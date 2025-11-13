Им можно череп раскроить (Криминал от 14 ноября)

44-летний ухтинец незаконно сбыл своему знакомому кастет, изъятый ранее сотрудниками полиции при прохождении входного контроля в аэропорту Ухты.

Согласно экспертному заключению, данный кастет относится к холодному оружию ударно-раздробляющего действия, гражданский оборот которого ограничен законом. Суд учел, что мужчина является ветераном боевых действий, награжден тремя нагрудными знаками, и назначил ему более мягкое наказание, чем предусмотрено за данное преступление. А именно – штраф в размере 60 тысяч рублей.



Серийный форточник



Злоумышленник проник в квартиру на втором этаже, забравшись через крышу над входной дверью.

Ранее судимый 41-летний сыктывкарец воспользовался тем, что форточка в квартире потерпевшего была приоткрыта. Проникнув в жилище, он похитил игровую приставку «SonyPlayStation 4» стоимостью 20 тысяч рублей и скрылся. Его маневр был зафиксирован видеокамерой, расположенной на стене дома напротив. А в ходе расследования была установлена его причастность еще к одной краже. Аналогичным способом – через форточку – он проник в помещение общей кухни в одном из эжвинских общежитий, откуда похитил продукты питания и строительную дрель. В настоящее время форточник помещен под стражу.



Слово не воробей



Буйный пассажир заплатит штраф за оскорбление полицейского в поезде.

В одном из вагонов поезда «Лабытнанги – Нижний Новгород» пассажир нарушал общественный порядок. Сотрудник полиции, прибывший на вокзал Ухты, где на тот момент находился поезд, предложил буйному пассажиру покинуть вагон и проследовать в отделение полиции, но мужчина отказался и в присутствии других пассажиров стал оскорблять стража правопорядка. В суде мужчина признал свою вину. Мировой судья назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.



Пустился во все тяжкие



После отъезда супруги мужчина начал приглашать в гости несовершеннолетних.

На почве бытового конфликта супруга 28-летнего жителя Микуни приняла решение уехать вместе с ребенком в другой город. Мужчина спустя некоторое время познакомился с компанией 15-летних девушек и стал регулярно приглашать их к себе в гости. Четырех девушек он вовлек в употребление наркотиков, лично показав способы их употребления. Следующие 10 лет он проведет в колонии строгого режима.



Внимание: подделка!



В Коми обнаружены четыре фальшивые банкноты номиналом в 5000 и 1000 рублей.

В банковском секторе Коми за девять месяцев этого года выявили четыре банкноты Банка России с признаками подделки. Эксперты вывели из обращения три фальшивки номиналом 5000 рублей и одну номиналом 1000 рублей. Подделки были обнаружены в Сыктывкаре и Воркуте.