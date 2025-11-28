Как потратим казенные деньги? Львиная доля расходов республики приходится на социальную сферу

27 ноября депутаты Госсовета рассмотрели законопроект «О бюджете» на ближайшую трехлетку.

В следующем году доходы планируются на уровне 109,5 млрд рублей (в том числе 16,4 млрд в виде поступлений из федерального бюджета), расходы – 124,6. Дефицит составит – 15,1 млрд руб.

Несмотря на сжатие бюджета, приоритет остается неизменным: стабильность и социальная защита. В целом на социальную политику, здравоохранение, образование, культуру и спорт в 2026 году направят около 70% всех расходов.



Кому и сколько



В 2026 году на реализацию госпрограммы «Образование» запланировано 30,7 млрд рублей, из них 3,1 млрд – целевые средства федерального бюджета, большую часть которых направят на выплаты денежного вознаграждения классным руководителям и кураторам и на обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию. 958,1 млн рублей планируют выделить на капитальные ремонты школ, детских садов и СПО; 368,7 млн рублей – на питание школьников 1-4 классов, 34,5 млн рублей – на отдых и оздоровление детей из Арктической зоны республики.

В текущем году в рамках национального проекта «Молодежь и дети» будет капитально отремонтировано 22 школы. Большой объем капремонта в образовательных учреждениях запланирован и на будущий год. Кроме того, 48 млн рублей федеральных средств республика получит на оснащение учебных кабинетов «Физика», «Труд (Технология)», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Основы безопасности и защиты Родины».

Продолжится реализация проекта «Земский учитель», в 2026 году в сельские школы придут 13 педагогов. Все они получат по 1 млн рублей.

С 2026 года появится новое направление – Молодежное инициативное бюджетирование, – на которое будет выделяться по 2 млн рублей ежегодно. Молодежные центры откроются в Воркуте, Печоре и в селе Визинга Сысольского района.

Самая финансовоемкая госпрограмма «Здравоохранение». На будущий год объем средств в отрасль составит 21,7 млрд рублей. В 2026 году запланировано возведение поликлиники в м. Лесозавод, а также строительство еще семи ФАПов и двух врачебных амбулаторий. Будет организован закуп компьютерного томографа в Сысольскую, Усть-Вымскую и Удорскую районные больницы.

На модернизацию первичного звена здравоохранения планируется дополнительно направить 647,4 млн рублей. На обновление парка автомобилей скорой медпомощи запланировано 371,5 млн рублей, на лекарственное обеспечение – более 3 млрд рублей.



Спорт, культура, дороги



На ближайшие три года объем финансового обеспечения госпрограммы «Развитие спорта и физической культуры» с учетом федеральных средств составит более 3,6 млрд рублей.

В 2026 году стартует реализация федеральной программы «Земский тренер». Шесть специалистов получат единовременную выплату в 1 млн руб. Свой «земский тренер» будет в Ижемском, Корткеросском и Усть-Цилемском районах, а также в Воркуте, Усинске и Печоре.

3,2 млрд рублей составит ресурсное обеспечение госпрограммы «Развитие культуры». В 2026 году в Коми продолжится модернизация музеев и культурно-досуговых учреждений на сумму 67 млн рублей. Почти 59 млн рублей будет выделено на создание модельных библиотек и еще 19 млн рублей впервые на создание детских культурно-просветительских центров. Будет реализован проект «Местный дом культуры» (9,6 млн рублей). Создание школы креативных индустрий на базе Колледжа культуры обойдется в 28,3 млн рублей. На программу «Земский работник культуры» запланировано 13 млн рублей. Оснащение кукольных и молодежных театров – 8,4 млн рублей.

Общее финансирование 19 государственных программ составит в 2026 году более 118,5 млрд рублей.

Кроме того, значительные средства – 11,6 млрд рублей – заложены в Дорожный фонд республики.

NB! _______________________________________________________________

В заседании сессии приняли участие полномочный представитель президента РФ в СЗФО Игорь Руденя и глава Республики Коми Ростислав Гольдштейн. Руководитель региона выступил перед депутатами с бюджетным посланием.

«Мы продолжим планомерную работу с федеральным центром по привлечению финансирования на национальные проекты. Сделаем акцент на развитие наших арктических территорий. Сегодня это особенно актуально», – подчеркнул глава Коми. В ближайшие три года, по его словам, «мы должны сосредоточиться на наведении порядка в отраслях социальной сферы и экономики, а также на своевременном завершении строительства уже начатых объектов».

Р. Гольдштейн поставил задачу правительству Коми – усилить оперативный контроль и увеличить эффективность использования имеющихся финансовых ресурсов. Работа по привлечению дополнительных доходов, а также поиск источников за счет внутренних резервов в течение следующего года будут продолжены.