Гонки на оленях (Блиц от 21 ноября)

23 ноября центр Воркуты станет большой этнографической площадкой – в городе снова состоится «Праздник Севера».

Гостей ждут зрелищные гонки на оленьих упряжках: опытные оленеводы в национальных костюмах преодолеют трассу длиной в 2 км. Подготовлена также насыщенная культурная программа: этноконкурсы и народные мини-состязания.



Имена в скорбном списке



На полях сражений продолжают гибнуть наши земляки.

В ходе спецоперации погибли Сергей Воронин и Антон Лапшин из Печоры, Павел Ванюта из села Мутный Материк, Дмитрий Донсков из Усинска, Александр Рудник из Яреги, Иван Палев и Анатолий Фролов из Удорского района, Алексей Фомин и Алексей Заздравнов, Владимир Покойгородский и Максим Вьюжанин из Ухты, Артем Коскоков, уроженец поселка Кажым, Геннадий Петров из поселка Подзь Койгородского района, Анатолий Серов из Сыктывдинского района, Роман Фролов из Удорского района и Александр Герасимчук, уроженец села Ижма.



Восемь тысяч алкоголиков



На конец 2024 года диагноз «алкоголизм» имели более восьми тысяч жителей республики.

Коми входит в ТОП-5 антирейтинга России, сообщила и. о. министра здравоохранения Ирина Кондратьева. Уровень легального потребления алкоголя «очень высокий», а уровень неблагоприятных последствий для здоровья – «один из самых высоких в России». Способствуют этому несколько причин, например, «северный тип употребления алкоголя». То есть местные жители пьют крепкие напитки, вызывающие сильную зависимость и оказывающие более пагубное влияние на организм.



Дед писем ждет



Почта России напомнила жителям Коми, куда направлять письма новогоднему волшебнику.

Адрес Деда Мороза такой: 162390, Россия, Вологодская область, Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Послание необходимо оформить как обычное почтовое отправление – наклеить марку и обязательно указать свой обратный адрес с индексом.



Наша лама стала мамой



В Центре экологического образования Коми радостное событие – в семействе лам осеннее пополнение.

Ламы Луна и Гарик стали родителями, мальчик родился крупным, он уже отказывается от материнского молока и переходит на «взрослый стол». Детеныш ламы необычайно энергичный – вместе с папой они постоянно скачут по вольеру. Все желающие могут познакомиться с малышом лично в часы работы зоопарка.



Второй государственный



В республике продолжится поддержка и популяризация коми языка.

Знакомиться с коми языком и культурой можно в том числе на цифровых площадках. В январе этого года коми язык появился в «Яндекс Переводчике», а в первом квартале 2026 года появится мобильное приложение для самостоятельного изучения коми языка с видеоуроками. Также наш регион попал в федеральный проект по обучению чат-бота «ГигаЧат» языкам народов России.

С баночкой в поликлинику



В Сыктывкаре централизуют работу медицинских лабораторий.

Единая лабораторная служба появится в городской поликлинике № 3. Это повысит оперативность и качество проводимых исследований, считает и.о. министра здравоохранения Коми Ирина Кондратьева. Это пилотный проект централизации исследований, пока он охватит только столицу Коми и, возможно, Сыктывдинский район. Помимо повышения качества анализов, с введением новой системы должна повыситься скорость получения результатов лечащим врачом. Результаты будут сразу отражаться в электронной карте пациента.



Центр СПИД переедет



Учреждение станет частью инфекционной больницы Коми.

На портале проектов нормативно-правовых актов появился документ о реорганизации Республиканской инфекционной больницы. К ней намерены присоединить центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями.В пояснительной записке указано, что оба медучреждения оказывают консультативную медицинскую помощь больным с инфекционными заболеваниями. В случае объединения двух учреждений «улучшится преемственность амбулаторного и стационарного этапов лечения, станет возможным обследование больных с инфекционными заболеваниями перед началом лечения в иммунологической лаборатории», которая имеется в Центре СПИД. Сейчас Центр СПИД располагается в арендуемых помещениях Республиканского клинического перинатального центра, имеет дефицит площадей. При реорганизации планируется размещение в новом корпусе инфекционной больницы, который сейчас строится.



Появятся новые авиаотделения



На новые объекты в Инте и в Усинске выделят около 450 млн рублей из федерального бюджета.

Земельные участки для строительства уже подобрали. Авиаотделения оснастят современной техникой и оборудованием. И. о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Роман Полшведкин сообщил во время рабочего совещания в Госсовете Коми, что для них приобретут 12 транспортных средств и более 1 800 единиц лесопожарного оборудования, снаряжения и инвентаря. Кроме того, строительство новых авиаотделений позволит создать 90 новых рабочих мест, уменьшит размеры охватываемой огнем территории в Арктической зоне и наносимый лесными пожарами ущерб.



Праздники и традиции



Поддержку Президентского фонда получат восемь этнокультурных проектов из Коми.

Подведены итоги конкурса Президентского фонда культурных инициатив. В итоге в 2026-м

Коми на поддержку восьми проектов получит в общей сложности 10 млн рублей. В числе победителей проект проведения праздника «Пыжа гаж», который предложило движение «Коми войтыр». Он проводится в селе Керчомъя Усть-Куломского района. «Традиции народных художественных промыслов являются важной частью культурного кода каждого народа, одним из фундаментальных основ экономического, социального и духовного развития общества», – указано в заявке.



Пекарь сдала пост



В Коми избрали председателя Союза театральных деятелей.

Последние пять лет СТД возглавляла Елена Пекарь – директор Воркутинского драматического театра им. Б.А. Мордвинова. На новых выборах она взяла самоотвод. Вторым кандидатом была Юлия Экрот – актриса Академического театра драмы им. В.Савина. Она в итоге и стала новым председателем СТД. Юлия Экрот – выпускница Ярославского государственного театрального института. В труппе театра драмы с 2000 года. Лауреат премии Правительства Коми (2019). В ближайших планах СТД организация Молодежного совета.