Подняться на плато Маньпупунер теперь можно только со стороны Екатеринбурга.

Коми потеряла туристический маршрут на плато Маньпупунер. Об этом всю неделю «трубят» в соцсетях туристы, которые не смогли оформить заявку на зимнее посещение столбов выветривания на снегоходах. «Объект, который находится на территории республики, можно посетить только с территорий других регионов. Это репутационные потери, так как на раскрутку объекта было потрачено 10 лет», – заявил известный путешественник Сергей Семяшкин.





Болваны наши или чьи?



Как пояснили в Печоро-Илычском заповеднике, решение было принято весной этого года после представления Троицко-Печорской природоохранной прокуратуры, обнаружившей нарушения в сфере организации туризма. Проверка показала, что туристские группы проходили через шесть несанкционированных ледовых переправ, две из которых находились в границах заповедника. Толщина льда не проверялась, переправы не были обустроены, а большинство гидов не имели квалификации и не проходили обучение по оказанию первой помощи. 23 марта маршрут закрыли, все разрешения аннулировали, а туристам вернули оплату.

Выяснилось, что проблемы с маршрутами на плато уже случались: в 2016 году пешие походы также временно прекращали из-за нарушений и отсутствия инфраструктуры. Увидеть мансийские болваны можно было, только прилетев на вертолете. Спустя почти десять лет история повторяется — только на этот раз речь идет о потере целого направления, ради которого Коми долгие годы развивала свой туристический бренд.

Удивительно, но за эти годы республика вложилась в свой главный туробъект по минимуму. Силами волонтеров была отсыпана дорожка, по которой теперь ходят туристы, чтобы не нарушать хрупкую экологию места, оборудованы вертолетная площадка и бытовка, где можно укрыться от ветра и перекусить. По земле добираться до плато долго и тяжело (через реки, буреломы и мошкару), по воздуху весьма накладно – от 70 до 95 тысяч за полет из Сыктывкара. Так что, хотя поток туристов и рос с каждым годом, но стабильным и массовым его назвать никак нельзя.

Справедливости ради надо признать, что заход на плато со стороны Свердловской области на порядок проще. Наши соседи не стесняются издавать буклеты и рекламировать поход на «наш» Маньпупунер через свои турагентства.



Никто не знает



Почему-то про Республику Коми ни слова нет в мини-сериале «Никто не знает про Маньпупунер», который вышел недавно на популярной платформе «Окко», ни в фильме «Лес. Хранитель жизни» – о первозданных лесах Севера России, который снимался в основном на территории Печоро-Илычского заповедника. Премьера фильма запланирована в Перми и Екатеринбурге. Почему же такой «игнор»? Есть повод задуматься специалистам Агентства по туризму Коми и чиновникам из Минэкономразвития региона.

«Мы понимаем высокую заинтересованность туристов в посещении этого уникального природного объекта и разделяем обеспокоенность туристического сообщества сложившейся ситуацией», – поспешили заверить в Минэке. Как следует из их официального пресс-релиза, «в настоящее время совместно с дирекцией заповедника ведется работа по урегулированию всех организационных и юридических вопросов, необходимых для возобновления работы маршрута. Вопрос требует согласования на федеральном уровне, в том числе с Министерством природных ресурсов и экологии РФ».

Кстати _____________________________________________________________

В реестре не значится



На сегодняшний день в федеральном реестре турмаршрутов Печоро-Илычского заповедника пока нет.

Из всех экскурсоводов, оказывающих услуги сопровождения, а также проводящих экскурсии на плато Маньпупунер, курсы оказания первой помощи пройдены лишь одним, обучение на гида-экскурсовода и инструктора-проводника не пройдено никем. Не согласовано передвижение туристов ни с территории ХМАО, ни со стороны Свердловской области. До 1 ноября Печоро-Илычский заповедник должен официально предоставить турмаршруты, которые позволят посещать плато Маньпупунер. Если этого не произойдет, то с 1 декабря попасть на столбы выветривания с территории любого региона на лыжах или на вертолете будет невозможно.