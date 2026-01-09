Таинственная атмосфера старинных мифов и легенд ожидает посетителей выставки «Чудь», открывшейся в Зефирном зале Центра культурных инициатив «Югор».



В экспозиции представлено более трех десятков керамических арт-объектов, созданных сыктывкарскими мастерами Натальей Павлицкой и Анастасией Юрьевой.

Обе они – художники-декораторы Академического театра драмы имени Савина, являются участницами всероссийских выставок в Третьяковской галерее. Работают в мастерской керамики «Сквот».



Источником вдохновения для мастеров стали северная природа, образы пермского звериного стиля, персонажи коми мифов, традиционный орнамент и даже буква коми алфавита «\». Многие объекты выглядят как артефакты, только что извлеченные из земных недр. Работы стоят на стыке архаики и футуризма, где древнее наследие обретает новые формы.

Особенность работ – это эксперименты с материалом. Художники используют сложные техники обжига: ямный, raku и naked raku. Это приемы, где уникальный след на керамике оставляют природные химические реакции. Древнейшая японская техника работы с глиной называется naked raku (обнаженное раку). На поверхность уже обожженного изделия наносится сырая глина, состав которой нужно подбирать опытным путем. Все это помещается в печь и нагревается докрасна. На обугленной поверхности изделий проступают удивительные узоры, и появляются замечательные произведения искусства.

Выставка «Чудь» будет работать до 18 января.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.