Голова не раскололась (Криминал от 27 февраля)

40-летний житель Ижемского района три раза ударил односельчанина топором для колки дров.

Мужчины распивали спиртное в частном доме, затем на почве ревности один из них накинулся на другого с колуном. Сам потерпевший и находившаяся рядом женщина, из-за которой, скорее всего, и началась ссора, оказали активное сопротивление. Благодаря этому, а также своевременно оказанной медицинской помощи потерпевший остался жив.

Хотела подзаработать



В дежурную часть Сысольского отдела полиции обратился представитель местной розничной сети с заявлением о хищении денег из кассы организации.

Сотрудники угрозыска установили подозреваемую – ранее судимую 23-летнюю работницу торговой точки. По версии следствия, в течение месяца девушка под видом возврата товара изымала из кассы соответствующие суммы и присваивала их. Общий ущерб от хищения составил 80 тысяч рублей.



Ответил за «ведьму»



29-летний сыктывкарец оскорбил соседку и получил штраф.

Конфликт между двумя жильцами дома по улице Громова возник в подъезде. Употребив нецензурную брань, обидчик назвал 36-летнюю женщину «ведьмой». Пострадавшая обратилась в прокуратуру. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей.



Драма на охоте



Сыктывкарец с 35-ти метров целился в волка, но по неосторожности ранил товарища. Быстро вынести пострадавшего из глубины зимнего леса не удалось, он скончался от потери крови.

Эта трагедия произошла в 2023 году в Сыктывдинском районе. Виновник получил наказание, не связанное с лишением свободы, а на днях судебные приставы приступили к взысканию с него денежной компенсации в пользу вдовы и дочери погибшего на общую сумму в 1 млн 120 тысяч рублей.



Поскользнулась у купели



Ухтинка получила травму ноги и потребовала компенсацию.

При посещении банного комплекса женщина поскользнулась у купели с холодной водой и была вынуждена почти два месяца посещать медпункт. Из-за травмы она также не смогла выехать на работу в другой город и, соответственно, не получила ожидаемый доход. Ответчик в суде настаивал на том, что травма получена клиенткой по неосторожности, а купель имеет сертификат соответствия. В ходе рассмотрения дела ответчик оперативно внес изменения в ее конструкцию: установил противоскользящее покрытие и поручни. Тем не менее решением суда в пользу истца взыскано почти 500 тысяч рублей. Верховный суд Коми оставил решение городского суда без изменения.