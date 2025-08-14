Главный по авиации (Блиц от 15 августа)

В АО «Комиавиатранс» произошли кадровые изменения.

Временно исполняющим обязанности генерального директора назначен Александр Мацук, ранее занимавший должность генерального директора Национальной службы санитарной авиации. Он будет заниматься стратегическим развитием предприятия, повышением его экономической эффективности. Предыдущий руководитель – Юрий Скрипин – продолжит работу в компании в качестве советника гендиректора.

Республика несет потери

На полях сражений в зоне СВО продолжают гибнуть наши земляки.

Это Андрей Нестеров, житель села Гам Ижемского района, Андрей Еремцов, уроженец пос. Нижняя Омра, Сергей Конаков из с. Часово Сыктывдинского района, Степан Гижа из Печоры, Дмитрий Желтобрюхов из пос. Изъяю Печорского района, Андрей Пашковский из Сыктывкара, Юрий Дегтярев из Инты, Николай Диденко, уроженец Вуктыла, Валентин Ахкобеков из сыктывкарского поселка Верхняя Максаковка, сосногорцы Аркадий Сунцов, Сергей Сунцов и Владимир Потепалов, Илья Рочев и Владислав Стоянов из п. Усть-Ухта Сосногорского района.

Безопасность – превыше всего

Глава региона поручил срочно доработать систему оповещения.

Недавние события с появлением БПЛА в Ухтинском районе показали высокий профессионализм оперативных служб и правоохранительных органов республики. «Сегодня ситуация находится под контролем, однако расслабляться нельзя. Каждый житель нашей республики должен чувствовать себя в безопасности – это наш долг и ответственность», – отметил Р. Гольдштейн. Врио главы Коми поручил главам муниципалитетов незамедлительно провести проверку состояния укрытий, систем оповещения и связи.

Чтобы память не отшибло

С 3 августа в России вступил в силу закон, который вводит ответственность за осквернение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества.

За совершение такого преступления может грозить штраф в размере до 5 млн рублей или до пяти лет лишения свободы. Причем это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом.

Такси плохо «ловится»

Перебои с мобильным интернетом сказались и на одной из самых востребованных городских служб.

Сыктывкарцы испытывают трудности с вызовом такси. В центре города мобильной связи почти нет – порой пробивается только 2G, но не у всех операторов. Равно как нет и устойчивой сотовой связи – с одного из популярных операторов звонки не проходят, можно только принять входящие (и то с плохим качеством). В таких условиях такси можно вызвать только по телефону, и быстрее, чем за 7-10 минут машина не приедет.

Девочку назвали Эммой

Сыктывкарка стала матерью ребенка известного российского рэпера Тимати.

Валентина Иванова и музыкант встречаются уже несколько лет. Несколько дней назад у пары родилась дочка. Как отмечает «Стархит», поначалу пара держала в тайне счастливое событие. Но затем Валентина не удержалась – похвасталась в соцсетях, что, даже став матерью, почти не располнела: «Горжусь собой, все-таки долгие годы тренировок, дисциплины и правильного питания дают свой результат. Уже предвкушаю, каким сладким и интересным будет путь к возвращению в прежнюю форму», – пишет пассия рэпера. Для Тимати новорожденная дочка стала третьим ребенком, причем от разных женщин. У него уже есть дочь Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой.

Теперь берегись, сохатый!

С 18 августа начинается прием заявлений на добычу взрослых самцов лося в охотничьих угодьях Коми.

Как сообщает Минприроды Коми, с 1 августа 2025 года до 1 августа 2026 года лимит добычи лося на территории охотничьих угодий региона составил 1194 особи, из них в общедоступные охотничьи угодья – 630 особей. Добыча лося всех половозрастных групп начнется с 1 сентября 2025 года. Одно разрешение выдается на отстрел одной особи.

Мастер оленеводства

Такую профессию можно будет получить в Интинском филиале Воркутинского арктического горно-политехнического колледжа.

Для прохождения образовательной программы «Мастер оленеводства» предусмотрено 20 бюджетных мест. Срок обучения – 1 год и 10 месяцев, поступление – на базе 9 классов. Учитывая, что профессиональный оленевод должен сегодня уметь пользоваться современными техникой и средствами связи, студентов будут обучать управлять «Бураном», обращаться с радиостанцией и работать на механизированных оленеубойных пунктах.

В Прилузье откроют три ФАПа

Новые медучреждения появятся в поселках Усть-Лопъю, селах Слудка и Черныш.

В поселке Вухтым появится также новая амбулатория с дневным стационаром, процедурным, стоматологическим и физиотерапевтическим кабинетами. Помимо приема врача общей практики здесь будет также кабинет педиатра, либо прием неотложных пациентов фельдшером. Срок сдачи всех четырех объектов – ноябрь 2025 года.

Звонки в Telegram ограничены

Меры по частичному ограничению звонков в мессенджерах Telegram и WhatsApp принимаются по всей России.

Иных ограничений их функционала не вводится, сообщает пресс-служба Роскомнадзора. По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан.

Что такое клоповар?

С 15 августа в Национальном музее Коми начнет работу выставка «Диковинка».

Есть целый ряд музейных предметов, которые сложно бывает вписать в какую-либо тематическую выставку. Именно такие экспонаты будут представлены в новой экспозиции. Памятники материальной культуры XIX –первой половины XX веков, созданные в России и за рубежом, могут многое рассказать о времени, когда появились. У каждого предмета существует своя увлекательная легенда. Бомбилья, каламарь, клоповар, мушеты… Звучит заманчиво, не так ли? Хотите увидеть диковинки? Тогда вам стоит посетить новую выставку.