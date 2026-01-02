Село Озел Сыктывдинского района постепенно превращается в «дачный поселок». Здесь уже нет своего производства – местное сельхозпредприятие закрылось еще в «нулевые» годы. Из общественных мест остались лишь клуб и церковь (новодел), нет даже своего магазина. Поэтому удивительно было увидеть в клубе добротную музейную экспозицию, которая дает представление о богатой истории здешних, увы, полузаброшенных мест.

Народная библиотека-читальня в Озеле была открыта еще в 1904 году на деньги российского мецената и книгоиздателя Флорентия Павленкова – весь свой капитал он завещал библиотекам и фонду писателей. Причем две тысячи библиотек в начале прошлого века должны были появиться по всей стране в наиболее бедных и глухих селениях, одним из них как раз и оказалось село Озел. Всего на деньги российского мецената в Коми крае было открыто 12 библиотек.

От тех времен до наших дней сохранились в Озеле книги русских и зарубежных писателей. Сейчас уже невозможно определить, какие из них входили в фонд «библиотеки Павленкова», а что принесли в музей сами сельчане. Книга Даниеля Дефо «Робинзон Крузо» датируется 1898 годом, больше 120 лет собранию сочинений Дмитрия Мамина-Сибиряка. В 1915 году в фонде библиотеки насчитывалось более тысячи книг.



Представленные в краеведческом уголке экспонаты дают достаточно полное представление о том, как здесь жили люди сто лет назад и более. Собирали их на протяжении длительного времени, что-то сельчане находили у себя на чердаках, что-то приносили дачники. Например, старинный фонарь и зеркало, которые прежние хозяева решили не забирать в «новую жизнь».

Заведующая клубом Марина Карманова отметила, что особое внимание уделяется теме Великой Отечественной войны. В клубе был подготовлен масштабный стенд под названием «Вечная слава воинам». Из Озела на фронт ушло более 150 человек, две трети из них не вернулись.

В свое время здешние любители истории собрали по крупицам информацию о нескольких десятках фронтовиков, благо во многих семьях сохранились фото родственников. Затем фотоархив был оцифрован, и в итоге сформировался большой мемориальный уголок в клубе.



Сергей ПАВЛОВ.