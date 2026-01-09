В редакцию «Трибуны» поступило открытое письмо в адрес министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главного врача санатория «Серегово» Сергея Булатова. Ниже мы публикуем текст этого коллективного письма (в сокращении).



Нет порядка



«Приехав 5 декабря 2025 г. на лечение, мы попали на прием к врачу лишь 8 декабря, а процедуры начались лишь 9 декабря.

Где же тот порядок, который был раньше? Где встречи отдыхающих с главврачом, которые практиковались раньше? Они больше не нужны? Но они необходимы нам, приехавшим получить санаторно-курортное лечение. Ведь нынче вопросов и даже претензий у отдыхающих становится намного больше. Кругом идет «модная» оптимизация».

Приехавших в санаторий ждала очередь (на два часа) на регистрацию к медсестре.

Чтобы попасть к единственному врачу санатория, пришлось занимать к нему очередь с раннего утра (на улице – 25 градусов мороза). А многие, вставшие в очередь с 9 часов утра, после открытия лечебного корпуса попали к врачу лишь к вечеру. Кто раньше в очереди – у того больше шансов получить процедуры. Кто позже: занимайтесь только лечебной физкультурой?

В итоге врач даже не смотрел бумаги поступающих, быстренько всех оформил. Кому что досталось, то и осталось. На все вопросы ответ один: «не положено» и слово «нет».

Если процедур не хватает на всех, то почему необоснованно большая загруженность заезда?

Почему у персонала санатория нет прейскуранта о том, что входит в путевку, какое лечение в обязательном порядке должно предоставляться каждому отдыхающему?

Почему количество лечебных процедур не согласовано с количеством платных и бесплатных путевок в санаторий?



«Люди уезжают досрочно»



Путевки на 21 день. Три первых дня нет приема врача, потеряны 5, 6, 7, 8 декабря. Лечебных ванн раньше назначали 10, нынче – 9. Но пройти и 9 ванн не успеваем (ванны через день, воскресенье – выходной). Уплотнять график не разрешают. Повторный прием к врачу после 10 дней лечения был всегда. Теперь его нет. Главное – мало процедур: две процедуры в день и ЛФК. Массаж выписали 7 раз, а сделали всего 6, мотивируя тем, что с 17 числа другие уже записаны.

Люди часто уезжают досрочно, разочарованные таким «лечением». Освобождаются места для прохождения процедур, но врач на просьбы отдыхающих о назначении лечения отвечает, что все занято.



Бытовые условия



В первом корпусе идет ремонт, грязь на полу, рабочие курят в помещении, на замечания хамят. Для посещения туалета на первом этаже второго корпуса в «Серегово» надо одеваться как на улицу. Коридор там же преодолевать надо перебежками, чтобы не замерзли ноги и не обострился ревматизм у пожилых отдыхающих.

Отдыхающие пытались дозвониться до главврача санатория несколько раз (номер телефона указан на доске объявлений). Но это оказалось сложнее, чем дозвониться на «прямую линию» с президентом».



Валентина ИВАНОВА, Светлана ЧЕРНЫШОВА, Ирина ЕРШОВА, Екатерина ФРОЛОВА,

Михаил МИХАЙЛОВ, Егор ТРЕТЬЯКОВ и другие, всего 38 подписей.