Кроме того, СДУ задолжало десятки миллионов своим контрагентам, включая поставщиков ГСМ и запчастей.

Поэтому было принято решение создать некий «клон» СДУ, а именно – МБУ «Городская дорожная служба» (ГДС). «Новая» организация будет выполнять функции СДУ, находиться по старому адресу, а возглавлять ГДС будет, естественно, все тот же Юрий Слонис.

При этом СДУ не ликвидируется и продолжает существовать как бы в «спящем» режиме, то есть без людей и техники.



Странная идея



Трудно назвать подобную «рокировку» изящной. Скорее всего, администрация Воркуты, которая является учредителем СДУ, пошла на этот шаг от отчаяния. Денег, чтобы расплатиться с рабочими-дорожниками по долгам, в бюджете города нет. Но и попытка решить вопрос путем простой смены вывески (без юридической процедуры банкротства) и начать работу спецпредприятия как бы «с чистого листа» выглядит, мягко говоря, наивной.

Ведь заплатить долги по исполнительным листам все равно придется. Похоже, местная власть лишь тянет время, не понимая, что делать дальше.

Однако даже не это главное. Для «рокировки» всем работникам СДУ надо дружно уволиться и немедленно перейти в ГДС. Причем на более низкую зарплату, так как вновь созданная фирма пока не заключила Отраслевого тарифного соглашения. А получать меньше рабочие, разумеется, не хотят. Поэтому отказываются увольняться. Чтобы понять суть этого трудового конфликта, следует напомнить, как он возник.



Хронические долги



Еще в 2022 году работники СДУ начали подавать в суды иски о пересчете зарплат. Они получали зарплату примерно в два раза меньше, чем им было положено согласно Отраслевому тарифному соглашению, заключенному между профсоюзом дорожников и правительством Коми. Однако работодатель в лице МБУ «СДУ» отказался исполнять Соглашение. В судах выяснилось, что работникам систематически недоплачивали примерно по 30-40 тысяч рублей в месяц. А поскольку тяжбы длились по несколько лет, в исполнительных судебных листах, которые в итоге получил работодатель, фигурируют крупные суммы – от 500 до 1 млн рублей (с учетом задержки зарплаты) на каждого работника.

Рабочие предлагали своему руководству обратиться к республиканским или даже федеральным властям за дополнительным финансированием предприятия. Но местная власть этого, похоже, боится. Ведь тогда может последовать проверка расходования муниципальных средств. Надзорные органы спросят: насколько обоснованной была сумма, выделенная на нужды городского дорожного хозяйства? И тут может выясниться, что муниципальное СДУ годами финансировалось по остаточному принципу, а «сэкономленные» мэрией деньги, возможно, шли на другие цели.

«Председатель профкома постоянно подвергался давлению и шантажу со стороны работодателя и его учредителя», – говорилось в прошлогоднем обращении коллектива СДУ. Однако профсоюзный лидер Николай Тросько на шантаж не поддался.



Обстановка накаляется



А теперь – о последних событиях на «дорожном фронте». 28 ноября Юрий Слонис издал приказ о массовом сокращении работников МБУ «СДУ» МО «Воркута» и направил уведомление об этом в профком организации.

Уже на следующий день, 29 ноября, профком провел собрание, на котором присутствовали около ста человек. Собрание единодушно заявило о своем несогласии с решением руководства.

Если работники СДУ откажутся массово увольняться, то их, как заверяет Юрий Слонис, будут сокращать. Но тогда возникает вопрос: кто же тогда будет работать на предприятии-«клоне»? Кроме того, согласно трудовому законодательству, уволенным по сокращению штата полгода придется платить среднюю зарплату. Притом что воркутинские улицы будут завалены снегом.

В общем, власти загнали себя в угол. Получается, что они по сути сами могут организовать «забастовку» дорожников, да еще и оплачиваемую за счет казны? Более дурацкой истории и представить себе трудно.

Между тем профком СДУ, по словам его председателя Николая Тросько, готовит обращения к Президенту РФ Владимиру Путину, а также в правоохранительные органы, в том числе и к «главному следователю» страны Александру Бастрыкину, с просьбой срочно вмешаться в ситуацию.

Следует, кстати, напомнить, что умышленная задержка зарплаты свыше трех месяцев – уголовное преступление. Впрочем, претензии коллектива дорожников касаются не только зарплаты. И если скандал дойдет до Москвы, в Воркуту примчатся прокуроры и следователи. Здесь их наверняка ждет немало интересного.

Постскриптум

В редакции «Трибуны» имеются все подтверждающие документы, приказы, уведомления, видео и записи с проведенных собраний коллектива дорожников. Мы будем следить за развитием ситуации.



Владимир СУМАРОКОВ.