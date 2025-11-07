Как убивают «МАЛЕНЬКИХ»Новые фискальные инициативы могут окончательно уничтожить малый бизнес в Коми, считают общественники и депутаты

Карикатура с yaplakal.com.

В Госдуму внесен законопроект, который весьма усложнит жизнь малого бизнеса.

22 октября законопроект о внесении изменений в налоговое законодательство уже был рассмотрен в первом чтении и вызвал много вопросов. Дело в том, что большинство предлагаемых изменений добавит и без того серьезную нагрузку на предпринимателей. «Лошадке», как поется в песенке, итак «живется не сладко». Пока она везет свою ношу, но недалек тот день, когда «я ее брошу».

Дело в том, что с 1 января 2026 года, планируется сразу повышение ставки НДС с 20% до 22%, отмена льготных страховых тарифов (кроме некоторых видов деятельности), а также снижение порога выручки для исчисления НДС по упрощенной системе налогообложения (УСН) и порогового значения доходов для применения патентной системы налогообложения (ПНС) с 60 млн до 10 млн рублей. Налоговая реформа 2026 года может стать самой масштабной за последние 20 лет. Изменение, которое коснется наибольшего числа малых предпринимателей и повлечет за собой серьезные негативные последствия.



Надо поправить!



14 октября состоялось Всероссийское совещание по обсуждению законопроекта. В нем приняли участие бизнес-омбудсмены практически всех регионов страны, и все они единодушно приняли резолюцию, которую направили в Госдуму, Совет Федерации и правительство РФ. Предлагаемый подход к налоговой реформе необходимо пересмотреть, заявили они. Реформу нужно проводить поэтапно, а субъектам малого и среднего бизнеса предоставить время на адаптацию.

Коми также решила направить в Москву свои предложения по поправкам. Их обсудили недавно на рабочем совещании в Госсовете Коми. Свое мнение высказали Уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Рассохин, руководитель Управления ФНС России по Коми Галина Пилипенко, и.о. министра экономического развития, промышленности и транспорта Ольга Турышева, представители Минфина и прокуратуры.

Мы понимаем, что доходы федерального бюджета нужно увеличивать в связи с обеспечением обороны и безопасности государства, но сектор МСП и так уже испытывает существенную нагрузку, отметили участники совещания. Рост издержек из-за высоких ставок по кредитам, удорожание сырья и комплектующих, затраты на фонд оплаты труда в связи с ежегодным увеличением МРОТ… Новая нагрузка просто убьет малый бизнес.

Сегодня в Коми 23 тысячи налогоплательщиков применяют УСН. Тех, кто получает доход более 10 млн – 3750 или 16%, проинформировала Галина Пилипенко. Она согласилась, что переход должен быть более плавным и при этом не должно быть несправедливости, когда малый и средний предприниматель платят одинаково. «Надо исходить из доходов каждого предпринимателя», – считает она.

«Налоги будут повышаться, это стоит принять, как данность, но на региональном уровне мы можем и должны параллельно продумать и запустить программу поддержки субъектов МСП за счет преференций и снижения административных барьеров», – заявил президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми Юрий Колмаков.



Что предлагаем



По итогам рабочего совещания было принято решение направить в Госдуму, Совет Федерации и Правительство РФ следующие предложения:По итогам рабочего совещания было принято решение направить в Госдуму, Совет Федерации и Правительство РФ следующие предложения:

предусмотреть постепенное снижение порога выручки по УСН и порогового значения доходов для ПСН для исчисления налога на добавленную стоимость, установив переходный период с понижением порога до 45 млн руб. в 2026 году и до 30 млн руб. в 2027 году;

осуществить постепенный пересмотр тарифов страховых взносов для МСП до 22,5% в 2026 году и до 30% в 2028 году;

сохранить возможность применения ПСН в сфере стационарной торговли в сельских населенных пунктах и в городах с численностью населения менее 100 тысяч человек;

для предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории ДФО и Крайнего Севера, применяющих УСН и ПСН, пороговое значение по доходам, дающим право освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика НДС, сохранить на уровне 60 млн руб.;

сохранить за субъектами РФ право на введение льготных налоговых ставок при применении УСН в зависимости от категорий налогоплательщиков;

— ввести мораторий не менее чем на 12 месяцев на применение штрафных санкций за неправильное определение налоговой базы, несвоевременную подачу деклараций по НДС и другие нарушения, связанные с администрированием НДС для компаний, применяющих УСН и являющихся с 2026 г. плательщиками НДС;

— включить отрасль обрабатывающей промышленности в число приоритетных отраслей, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов;

Дайте бизнесу шанс и время на адаптацию



Свое мнение высказал и спикер Госсовета Коми Александр Макаренко: «Мы получили массу обращений от предпринимателей, и их тревоги абсолютно понятны. Наша общая задача – не усугублять ситуацию, а найти сбалансированный подход. Крайне важно дать бизнесу время на адаптацию, в том числе введя мораторий на штрафы. Мы убеждены, что только так можно обеспечить стабильность и сохранить тысячи рабочих мест в секторе МСП. Будем настаивать на том, чтобы голос нашего бизнеса и наших жителей был услышан на федеральном уровне».

Известно, что до 10 ноября профильный Комитет Госдумы собирает поправки и предложения от регионов, 18 ноября законопроект будет рассматриваться во втором чтении.