Стагнация вместо развития? Власти урезают расходы на дорожную отрасль, Коми превращается в труднодоступный регион

В парламенте Коми прошло обсуждение государственной программы «Развитие транспортной системы» Республики Коми. Но, судя по представленным данным, речь идет не о «развитии», а при самом оптимистичном раскладе – о стагнации всей дорожной сферы.

На следующий год запланировано резкое сокращение финансирования, бюджет госпрограммы сокращается на 3,4 млрд рублей или на 22,7 процента.



Как расходуются «народные деньги»?



Согласно данным провластного информационного агентства «РИА Новости», последние четыре года в Коми шло стабильное снижение доли автомобильных дорог общего пользования регионального (муниципального) и местного значения, отвечающих нормативным требованиям. На конец 2024 года таких дорог было меньше половины – всего 44,7 процента. По прогнозам Министерства экономического развития, промышленности и транспорта Коми, этот показатель на какие-то доли процента должен улучшиться к концу этого года, но понятно, что на общую неблагополучную картину дорожной сети он никак не повлияет.

Данные Контрольно-счетной палаты Коми показывают, что на плачевное состояние дорог влияет не только скудное финансирование (в некоторых случаях это даже не самое главное), а отсутствие должного контроля со стороны чиновников за тем, как расходуются «народные деньги».

Сразу три контракта по ремонту дорог не будут исполнены в установленные сроки (то есть до конца 2025 года) в Удорском районе. Ситуация осложняется еще и тем, что работы ведутся с привлечением средств федерального бюджета. Не исключено, что какую-то часть из них придется возвращать в Москву.

На низком уровне за девять месяцев 2025 года сложилось исполнение расходов на реализацию ведомственного проекта «Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения»: профинансировано 93 млн 695 тысяч рублей или 20,6 процента от годового объема (454 млн 309 тысяч рублей).



Позорная бесконечность



За январь-сентябрь на крайне низком уровне исполнены расходы по предоставлению из республиканского бюджета субсидий местным бюджетам на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, задействованных на маршрутах движения школьных автобусов. На эти цели израсходовано 77 млн 699 тысяч рублей (19,4% от плановых показателей).

В отстающих – Сыктывдинский район (план выполнен на 0,1 процента), Прилузский (34,1 процента) и Усть-Цилемский район, где вообще не приступали к работам по техническим причинам. Учитывая сложную транспортную логистику по доставке дорожно-строительных материалов к месту производства работ (село Замежная, деревня Степановская), подрядные организации отказались от участия в аукционе, поэтому финансирование в объеме 11 млн рублей планируется перенести на 2026 год.

На сегодня еще 400 км автодорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов, нуждаются в ремонте. Вообще, весьма странно слышать о «школьных маршрутах». Ведь эту проблему власти республики обещали окончательно решить еще в 2022 году, выделялись большие средства. Но приведение в порядок дорог для школьных автобусов растягивается вообще до какой-то позорной бесконечности.



Уходим в «минус»



Резкое сокращение финансирования госпрограммы по развитию транспортной сети в 2026 году с нынешних 15 млрд 80 млн рублей до 11 млрд 663 млн рублей или на 22,7 процента чиновники объясняют завершением в 2025 году выплат по концессионному соглашению в отношении автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар на участках Малая Пера – Ираель и Ираель – Каджером, которые были запущены в эксплуатацию в 2018 году (в 2025 году расходы по данному направлению предусмотрены в сумме 1 млрд 521 млн рублей).

Во-вторых, уменьшаются ассигнования на реализацию проекта «Региональная и местная дорожная сеть»: в 2026 году – на 990 млн 672 тысячи рублей (на 15%), что в основном обусловлено сокращением размера предоставляемой субсидии из федерального бюджета.



«Стратегия запустения»



В 2026 году существенно сократятся (в 3,4 раза) расходы на строительство автомобильных дорог – с 454 млн 309 тысяч рублей до 135 млн 97 тысяч рублей. По данному направлению предусмотрены бюджетные ассигнования только на завершение работ по объекту «Реконструкция автодороги Сыктывкар – Троицко-Печорск» на участке Сыктывкар – Пузла – Крутая, а также на корректировку проектной документации по строительству мостового перехода через реку Лыжа на автодороге Печора – Усть-Уса – Усинск.

А дальше – пустота. В 2027 году расходы на строительство объектов дорожной отрасли и разработку проектной документации не предусмотрены, отмечается в отчете КСП Республики Коми.

Депутат Госсовета Коми Николай Удоратин обратил внимание на то, что со следующего года сокращаются еще и субсидии на организацию муниципальных автобусных маршрутов. А ведь ежегодно на эти цели направлялось 300-400 млн рублей. «Складывается стойкое впечатление, что транспортная система Коми готовится не к развитию, а к глубокой оптимизации, последствия которой тяжелым грузом лягут на плечи местных жителей. Власти системно лишают людей доступного транспорта. Поствыборное повышение цен на автобусные билеты в Сыктывкаре – это лишь первый шаг. Мы обязаны задать прямой вопрос руководству республики: почему «спасение» бюджета происходит исключительно за счет лишения людей базовой транспортной доступности? Это не экономия, это – стратегия запустения…» – считает депутат.

Кроме того, сокращение расходов на поддержку транспортной сети сопровождается высокими инфляционными ожиданиями. То есть нынешняя инфляция может показаться «цветочками» по сравнению с «ягодками», которые еще впереди.

Таким образом, с учетом роста цен, в том числе на стройматериалы, дорожная отрасль в 2026 году потеряет даже не 22,7%, а не менее трети своего финансирования.



Сергей МОРОХИН.