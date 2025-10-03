Госсовет: внимание, на старт! Депутаты обновленного парламента решили кадровые вопросы и участвовали в инаугурации главы Республики Коми

29-30 сентября депутаты Госсовета Коми провели первое заседание восьмого созыва.

По традиции первую сессию всегда открывает старейший парламентарий, каковым оказался 79-летний Владимир Косов, известный в республике врач-онколог. Впрочем, «старейший» он только по возрасту. Косов по-прежнему в хорошей форме, занимается спортом, жмет от груди штангу в 100 кг. И вообще, является депутатом-рекордсменом: Косов в Госсовете аж с 2003 года, для него это уже шестой созыв. Причем два последних созыва избирался вице-спикером. Забегая вперед, отметим, что эту должность коллеги-депутаты оставили за Владимиром Алексеевичем и в нынешнем составе парламента.

Созыв восьмой – он такой

После недавних выборов депутатский корпус заметно обновился, посвежел и даже немного помолодел. Средний возраст депутатов теперь – 49,2 лет. Самому молодому парламентарию Николаю Удоратину – 27 лет. Женщин в нынешнем Госсовете – 6, мужчин – 24.

Партия «Единая Россия» усилила свои позиции: в седьмом созыве у нее было 20 мандатов, в восьмом – 25. Уменьшилось представительство КПРФ – с четырех депутатов до двух. Представительство партии ЛДПР тоже снизилось – с трех до одного депутата, «Справедливой России» осталось на прежнем уровне (один депутат). В новый состав не попали партии «Зеленая альтернатива» и «Родина», зато появился представитель партии «Новые люди».

19 депутатов вошли в состав Госсовета Коми впервые: это Руслан Агиней, Алексей Габов, Ирина Артеева, Екатерина Грибкова, Владимир Жарук, Елена Костенецкая, Станислав Кочев, Максим Крайн, Юрий Лодыгин, Анастасия Михайлова, Евгений Напалков, Степан Ульныров, Алексей Потемкин, Дмитрий Свистухин, Валентин Семенов, Андрей Терентьев, Татьяна Устинова, Юрий Широков и Александр Шучалин. Четверо депутатов являются участниками СВО.

Приветствуя депутатов на открытии сессии, руководитель республики Ростислав Гольдштейн настроил их на то, что «работать на стратегические цели необходимо уже сегодня, времени на раскачку нет».

Ранее, на встрече с лидерами партийных фракций, он обозначил общие задачи: «Развернуть власть к людям, вернуть доверие, вывести регион на первые позиции на Севере». «Успех возможен только при объединении усилий всех ветвей власти и политических сил. Партийные различия не должны мешать решению конкретных проблем людей. Главный критерий эффективности нашей работы – реальные изменения в жизни каждой семьи», – подчеркнул Р. Гольдштейн.

«Кто командир, не имеет значения»

Главный вопрос повестки первого дня сессии – кадровый. Интриги не случилось, разногласий тоже. Подавляющим числом голосов председателем Госсовета избран Александр Макаренко, а первым заместителем – Сергей Усачев. По сути, они поменялись местами. «Мы с Александром Петровичем не первый год воюем, и кто командир, не имеет значения, потому что команда работает на результат», – признался позже экс-спикер.

Александру Макаренко 68 лет. Начинал он свою трудовую деятельность в Ухте с рабочих профессий: слесарем и водителем. Больше 10 лет отработал в органах внутренних дел, был индивидуальным предпринимателем. С 2007 по 2011 годы совмещал должности главы муниципального образования городского округа «Ухта» и председателя Совета.

В Госсовете Коми А. Макаренко, как и В. Косов, старожил. Для него это пятый созыв, за плечами большой опыт парламентской работы. Четыре года он был председателем комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии, затем заместителем председателя Госсовета и два последних созыва – первым вице-спикером. «Приоритет работы регионального Госсовета остался прежним: все для республики. Самое главное для нас – социальная защищенность населения», – кратко определил он вектор работы на пятилетку.

Далее депутаты выбрали руководителей комитетов. Комитет по законодательству и местному самоуправлению возглавил Андрей Климушев, по бюджету, налогам и экономической политике – Степан Чураков, по социальной политике – Анастасия Михайлова, по природным ресурсам, природопользованию и экологии – Татьяна Устинова.

А для Екатерины Грибковой депутатство в Госсовете оказалось рекордно коротким. На первом же заседании коллеги избрали ее в Совет Федерации. В результате 36-летняя г-жа Грибкова стала самым молодым сенатором в действующем составе верхней палаты парламента. «Для меня это большая ответственность и совершенно новый этап в моей жизни… Я разберусь», – искренне пообещала она.

«Люди ждут от нас не громких слов, а конкретных дел. Они хотят видеть отремонтированные школы и детские сады, новые дороги, благоустроенные дворы. Это четкие и понятные задачи, и именно ими мы готовы заниматься вместе с коллегами из всех фракций, во взаимодействии с избранным главой Республики Коми», – прокомментировал первый день работы сессии вице-спикер Сергей Артеев.

Вице-спикер, Герой России Станислав Кочев сообщил, что намерен сосредоточиться в первую очередь на решении социальных вопросов. Он вошел в профильный комитет и комиссию по делам ветеранов, вопросам здравоохранения, физической культуры и спорта. «У нас депутаты разносторонние собрались. И врачи, и педагоги, и ветераны специальной военной операции, и политики, которые уже 20 лет на государственной службе. Мы сможем любые вопросы с разных сторон рассмотреть. Надеюсь на совместную, конструктивную работу», – заявил С. Кочев.

По словам Анастасии Михайловой, она, как представитель межрегионального движения «Коми войтыр», планирует отстаивать вопросы, связанные с сохранением коми языка и культуры.

Руководитель фракции КРО партии «Новые люди» Алексей Потемкин ставит перед собой большие цели: «Будем развивать наши проекты, их на сегодня три. Они направлены на безо-пасность детей, экологию и ЖКХ, на развитие малого и среднего бизнеса среди молодежи. Мы будем усиливать эти проекты и заводить новые, чтобы Республика Коми развивалась и жители чувствовали себя уверенно».

Гольдштейн поклялся

Во второй день сессии, 30 сентября, в Госсовете Коми прошла торжественная церемония вступления в должность главы Коми Ростислава Гольдштейна.

В большом зале Госсовета присутствовало более 130 гостей и приглашенных. Среди них заместитель полномочного представителя Президента РФ в СЗФО Олег Логунов, члены правительства, депутаты, руководители муниципалитетов, представители силовых и надзорных ведомств, а также бизнеса и общественных организаций.

Церемония инаугурации прошла под звуки военного оркестра, который впервые расположился на балконе главного зала заседаний, а также гимнов России и региона в исполнении ансамбля «Асъя кыа». Молодые хористки пели так вдохновенно, что зал откликнулся. Во всяком случае первые ряды гостей искренне им подпевали. Это лишний раз доказало, что «Асъя кыа» – всегда на высоте.

В соответствии с Конституцией Республики Коми Ростислав Гольдштейн принес торжественную присягу на двух государственных языках: коми и русском. Далее глава заверил документ своей подписью, а спикер Госсовета Александр Макаренко оформил декларацию о вступлении Ростислава Гольдштейна в должность.

Главное – это люди

«Для меня возглавить родной регион – это огромная честь и большая ответственность. Потому что я знаю, на что способна республика. Знаю, что такое сила русского Севера, сила Коми земли. Наша республика и наши жители достойны самого лучшего», – заявил в своей речи Р. Гольдштейн, поблагодарив жителей за оказанное высокое доверие.

«Республике необходимо вернуть статус региона, которым можно и нужно гордиться. Региона, в котором хочется жить и работать. Коми – уникальная республика с природными богатствами, с самобытным культурным наследием и огромным потенциалом. И главное – это, конечно, наши жители, талантливые, трудолюбивые, с искренним желанием менять жизнь родного села, города, района, республики к лучшему»,– подчеркнул Ростислав Гольдштейн.

Лиля ВОВК.