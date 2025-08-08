В России, как известно, две беды – дураки и дороги. Однако хуже всего, если первая беда начинает заниматься второй. И тогда огромные деньги бездарно закатываются в асфальт, по которому через короткое время уже невозможно проехать.

Именно бездорожье врио главы РК Ростислав Гольдштейн в одном из интервью назвал «главным проклятием» республики последних десятилетий. Учитывая наши расстояния, бездорожье стало сегодня острейшей социальной проблемой. И конечно, в первую очередь, для сельских районов. Ибо без хороших дорог нет и нормальной жизни, не говоря уж о каком-либо развитии.

В соцсетях постоянно выкладываются фото- и видеоматериалы, иллюстрирующие наши «кисельные» дороги, например, в районе Усинска. По весне и осени машины тонут в грязи. И хотя о злополучной трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар говорилось еще в конце 90-х, дело с мертвой точки почти не сдвинулось.

И только теперь вроде бы появились и средства, и технические возможности. Нынешнее правительство Коми обещает отремонтировать участки транспортной артерии Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар до конца этого года.

Две сотни километров

Модернизация дорожной сети, региональной и муниципальной, в текущем году будет довольно масштабной – около 224 километров. Кроме вышеназванной трассы, в планах на 2025 год обозначен и ряд других участков.

Участок Усть-Уса – Харьягинский (МО «Усинск»): ремонт 27,9 км дороги обеспечит бесперебойную транспортную доступность нефтегазовых месторождений и будет способствовать развитию северных территорий.

Участок Керки – Дутово (Сосногорский район): 14,9 км дороги будут отремонтированы, что улучшит транспортную доступность населенных пунктов и промышленных предприятий района.

Трасса Сыктывкар – Кудымкар: в Сысольском и Койгородском районах запланирован ремонт отдельных участков общей протяженностью 42 км. Это направление имеет стратегическое значение для связи с соседними регионами и развития межрегиональной торговли.

Дорога Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыёлдино (от Сыктывкара до Троицко-Печорска): в Усть-Куломском районе будет отремонтировано 17,6 км. Ремонт улучшит транспортное сообщение между населенными пунктами района и повысит комфорт передвижения для местных жителей.

Кстати, в Усть-Куломском районе проводятся и ремонты участков внутрипоселенческих дорог. Как сообщил «Трибуне» глава района Сергей Рубан, объем работ на текущий год запланирован на общую сумму около миллиарда рублей. Средства на эти цели привлекаются из различных источников, включая помощь Сыктывкарского ЛПК в рамках договора о соцпартнерстве. В частности, до конца года должен быть завершен самый проблемный 11-километровый участок. Это отрезок многострадальной трассы от райцентра до села Помоздино, о чем «Трибуна» (от 30 мая с.г.) уже подробно рассказывала.

Доверяй, но проверяй

Следует напомнить, что дорожно-ремонтные работы в Коми в 2025 году реализуются в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», разработанного по инициативе президента страны Владимира Путина.

Что же касается Ростислава Гольдштейна, то первая его «головная боль» – обеспечить рациональное использование средств, выделенных на дорожную отрасль. А вторая, не менее важная задача – наладить системный контроль за качеством дорожных работ. Тут нельзя довольствоваться одними лишь отчетами чиновников. Поэтому новоиспеченному руководителю региона приходится часто выезжать на дорожные объекты в районы и лично все проверять.

О необходимости жесткого контроля за работой подрядчиков свидетельствует и такой свежий факт. На этой неделе были задержаны руководители одной из строительных фирм, которая в качестве подрядчика занималась ремонтом дороги в Коми. 15-километровый участок был отремонтирован плохо, а часть средств, выделенных из бюджета, похищена. Ущерб, по оценке правоохранителей, составил 250 миллионов рублей.

Виктор СЕМЕНОВ.