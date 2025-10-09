Есть женщины в Коми селеньях (Криминал от 10 октября)

37-летняя жительница Удоры собрала из оружейных деталей двустволку 16-го калибра.

Используя детали от других экземпляров, женщина «обновила» старое ружье, доставшееся ей от покойного мужа, и хотела продать оружие односельчанину. Однако за этот самодельный «огнестрел» предусмотрено уголовное наказание.



В Усинске подожгли кафе



Материальный ущерб оценили в миллион рублей.

Ранее судимая 25-летняя усинка проводила вечер в кафе, где поссорилась со своим бывшим возлюбленным. После его ухода, находясь под влиянием эмоций и алкоголя, девушка зашла в подсобное помещение заведения и совершила поджог. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.



Мужчина избил ребенка



33-летний сыктывкарец догнал школьника в подъезде и силой отобрал у него пакет с продуктами.

Он бил 12-летнего мальчика по голове и телу, ударил коленом в лицо. На крики ребенка о помощи из квартиры вышел мужчина, который обуздал нападавшего. В ходе расследования фигурант не смог объяснить причины своего поведения и сослался на провалы в памяти из-за сильного алкогольного опьянения. Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.



Шампанское ударило в голову



Через неделю после буйной ссоры мужчина повел «пострадавшую» в загс.

46-летний житель села Пажга вместе со своей бывшей женой распивали алкоголь. Между ними произошла словесная перепалка, поскольку мужчина приревновал экс-супругу к одному из ее коллег. В какой-то момент ревнивец ударил женщину бутылкой шампанского по голове, что впоследствии судмедэкспертом было определено, как причинение «легкого вреда здоровью потерпевшей». Суд назначил ему наказание в виде 8 месяцев исправительных работ. Примечательно, что через неделю после данных событий пара вновь вступила в брак.



Лишились всех накоплений



Пенсионеры из Печоры перевели мошенникам 18 миллионов рублей.

С супругами по очереди общались неизвестные: сначала от имени управляющей компании о замене почтовых ящиков, а потом подключились якобы специалист портала Госуслуг и лжесотрудник ФСБ. Первым попался «на удочку» супруг, который перевел «на сохранение» 10 млн рублей. Потом жулики пообщались с его женой. Под психологическим давлением мошенников женщина перевела им еще 8 млн рублей. Киберпреступники на этом не остановились и убедили женщину еще оформить кредит на 900 тысяч рублей. Сотрудники банка, к которым она пришла после получения уведомления о просрочке платежа по кредиту, убедили пенсионерку обратиться в полицию.