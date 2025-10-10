Аварии в системах снабжения теплом и водой уже даже стали «визитной карточкой» разрухи в коммунальной сфере Коми, но авария на газопроводе высокого давления в Печоре – это из ряда вон выходящий случай. Ничего подобного сразу и не припомнить.

Ночной прорыв



Авария в Печоре произошла в ночь на 7 октября – установлен прорыв трубы в подземной части в районе газового колодца. Газ попадал в атмосферу всю ночь, и только утром начались восстановительные работы. Из-за сложных условий болотистой местности на колесной технике до места аварии было не добраться, поэтому для вскрытия грунта использовался гусеничный экскаватор.

Без газоснабжения осталась речная часть Печоры, включая восемь котельных. Перед жителями (авария порушила привычный ритм жизни для примерно 10 тысяч человек) стоит перспектива длительного отключения газа, пока не будет произведена замена сгнившего участка газопровода. На помощь печорцам приехали специалисты из Ухты.



Покажите паспорт!



Авария уже начинает обрастать различными историями, если некоторые из них подтвердятся, то вполне возможны и судебные разбирательства. Например, многие печорцы утверждают, что уже давно ощущали запах газа в районе аварии. Иными словами, при расторопности соответствующих коммунальных служб, отвечающих за порядок в городе, прорыва трубы можно было бы избежать или хотя бы минимизировать его последствия.

Другой немаловажный момент – все муниципалитеты получают паспорта готовности к зиме (отопительному сезону). Как такое могло произойти, что фактически Печора встречает зиму в «аварийном режиме»? И ведь еще повезло, поскольку сейчас установилась не характерная для этого времени относительно теплая погода, по крайней мере, еще не подмораживает.



Задание для прокурора



Власти города уже заявили, что график возобновления подачи газа в многоквартирные дома речной части Печоры растянется до 20 октября. То есть все это время придется как-то выживать. И еще не факт, что к указанной дате получится разрулить сложную ситуацию. В оперативном порядке надо будет провести проверку всего внутриквартирного оборудования в каждом многоквартирном доме. А все ли печорцы смогут обеспечить доступ к своему жилью? Весьма сомнительно, поскольку кто-то прямо сейчас находится где-нибудь на вахте, кто-то отдыхает у теплого моря, а кто-то вообще лежит в больнице. Конечно, надеемся, что все плановые обходы пройдут по графику, но ведь всякое может случиться.

А тем временем гражданские активисты из Печоры уже готовят обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России с требованием разобраться в ситуации и привлечь виновных к ответственности.

Будем ждать выводов надзорных органов и надеяться, что печорцы встретят наступление зимы в тепле.

В том, что авария на газопроводе высокого давления произошла именно в Печоре, нисколько не удивляет. Здесь самый высокий в регионе процент ветхого и аварийного жилья, фиксируется колоссальный износ инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, которая уже давно не в состоянии выдерживать повседневные нагрузки, не говоря уже о чрезвычайных ситуациях, вызванных теми же низкими температурами в зимнее время.



Стресс – как норма жизни



Конечно, жители Печоры сейчас испытывают стресс, а вот жители лесного поселка Мандач (Сыктывдинский район), расположенного в 30 километрах от Сыктывкара, постоянно живут в стрессе, поскольку с завидной регулярностью у них отключается свет. Почти весь январь они сидели без света.

За последние три недели было три отключения света продолжительностью от трех до 16 часов. Отсутствие света – это еще полбеды. Что делать с продуктами и заготовками на зиму в морозильных камерах? Выходит, придется как-то выживать без них.

Местная жительница Лидия Васильевна Митина куда только не обращалась за помощью, но все безрезультатно. В одной известной общественной организации ей сказали: мол, высылайте фото, мы расскажем о вашей проблеме с отключением света. Но о каких фото может идти речь, когда кругом кромешная темнота. От жителей Мандача отмахиваются и районные власти. Исполняющего обязанности главы и его заместителей они и в глаза не видели, никто из чиновников к ним не приезжает. «Может, они просто боятся встречаться с людьми?» – спрашивает у меня Лидия Васильевна. Судя по тому, что происходит вокруг, вопрос риторический.

Хорошо еще, что пока в Мандаче есть возможность купить в местном магазине какие-то продукты, а так вообще была бы полная безнадега.



Сергей МОРОХИН.