Где же вы, почтальоны? Почтовая связь работает с перебоями

Российское правительство наконец-то озаботилось проблемами «Почты России», которая переживает сегодня острейший кризис – кадровый и финансовый. На модернизацию почтовых отделений будет выделено 5 миллиардов рублей. Об этом 25 февраля, выступая с докладом в Госдуме о работе кабмина, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.



Критичная ситуация



В ходе отчета председатель Госдумы обозначил ряд вопросов, касающихся в том числе и дальнейшей судьбы госкомпании «Почта России». Вячеслав Володин назвал ситуацию здесь критичной, на что указывают и низкие заработные платы почтальонов, и закрытие почтовых отделений, особенно в малых городах и на селе.

В кабмине уже работают над решением проблемы, заверил М. Мишустин. В настоящее время создается рабочая группа, которая будет заниматься решением накопившихся проблем и вырабатывать предложения, чтобы сделать «Почту России» конкурентоспособной.

Уже подготовлен законопроект, который направлен на стабилизацию финансового состояния почты. Он будет направлен в Госдуму уже в весеннюю сессию. Какие здесь ключевые инициативы? В первую очередь – это обновление требований к сети почтовой связи.

Второй блок – это расширение перечня видов разрешенной деятельности на почте. «Об этом надо крепко подумать, услышать регионы и то, что хотят люди старшего поколения. Почта для них – это такое место, где они, наверное, хотели бы получать большинство услуг. Дальше – это внедрение гибких механизмов оказания услуг универсальных, это услуги связи, цифровизация», – сказал Михаил Мишустин.

Предусмотрена и финансовая поддержка «Почты России». Из федерального бюджета на продолжение программы модернизации отделений почтовой связи будет выделено 5 миллиардов рублей. «Даже несмотря на ограничение ресурсов, мы такое решение приняли», – отметил премьер-министр.



Чем можно помочь?



В Коми проблемы почтовиков на слуху. В редакцию «Трибуны» тоже поступают многочисленные жалобы о хронических задержках почтовой корреспонденции, что совершенно недопустимо.

Недавно этот вопрос обсуждался в Госсовете Коми. Директор регионального филиала ФГУП «Почта России» Геннадий Шарыгин рассказывал о процессах, которые идут в его ведомстве. «Почта России» цифровизуется, повсеместно пересматривается штатное расписание, идет модернизация сельских отделений. Так, за последние три года было отремонтировано 12 и появилось 5 новых отделений связи в формате быстровозводимых конструкций. Однако зданий, требующих ремонта, по-прежнему много. Из 200 сельских отделений – почти 70% находятся в ветхих и аварийных зданиях.

Геннадий Шарыгин привел несколько вариантов, которые, по его мнению, улучшат работу почтовых отделений. Во-первых, это сотрудничество с администрациями муниципалитетов, которые могут помочь с предоставлением помещений. А во-вторых, кооперация с сельскими библиотеками, сотрудники которых после получения соответствующих компетенций могли бы взять на себя часть функций почтовых работников.

Депутаты Госсовета напомнили, что недавно, учитывая сложную финансовую ситуацию, поддержали филиал «Почты России», освободив его от уплаты транспортного налога. Куда пойдут высвободившиеся деньги?

«На эти средства мы планируем ремонт двух ключевых объектов: сортировочной и автобусной баз в Сыктывкаре», – пояснил Геннадий Шарыгин.



Лиля ВОВК.