Недавно выяснилось, что окончание крылатой ленинской фразы «Учиться, учиться и учиться…» звучит так: «с помощью приложения МАХ».

Сегодня этот мессенджер, который согласно официальной позиции властей является «вспомогательным и необязательным инструментом», упорно пытаются превратить в единственный ключ от двери в мир знаний.

Школы, Минобраз, институт переподготовки учителей и даже родительские собрания дружно переходят на «отечественное». Зачастую это делается по принципу «не захочешь – заставим».



В стиле «немого кино»



Ярче всего эпопея с внедрением МАХ высветилась в Усть-Цилемской школе имени М.А. Бабикова. 27 января там случилось событие, достойное пера Салтыкова-Щедрина. Родителей созвали на общешкольное собрание, повестку заседания, разумеется, объявить «забыли». Оказавшись в актовом зале, бедные мамы и папы обнаружили, что им предстоит голосовать за Положение об использовании платформы МАХ.

Текст документа никто заранее не видел, а когда кто-то из наиболее дотошных родителей попросил показать, что же они подписывают, текст вывели на проектор. Качество картинки было таково, что даже сидящие на первом ряду щурились, как кроты. Школа превратилась в кинотеатр с одним зрителем, но фильм озвучивала некая дама, выполнявшая роль «чтеца».

Выборы председателя и секретаря собрания организаторы решили проигнорировать – видимо, чтобы не портить магию момента.

Согласно Уставу школы, собрание считается легитимным, если на нем присутствует не менее половины родителей. В школе учится более 700 детей, а набралось едва ли 40 человек. Но это никого не смутило: «большинство» проголосовало «за». Как остроумно заметил один из родителей А. Дуркин, решение о принятии положения ничтожно. После его обращения в прокуратуру школа взяла паузу. Сейчас местные гадают: то ли там осознали незаконность своих действий, то ли придумывают новую, более хитрую схему?



Путин такого не говорил



А в Усинске, судя по сообщениям активистов, процесс поставлен на поток. Здесь работает схема, знакомая многим по муниципальным выборным кампаниям: добровольно-принудительная. Местное управление образования, получив, видимо, «сигнал сверху», начало обрабатывать школы.

– Если вы обвините учителя в превышении полномочий по МАХу, он под большим секретом расскажет вам, какое давление оказывается на педагогов, – делятся наблюдатели. – Нам говорят: «Путин сказал – будем выполнять!». Хотя президент, к слову, ничего не говорил про обязаловку в школах. Зато активисты родительских комитетов начинают давить на отказников: «Вашему ребенку еще тут учиться, не выбивайтесь из коллектива».

Дошло до того, что детям, которые не подключились к онлайн-урокам в МАХ, пытались ставить прогулы. Родители вовремя пресекли этот беспредел. Сегодня, по неофициальным данным, МАХ установлен у 90% усинских семей.



Непреодолимый барьер



Если школа – это поле боя, то «Коми республиканский институт развития образования» (КРИРО) – это настоящий генштаб, который отрезает пути к отступлению. Институт, обязанный помогать учителям повышать квалификацию, выстроил непреодолимый барьер: все курсы, конкурсы, конференции и даже анкетирования теперь проходят исключительно через МАХ.

– Нет приложения – нет развития, – констатируют учителя. – Ты не можешь участвовать в профконкурсах, не можешь пройти дистанционные курсы. А это, между прочим, влияет на аттестацию и в конечном итоге на зарплату.

Педагоги в недоумении: Конституция и Трудовой кодекс гарантируют им право на обучение. Но КРИРО (и сам Минобраз, который тоже перевел заседания Республиканской аттестационной комиссии в МАХ) решили иначе. Общий посыл примерно такой: «Не хотите МАХ – сидите без денег и без категории». При этом использовать приходится личные телефоны и номера. За свой счет, разумеется.



Старые знакомые



Если вы думаете, что MAX продвигают исключительно из любви к детям и цифровой гигиене, у нас для вас плохие новости.

Формально платформа МАХ принадлежит корпорации VK. А эта корпорация «прописалась» в далеком Калининграде на Октябрьском острове. Основные акционеры — страховая компания «СОГАЗ» и Газпромбанк. Старые-добрые капиталисты!

Как заметил один из родителей из Усинска: «Если знать, кто получил деньги на разработку и продвижение, становится понятно, что борьба бесполезна. За такие «бабки» МАХ запихнут даже в бачки унитазов».



«Местная специфика»



Минпросвещения России еще 14 октября 2025 года четко разъяснило: цифровые платформы – это вспомогательный инструмент, они необязательны. Правообладатель МАХ (ООО «Коммуникационная платформа») вторил: отсутствие регистрации не может быть причиной для отказа в праве на образование.

Но в Коми эти бумажки, видимо, не читали. Или читали, но решили, что «местная специфика» важнее.

Депутат Госдумы Олег Михайлов, получив ворох обращений от возмущенных граждан, направил обращение в Генеральную прокуратуру. В своем запросе парламентарий указал на системные нарушения: от попытки сделать МАХ «единственным источником информации» в школах до дискриминации педагогов, которых лишают возможности повышать квалификацию.



Нельзя принуждать



Пока в кабинетах кипят страсти, а юристы точат перья для ответов в прокуратуру, учителя продолжают учить, а дети – учиться. Но осадочек, как говорится, остается.

Хочется верить, что где-то там, на Октябрьском острове в Калининграде (где прописан владелец МАХа – МКПАО «ВК») или в кабинетах акционеров «СОГАЗа» и «Газпромбанка» внимательно следят за этой педагогической драмой. Вдруг там решат, что репутационные риски от продавливания приложения – слишком высокая цена?

А пока повторим: принуждение к установке МАХ незаконно. Это подтвердили и Минцифры, и Минобр, и сам владелец платформы. Осталось дождаться, чтобы это подтвердила прокуратура. Иначе скоро на собраниях родителей будут не только нечитаемые тексты на проекторе показывать, но и отпечатки пальцев снимать – «для отчетности».



Нина АНАНИНА.