Дореволюционный Усть-Сысольск был городом преимущественно деревянным. Из 1060 домов только 20 представляли собой каменные строения. Лишь в 1931 году, когда в местечке Дырнос появился кирпичный завод, в Сыктывкаре приступили к возведению каменных жилых домов. При этом до поры до времени совсем не использовались природные материалы, которыми были украшены многие здания и памятники во всех крупных городах СССР.

О том, как и почему в архитектуре столицы Коми появились объекты, облицованные природными камнями, рассказала на очередной экскурсии в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» кандидат геолого-минералогических наук Евгения Антропова.

Институт в «тигровой шкуре»

Начало украшению столичного города природными камнями положило постановление Совета Министров Коми АССР от 1958 года, где в плане мероприятий по улучшению застройки города был и такой пункт: «Облицовка всех жилых и общественных зданий высококачественными плиточными и щебеночными материалами». Однако к осуществлению этой замечательной задумки приступили далеко не сразу. Одним из пионеров в этом деле оказался… классик коми литературы Иван Куратов. Конечно, сам поэт к камням никакого отношения не имел, но вот постамент памятника ему, открытый на нынешней Театральной площади в 1977 году, создан из карельского гранита с месторождения «Кашина гора».

По словам Евгении Антроповой, в Сыктывкаре из гранита высечены 17 памятников, и причина использования этого материала проста. Этот камень устойчив к северным холодам, не поглощает воду и при этом достаточно дешев.

Кстати, три фонтана на Театральной площади, что появились через 30 лет после возведения памятника Куратову, тоже выполнены из гранита. Им же облицована часть фундамента расположенного на этой же территории Института биологии. Но это камень не совсем обычный, его добывают в той же Карелии, называется он Калгуваара, а за красно-черный окрас его именуют «шкурой тигра». Он считается весьма ценным в художественном плане, этот камень часто используется в архитектурном облике Москвы, он также завоевал популярность за рубежом.

«Вечная слава» уральского мрамора

Наиболее богатым по разнообразию облицовочных камней является мемориал «Вечная слава», установленный в 1981 году в память о сыктывкарцах, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Прямоугольное возвышение с Вечным огнем облицовано гранитом с месторождения Крупское, а постаменты портретных галерей Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы покрыты Капустинским гранитом, имеющим весьма своеобразный рисунок. Он считается одним из самых красивейших, а в Сыктывкаре им облицованы еще и Стефановский собор, здания Ухтабанка, Торгово-промышленной палаты и многие другие сооружения.

В основании портретных галерей использован совершенно изумительный камень лабрадорит, названный так в честь полуострова Лабрадор в Канаде, где было найдено его первое месторождение. На солнце он создает эффект иризации – расщепляет свет как на призме в радужный спектр. В СССР его добывали в Житомирской области Украины, и им, в частности, облицована цокольная часть мавзолея Ленина в Москве.

Барельефные изображения самих Героев установлены на плитах из нашего родного кварцито-песчаника, добываемого в Коми республике на реке Кожим, а поддерживает их гранит Возрождение, более ста лет добываемый в Выборгском районе Ленинградской области.

Часть мемориала, на котором лежат алюминиевые плиты с именами погибших воинов, сотворена из уральского мрамора, добываемого в месторождении Полевское возле села Мраморное. Он воспет в сказах Павла Бажова «Синюшкин колодец», «Каменный цветок» и «Змеиный след». Писатель побывал в этом селе в 1939 году и в «Синюшкином колодце» описал его как весьма мрачное место: «Ну, а про Мраморских дело известное. Краше тамошних девок по нашему краю нет, а женись на такой – овдовеешь. С малых лет около камня бьются – чахотка у них».

Савин на амфиболите

Расположенный возле драмтеатра памятник основоположнику коми советской литературы Виктору Савину возвели в 1994 году, а спустя 14 лет в ходе ремонта постамент бронзового поэта облицевали гранатовым амфиболитом – довольно прочным и долговечным материалом, который прекрасно полируется, подчеркивая его природную красоту и блеск. Считается, что этот камень придает любому пространству индивидуальность и стиль, создавая неповторимую атмосферу. Добывают его в Карелии на месторождении Нигрозеро.

Через дорогу от бронзового Савина стоит любимый туристами арт-объект в виде буквы «Ö». Ее скульптор Александр Выборов вырубил из гранитной глыбы, которая десятки лет валялась возле Национальной галереи, пока сотруднику Института языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН Алексею Рассыхаеву не пришла в голову идея поставить памятник восемнадцатой букве коми алфавита.

Поначалу саму букву «Ö» предполагалось сделать с большой дырой посредине, чтобы сыктывкарцы и гости столицы могли, просунув в нее голову, сделать оригинальное селфи. Однако от такой экстравагантной идеи все же отказались. Во-первых, дело слишком трудоемкое, а во-вторых, опасное – вдруг чья-нибудь голова застрянет, и тогда придется весь памятник раздолбить.

Из самой глубины веков

Поднимаясь по ступенькам в городскую аптеку № 1, сыктывкарцы даже не подозревают об их уникальном происхождении. Между тем они сделаны из уральского мрамора и доломитов, добываемых в карьере Вапол, что находится в Усть-Куломском районе нашей республики. И этой породе уже более миллиарда лет. В те весьма далекие времена по Земле еще не бродили динозавры, но в океанах процветали колонии цианобактерий. Именно они создали атмосферу, благодаря которой на Земле появилась жизнь. А из их окаменевших остатков образовались строматолитовые доломиты. Что они из себя представляют, можно увидеть, если внимательно смотреть под ноги.

Неподалеку, на Стефановской площади, скопилось целое созвездие разного рода мраморных и гранитных материалов. Ступеньки здания Администрации Главы РК (бывшего Коми Обкома КПСС) изготовлены из такого же карельского гранита, что и постамент памятника Куратову. Есть версия, что именно они положили начало гранитной облицовке зданий и объектов Сыктывкара.

Гранит, из которого сделаны ступени нынешнего Госсовета РК, добывают на острове Сюскюянсаари (в переводе с финского – «Остров осенней луны») в Ладожском озере, в Сортавальском районе Карелии. Это тоже весьма древняя порода – ей более 2,5 миллиарда лет. А вот нижняя вертикаль здания выложена уральским мрамором. Такое сочетание материалов, по словам Евгении Антроповой, не случайно. Мрамор мягче гранита, который и берет на себя всю тяжесть вертикальных плит, а также людей, что поднимаются в здание парламента.

В скверике, что рядом с площадью, стоит бетонный обелиск «Павшим за советскую власть в Коми крае», и это самое первое сооружение, которое еще в 1967 году облицевали белым мрамором, добытым на месторождении Коелга в Челябинской области. Из аналогичного материала творили свои шедевры итальянские скульпторы эпохи Возрождения. А коелгинский мрамор использован при строительстве первого храма Христа Спасителя в Москве, Белого дома, Государственного Кремлевского дворца, а также в облицовке интерьеров МГУ и многих станций московского метро. А у нас его можно увидеть также в холле Госсовета.

Солнечный камень

Нынешняя Национальная галерея РК, несомненно, одно из самых красивых зданий Сыктывкара. Его построили еще в 1890-м году в качестве Духовного училища, а современный вид оно приняло в ходе реставрации в начале 1990-х годов, когда его облицевали светло-розовым газганским мрамором, привезенным в северные края из солнечного Узбекистана. Наверное, потому само здание кажется теплым и лучезарным даже в самую морозную погоду. Не случайно этот камень часто можно увидеть в Москве, например, внутри Большого театра или подземного вестибюля станции метро «Kузнецкий мост».

Неподалеку от галереи стоит величественное здание МВД, подход к которому выложен довольно-таки простеньким гранитом, добываемым на месторождении «Каменногорское», что в Ленинградской области. Его часто используют для мощения улиц. Вертикальная же часть лестницы облицована более ценным дымовским гранитом бордово-красного цвета. Он из тех же краев, его добывают возле поселка Дымово, от которого он и получил такое название.



Игорь БОБРАКОВ. Фото из открытых источников.

Постскриптум ___________________________________________________________________________



Ленинский «подарок»

Остаток от памятника вождю воплотился в фигуру хозяина пармы

В центре Сыктывкара, в сквере возле массивного здания городской администрации, приютилась небольшая гранитная скульптура «Медведь с ягодами». Если внимательно присмотреться, то нетрудно заметить, что материал, из которого ее изваял сыктывкарский скульптор Владимир Рохин, очень похож на камень, из коего состоит памятник Ленину на Стефановской площади. Как сам автор признался одному из своих друзей, это не случайное совпадение.

Гранитная фигура вождя выросла на главной площади Сыктывкара в 1967 году, когда Коми республика, как и вся страна, отмечала 50-летие Октябрьской революции. Ее сотворил по просьбе делегатов XXIII съезда КПСС от Коми АССР знаменитый московский скульптор Лев Кербель. Для столь значимого мероприятия материалов не жалели, а потому не все пошло в дело.

Однако не пропадать же добру! И вот оставшийся от Ильича фрагмент под рукой мастера превратился в милого каменного мишку.