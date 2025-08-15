Весной 2016 года для каждого района Республики Коми были разработаны сроком на 10 лет отдельные схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий. Все документы были согласованы в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

За прошедшие годы особых претензий у охотников к чиновникам не было, но сейчас у них возникли опасения, что Минприроды Коми окончательно возьмет курс на коммерциализацию, что даст дополнительные доходы бюджету. Конечно, деньги важны, но ведь для многих охотников, особенно живущих в сельской глубинке, добыча зверя – это не развлечение, а дополнительная возможность прокормить свои семьи.

«По просьбам трудящихся»

В соответствии с утвержденной Желтым домом «Схемой размещения, использования и охраны охотничьих угодий» все охотничьи угодья в 2016 году были поделены на общедоступные и закрепленные. Выделение зон общедоступных охотничьих угодий и территорий, перспективных для организации охотничьих хозяйств через аукционы, производилось с учетом мнений, пожеланий и интересов местного населения. Границы участков прокладывались по четким и всем понятным ориентирам (дороги, реки, квартальные просеки) на максимально возможной протяженности, чтобы облегчить охотникам выбор места охоты.

Отметим, что Минприроды Коми при участии специалистов из федеральных и региональных ведомств, Института биологии КНЦ УрО РАН проводило работы по охотустройству в 2012-2013 годах в 14 муниципальных образованиях на площади 22,3 млн гектаров (58 процентов от общей площади охотугодий республики). В 2015 году территориальное охотустройство проведено на площади 16,2 млн гектаров – в Печорском, Воркутинском, Интинском, Усинском, Ижемском, Усть-Цилемском муниципалитетах. То есть в «охотничью схему» была включена вся территория региона.

Куда податься коренным?

По мнению председателя правления общественной организации охотников и рыболовов Усть-Куломского района «Помоздино» Николая Игнатова, Минприроды Республики Коми взят курс на максимальный перевод общедоступных охотничьих угодий в статус арендованных, то есть их закрепление за юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями с образованием охотничьих хозяйств.

Сегодня на территории Коми действуют 25 охотничьих хозяйств, их количество с каждым годом растет. Практически уже не осталось общедоступных охотничьих угодий в Сосногорском, Усть-Вымском, Прилузском, Корткеросском, Сысольском районах, в муниципальных округах – Княжпогостский, Ухта и Сыктывкар.

«Если дело с обустройством охотугодий пойдет и дальше такими темпами, то общедоступных охотничьих угодий лишатся территории с преобладающим проживанием коренного населения – муниципальные районы Усть-Куломский, Ижемский, Усть-Цилемский и другие, где для сельчан охота – это не просто хобби или развлечение, а укоренившийся веками образ жизни», – считает Николай Игнатов.

Не надо молчать

Любители зверобойного промысла в частных разговорах сетуют на то, что создание разрозненных охотхозяйств приводит к последствиям для простых граждан-охотников. В том числе это значительный рост затрат, связанных с приобретением различных путевок с целью перемещения из одного охотугодья в другое, увеличение цен на добычу охотничьих ресурсов, введение необоснованных запретов и ограничений в «частных охотвладениях». Но в таком положении дел отчасти виноваты и сами охотники – они перестали выносить свои проблемы на всеобщее обсуждение.

А ведь еще 10 лет назад ситуация была иная. Так, в 2015 году, благодаря принципиальной позиции населения и общественности, во многих муниципалитетах большие площади охотничьих угодий удалось отстоять в качестве «общедоступных». В сельских поселениях Усть-Куломского района, где были проведены общественные слушания, охотугодья в основном сохранили этот статус.

Прямо противоположная картина наблюдается на территориях, где по каким-то причинам общественные слушания не состоялись, а это уже зеленый свет для арендаторов. Конечно же, их заход на охотничьи угодья не понравился многим охотникам-любителям. Но отчасти они сами в этом виноваты. Надо было слушания проводить, а не сидеть «на печи».

Напрашивается вывод: принятие в 2026 году новой схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий в Республике Коми нельзя пускать на самотек, надо привлекать к обсуждению темы широкий круг заинтересованных лиц, а иначе чиновники сами все порешают. И, к сожалению, будут правы.

Развлечение для богатых

Добыча лесного зверя в охотугодьях – это давняя забава жителей той же Европы. Главное, чтобы желание кого-то поубивать подкреплялось цветной резаной бумагой со многими нулями.

В свое время в качестве туриста, а не охотника мне довелось побывать в двух охотничьих хозяйствах Болгарии (одно рядом с Софией, другое с Ловечем). Признаюсь, развлечение так себе. Можно вообще в лес не выходить, а пулять в животных прямо из окна гостиничного номера. Потом дичь, приготовленную на ваш вкус, поднесут к обеденному столу. Кстати, за каждый выстрел в того же фазана или кого-нибудь покрупнее – отдельная такса.

Вообще, что это за охота, когда любой богач с ружьем через интернет заранее выбирает себе жертву? Именно так, с помощью интернета, охотхозяйства сегодня предлагают убить ту или иную живность, имеющую конкретные параметры. Размерами интересуются, в первую очередь, если речь идет о медведях, поскольку их шкурами в качестве своих типа охотничьих трофеев можно похвастаться перед друзьями. Причем в охотхозяйствах будут убивать не обычного лесного мишку или оленя, а заранее осмотренного ветеринаром и вакцинированного зверя. Понятно, что все это делается для безо-пасности того, кто будет нажимать на курок, а потом есть свою жертву.

Правда, такая коммерциализация охоты на западный манер нам пока не грозит – охотники с деньгами разбалованы цивилизованной инфраструктурой. А у нас не то что дорог, даже связи нормальной нет.

Сергей МОРОХИН.