Контрафактный Чебурашка (Блиц)



«Союзмульт-фильм» взыскал компенсацию с прилузских предпринимателей.

В ходе контрольной закупки, произведенной в торговой точке села Объячево, был установлен факт продажи контрафактного товара – рюкзака с изображением Чебурашки.

ООО «Союзмультфильм» подал иск в суд о взыскании компенсации за нарушение прав на товарный знак и исключительных прав на персонажа. Суд взыскал с ответчика в общей сложности компенсацию в размере 50 тысяч рублей, а также судебные расходы.



Еще пятеро земляков



На этой неделе пополнился список уроженцев Коми, погибших в ходе СВО.

В ходе СВО погибли Ярослав Леонтьев и Юрий Воронецкий из Жешарта, Максим Шелепнев из Печоры, Павел Чебан из деревни Выльыб Корткеросского района, Владислав Русинов из поселка Белоборск Усть-Куломского района, Алексей Ролич из села Летка Прилузского района.



Путин отменил декларации



Президент РФ подписал пакет законов, который отменяет обязательные ежегодные декларации о доходах чиновников. Закон вступает в силу 1 января 2026 года.

Госслужащие будут освобождены от необходимости подавать декларацию о доходе ежегодно. Однако декларации будут нужны при поступлении на службу, назначении, переводе.



В Усть-Куломе остался Рубан



26 декабря депутаты выбрали главу муниципалитета.

На должность претендовали действующий руководитель района Сергей Рубан (по предложению партии «Единая Россия») и Сергей Романов (по предложению Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми»). По итогам голосования депутаты единогласно выбрали С. Рубана. Напомним, он руководит Усть-Куломским районом с 2015 года.



Все «козыри» были у дамы



29 декабря депутаты Совета Прилузского района еще на 5 лет переизбрали Елену Нестерюк на пост руководителя муниципальной администрации.

«Формальным», явно «некозырным» конкурентом этой дамы был Алексей Корецкий, руководитель районного управления строительства и ЖКХ. Впрочем, все было ясно заранее: 22 депутата из 24 присутствующих проголосовали за Е. Нестерюк.



Не только валежник собирать



Правительство предложило разрешить жителям устанавливать в многоквартирных домах солнечные батареи.

Вслед за разрешением россиянам собирать валежник великодушные депутаты решили пойти дальше и разрешить людям использовать энергию ветра и солнца. Соответствующий законопроект уже внесли в Госдуму. Документ также дает кабмину право устанавливать предельные объемы выдачи электроэнергии в сеть для объектов микрогенерации.

«Вертушки» тоже подорожают



С 1 января «Комиавиатранс» увеличил тарифы для перевозки пассажиров на вертолете МИ-8.

По сравнению с действующими тарифами рост составит 50%. Например, действующий тариф на перелет по маршруту Кипиево – Брыкаланск составляет 601 рубль, а будет 901 руб., по маршруту Усть-Цильма – Окунев Нос – 2754 рубля, а будет 4131 рубль.



Поощрят за семейный труд



Правительство Коми учредило премию «Трудовая династия Республики Коми».

При оценке кандидатов будут учитываться несколько критериев: трудовой вклад в социально-экономическое развитие региона (личные достижения в труде, общественная деятельность, награды), суммарный трудовой стаж работы трудовой династии и индивидуальный стаж работы каждого ее представителя.



«Нити» фигуриста



Дмитрий Алиев выпустил несколько песен как автор-исполнитель.

Чемпион Европы по фигурному катанию (2020 г.), уроженец Ухты выпустил песню «Нити» под псевдонимом DIMSKY. До этого он выпустил трек «Неотразимая», который стал его дебютом в музыке. Дмитрий активно развивает свое творчество в музыкальной сфере, помимо фигурного катания, с которым в последнее время у него не очень ладится, в том числе из-за состояния здоровья.



Школу разберут на дрова



Как сообщает администрация села Шошка Сыктывдинского района, с 20 декабря начался демонтаж старой школы, которая пустует уже 14 лет.

Земельный участок в собственности муниципалитета, и в администрации села пока не знают, как район распорядится участком, но территория в центре села подошла бы под социальный объект. Пока же здание разбирают на дрова: доска, брус, лафет. Подрядчик будет развозить их бесплатно заинтересованным жителям села и деревни Граддор.



Самые популярные



Организаторы новогодних туров определили популярные маршруты россиян на новогодние праздники.

Лидерами по-прежнему остаются Москва и Санкт-Петербург. На третьем месте – Казань. Замыкают первую пятерку Сочи и Адлер. По выбору жилья в новогоднюю ночь россияне-путешественники четко разделились на тех, кто не собирается экономить и выбирает номер стоимостью в среднем по 12 тыс. рублей за ночь либо «беззвездный» хостел.



Алкоголик, слезай с трактора!



Сыктывкарская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.

В ходе проверок выявлено 16 трактористов, которые состоят на диспансерном наблюдении с диагнозами «пагубное употребление алкоголя», «синдром зависимости». Подобные диагнозы являются медицинскими противопоказаниями для управления транспортными средствами. Прокуратура направила в суд иски о прекращении у них права на управление самоходными машинами.



«Второй смене» добавили



С нового года стоимость питания в школах осталась прежней. Но вырастет норма для льготных категорий детей, которые учатся во вторую смену.

Для тех, кто посещает школу в первую смену, стоимость питания составит 126 рублей. Повышенная стоимость обеда предусмотрена для детей, которые учатся во вторую смену, – 156 рублей.