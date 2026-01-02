Недавно у Сыктывкара появился новый мэр – Максим Мартышин, сменивший на этом посту Владимира Голдина. Обновился и Совет города. Однако лучше от этого, мягко говоря, не стало. В самой чувствительной для горожан сфере – жилищно-коммунальной – по-прежнему царит хаос.



Декабрьский «сюрприз»



За неделю до новогодних праздников пресс-служба столичной администрации сообщила, что инициирована передача в Сыктывкаре 18 многоквартирных домов под временное управление. Служба стройжилтехнадзора Коми прекратила действие лицензии управляющей компании ООО «УК Жилищная управляющая компания». Чтобы не оставить дома в зиму без обслуживания, муниципалитет временно обязал ряд других компаний обслуживать жилфонд.

«Теперь у собственников есть время и возможность без спешки организовать общедомовые собрания, обсудить все вопросы и коллективно принять решение о выборе постоянной, надежной управляющей компании», – успокаивает горожан первый заместитель руководителя администрации Сыктывкара Александр Гонтарь.





Народ хочет знать



Конечно, хотелось бы подробнее узнать, что все-таки произошло с управляющей компанией «УК ЖУК», раз возникла такая спешка по поиску замены? Однако чиновники не считают для себя нужным опускаться до каких-то объяснений с простыми жителями, а тем более заранее их информировать о готовящихся решениях. Заметим, что компания «УК ЖУК» обслуживала многоквартирные дома в микрорайоне «Орбита», где проживает несколько тысяч человек, поэтому ее уход с рынка жилищно-коммунальных услуг – это не рядовое событие.

Горожане вынуждены черпать хоть какую-то информацию из открытых источников, из тех же официальных отчетов государственных структур. Известно, что компания «УК ЖУК» на рынке предоставления жилищно-коммунальных услуг работает (уже можно говорить, что работала) с «нулевых» годов. По данным налоговой службы, по итогам 2024 года у компании был зафиксирован убыток в размере 960 тысяч рублей (минус 3,48 млн рублей за год). Численность работников – ноль (численность в 2022 году – 1 человек).

Интересно, дождутся ли сыктывкарцы отчета от «УК ЖУК» за 2025 год? Вся история взаимоотношений этой управляющей компании с жильцами подсказывает, что вряд ли. Мы так и не узнаем, куда тратились деньги честных и ответственных собственников квартир, исправно оплачивающих жилищно-коммунальные услуги.





Советское – надежнее



Обвинять во всех коммунальных проблемах лишь управляющие компании будет неправильно. Надо учитывать и особенности самого жилфонда – многим домам всего по несколько лет, а они уже «рушатся». В первую очередь из-за аварийного состояния труб горячего и холодного водоснабжения, которые фактически за пару лет эксплуатации приходят в негодность, хотя должны служить не меньше 50 лет. Не будем вдаваться в технические подробности, а лишь отметим, что далеко не всегда трубы, изготовленные из самых современных материалов, подходят для действующей еще с советских времен системы водоснабжения.

Этот факт был подтвержден еще в 2023 году, когда московское ООО «НИИсантехника» по заказу ООО «Санитарно-технические системы» из Сыктывкара проводило соответствующую экспертизу полипропиленовых труб, которые использовались при возведении многоквартирных домов в самом крупном и самом молодом жилом комплексе Сыктывкара – «Атлантиде».

Где найти миллионы?



Из-за сильных морозов в декабре ожидаемо возросло число аварий в новых домах «Орбиты». Участившиеся прорывы на трубах горячего водоснабжения логично подводят к тому, что надо их заменять на более надежные. Но за чей счет?

Гарантийный срок эксплуатации домов всего-то три года, то есть он уже давно истек, а жильцы просто не в состоянии оплатить требуемые многомиллионные суммы. Так, управляющая компания, обслуживающая один из домов в той же «Атлантиде», выставила для ознакомления жильцам расчеты по замене труб – 12 миллионов рублей!

Согласитесь, что когда за жилищный фонд ответственность несло государство, все было предсказуемо: произошла авария – есть кому чинить, не считаясь с затратами. Да еще и ответственные работники получали «по шапке» за то, что довели жильцов до нервного состояния. Сегодня жилфонд по большей части частный, но в условиях рыночной экономики люди богаче не стали. Как не было у них лишних денег на ремонт общедомового имущества, так нет и сейчас, и даже не предвидится.

О многих авариях по большей части мало что известно, поскольку сами жильцы не особо афишируют свое бедственное положение, почему-то считая, что негативная информация повлияет на рыночную стоимость новых многоквартирных домов, которые злые языки нарекли «человейниками».





Дальше – ООН



Кстати, о «человейниках». Напомню читателям историю, которая не имеет прямого отношения к поднятой теме, зато ярко характеризует отношение властей к горожанам. К их желанию делать город краше, спасать его от автомобильных пробок и точечных застроек.

В самом центре «Орбиты», на том самом месте, где раньше был пустырь и активные сыктывкарцы видели здесь будущий сквер (за него шла борьба на протяжении семи лет), завершается возведение очередного «человейника». Пока он подрастал, в судебных инстанциях активисты оспаривали отказ столичных властей от проведения референдума об «орбитовском сквере». Суть понятна: пусть народ сам определит, что здесь строить – очередной многоэтажный дом или все же разбить сквер.

Так вот, согласно определению Верховного суда РФ, власти Сыктывкара имели полное право отказать горожанам в проведении референдума: «На местный референдум не могут быть вынесены любые вопросы местного значения», – говорится в судебном документе. Получается, что обсуждать народу можно только те проблемы, которые посчитают нужным обсуждать сами чиновники. То есть любая инициатива снизу – это уже недопустимая вольность.

По словам одного из инициаторов всей этой «судебной волокиты» – гражданского активиста Романа Ивасько, после консультаций с юристами, если они подтвердят, что дальше бороться в рамках российского правосудия уже бессмысленно, будет подана жалоба в Комиссию ООН по правам человека. Чем дальше, тем чуднее становится вся эта история с городским референдумом.





Сергей МОРОХИН.