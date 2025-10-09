Киру вернут в Коми (Блиц от 10 октября)

Молодую медведицу выпустят в леса Коми в конце октября.

Напомним, медвежонка-сироту нашли в мае этого года в Троицко-Печорском районе в крайне истощенном состоянии. Неравнодушный местный житель доставил медвежонка в поселок. Далее его при содействии Минприроды Коми отвезли в центр спасения медвежат в Тверскую область. Это не первый случай, когда специалисты центра спасают медвежат из Коми: в 2021 году они выходили малышку Пужу и Михаила Андреевича, в 2023 году – Ворчуна и Толстуна. Все они, окрепнув, вернулись в Коми.



Малышка, но очень большая



В Республиканском перинатальном центре родилась девочка весом 5,3 кг. Причем появилась она на свет в День беременных, который празднуется в России 7 октября.

Как рассказала врач-акушер-гинеколог перинатального центра Татьяна Попова, такой вес новорожденного – крайняя редкость. Дети весом более 5 кг считаются не просто крупным плодом, а гигантским. Роды прошли без осложнений: девочка здорова и находится вместе с мамой, которая в этот день испытала радость материнства в третий раз.



Свято место пусто не бывает



После перехода депутата Госсовета РК Екатерины Грибковой в Совет Федерации ее мандат передали однопартийцу.

По решению фракции «Единой России» освободившееся место депутата Госсовета займет Динарис Лутфуллин. Он занял второе место на праймериз и был вторым номером в списке партии на выборах по Эжвинской территориальной группе № 13. Д. Лутфуллин – заместитель генерального директора АО «СЛПК» по социальному и стратегическому развитию.

Прокуроры выявили риски



В 12 муниципалитетах здания ФАПов возводятся с нарушениями.

Проверка ФАПов в Усть-Куломском районе выявила серьезные риски неисполнения установленного контрактом срока – до 15 ноября этого года. Готовность модульного объекта в с. Аныб на момент проверки не превышала 40%. На контроле прокуратуры остается также ситуация по возведению ФАПов в Ижемском, Усть-Цилемском и Корткеросском районах. Прокурорами указанных районов, а также прокурорами Усинска и Прилузского района в связи с рисками неисполнения контрактов объявлены предостережения руководителям фирм-подрядчиков.

Дочь убила мать-инвалида



Нетрезвая 59-летняя жительница Усть-Цильмы нанесла своей 83-летней матери-инвалиду 1 группы полсотни ударов руками по голове и телу и не менее 11 ударов ножом, от чего та скончалась.

Наутро в квартиру пришла соцработница, которой злодейка объяснила расправу тем, что мать якобы мешала ей спать. Состоявшийся недавно суд приговорил убийцу к 10 годам лишения свободы.



Экс-директор «переехал» в тюрьму



Усинский суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего директора предприятия «Муниципальные перевозки».

Мужчина трудоустроил на должности водителей лиц, лишенных права управления транспортным средством, и допускал их к перевозке пассажиров. В одном из таких рейсов произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Желая прекратить проверку по данному факту, руководитель предприятия предложил должностному лицу, который мог повлиять на ход проверки, взятку в размере 300 тыс. рублей. Суд приговорил усинца к трем с половиной годам лишения свободы и штрафу в размере 1,3 млн рублей.

Пали на поле брани



В ходе специальной военной операции продолжают гибнуть наши земляки.

При исполнении обязанностей военной службы в ходе специальной военной операции погибли Илья Тимушев из села Дон Усть-Куломского района, Джамаил Бинямин-оглы Исрафилов и Денис Усенко из Жешарта, Илья Пильников и Константин Забелин из Печоры, Павел Осташов из поселка Синегорье Усть-Цилемского района.



«Гюльчатай, открой личико!»



Названы самые редкие имена новорожденных в Коми. Некоторые из них звучат для нас экзотично, как в сцене переклички из фильма: «Лейла, Зульфия, Гюльчатай…» Что, видимо, обусловлено миграционными процессами в регионе.

В Минюсте Коми назвали самые популярные и самые редкие имена, которые давали новорожденным жителям региона за первое полугодие 2025 года. Чаще всего мальчиков называли Михаил, Артем, Александр, Максим, Лев. Самые популярные женские имена – Ксения, Ева, Виктория, Анна, София. Однако родители также выбирают необычные имена. Среди мальчиков встречались такие имена, как Остап, Кай, Эмилян, Райл. У девочек в списке редких оказались имена с «восточным колоритом»: Хавва, Аяна, Аделя, Кираз.



Трихобезар размером с дыню



Сыктывкарские врачи извлекли из желудка 13-летней девочки волосяной шар.

За три дня до госпитализации в Республиканскую детскую клиническую больницу у подростка возникали периодическая боль в животе, тошнота и рвота. УЗИ органов брюшной полости показало, что почти все пространство желудка юной пациентки занимает огромный волосяной шар. Была сделана операция по удалению инородного тела. Интересно, что шесть лет назад, по данным РДКБ, эта девочка уже поступала в клинику с тем же диагнозом. Теперь с подростком, страдающим трихофагией, будут заниматься специалисты-психологи, чтобы помочь разобраться в причине заболевания. Необычное заболевание обусловлено привычкой жевать собственные волосы. Его называют еще «синдромом Рапунцель».



«Кукол дергают за нитки»



С 18 по 24 октября в Театре драмы им. В. Савина пройдет VII Международный фестиваль театров кукол.

В этом году свои истории представят коллективы из восьми городов России, а также из Актау (Казахстан) и Тегерана (Иран). В программе фестиваля спектакли для самых маленьких, подростков и взрослых. В последней «категории», например, спектакль «Пиковая дама» Воркутинского театра кукол. Первый фестиваль «В гостях у Мойдыся» («Мойдысь» по-коми – сказочник) состоялся в 2011 году.



Даже по СМС оскорблять нельзя!



Жительница Усинска получила от своей соседки оскорбления в нецензурной форме.

Для привлечения соседки к ответственности женщина обратилась в прокуратуру. Рассмотревший дело об административном правонарушении судья признал обидчицу виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Кстати, в этом году за оскорбление привлечены к административной ответственности уже 12 жителей Усинска.