Коррупционный доход (Блиц от 17 октября)

По иску прокуратуры с бывшего вице-премьера Коми Антона Виноградова взыскана сумма коррупционного дохода в размере 1,2 млн рублей.

Прокуратура Коми совместно с региональным Управлением ФСБ провела проверку, в ходе которой установлено, что бывший первый зампред правительства Коми, занимая эту должность, лоббировал инвестиционную деятельность коммерческой организации, от учредителя которой вопреки требованиям закона получал заработную плату в качестве советника гендиректора. Полученный доход Виноградов сокрыл, как и факт наличия конфликта интересов. В настоящее время в отношении Виноградова расследуется уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере».



Новые имена в скорбном списке



В ходе СВО продолжают гибнуть наши земляки.

При исполнении обязанностей военной службы погибли Сергей Воронин из села Летка и Александр Сердитов из села Черныш Прилузского района, Сергей Михайлов из села Зеленец и Виктор Жижев из села Выльгорт Сыктывдинского района, Денис Кузнецов, Эдуард Зотов, Игорь Уляшов, Вячеслав Денисенко и Александр Дубенский из Печоры, Сергей Напалков из села Дон Усть-Куломского района, Глеб Потанин из Сыктывкара, Виталий Чупров, Иван Дуркин и Евгений Филиппов, уроженцы Усть-Цилемского района, Юрий Байдиков из Усть-Вымского района, Андрей Тупиленко из Княжпогостского района, Евгений Филиппов из Воркуты, Евгений Васин из села Визинга Сысольского района.



Печора: конец навигации



10 октября навигация закрылась на участке Вуктыл – Печора, 13 октября – на участке с. Усть-Уса – п. Щельяюр.

13 октября состоялся последний рейс катера «Щугор» по маршруту «д. Чаркабож – п. Щельяюр – д. Чаркабож». Навигация на реках Сосногорского и Ухтинского районов завершится 31 октября. По данным Коми ЦГМС, на этой неделе большая часть территории республики попадет под влияние обширного циклона с запада. Он принесет дальнейшее похолодание и первые в этом сезоне осадки смешанного вида.



Нефтяники обанкротились



Налоговая служба инициировала банкротство нефтяной компании ООО «Нижнеомринская нефть», которая была зарегистрирована в Ухте в 2005 году.

В начале октября федеральная налоговая служба в лице регионального управления обратилась в Арбитражный суд Коми с заявлением о признании ООО «Нижнеомринская нефть» несостоятельным (банкротом). В карточке дела указано, что сумма исковых требований составляет 53,4 миллиона рублей.



Газ вернулся в дома печорцев



К газоснабжению подключены все 177 многоквартирных домов, оставшихся без него после аварии.

Из-за аварийных работ на газопроводе в речной части Печоры была прекращена подача газа. Это затронуло социальные объекты, многоквартирные дома, а также котельные, что привело к временному прекращению работы газовых плит и колонок, подачи отопления и горячего водоснабжения. Ремонтные работы на газопроводе были завершены 8 октября.

А кто, если не он?



Александр Шкодник третий раз избран председателем Совета Сыктывдинского района.

В селе Выльгорт состоялось первое заседание Совета муниципального района «Сыктывдинский» восьмого созыва. Заседание открыл старейший по возрасту депутат – 71-летний Александр Шкодник. На место председателя Совета были выдвинуты две кандидатуры – Александр Шкодник и Вячеслав Кочев.Большинство голосов набрал гендиректор Выльгортской сапоговаляльной фабрики.



Санавиация не простаивает



Центр медицины катастроф Коми за неделю провел 9 вылетов санавиации и эвакуировал 11 пациентов.

Как сообщил руководитель ТЦМК Михаил Сурин, санавиация работала с хирургическими пациентами, травмами, болезнями системы кровообращения. Речь идет об инфарктах, инсультах, судорогах, переломах. Так, 6 октября в Сыктывкар был эвакуирован охотник с ожогами. 53-летний мужчина в лесу споткнулся о корягу и упал прямо в костер. Пострадавший получил 18% ожогов тела. Пациента эвакуировали в Республиканскую клиническую больницу.



Испытано в Сыктывкаре



Аэропорт столицы Коми полностью соответствует требованиям для проведения испытаний новых самолетов.

Стратегическое расположение региона и более низкая загруженность воздушного пространства по сравнению со столичными аэро-

портами создают оптимальные условия для безопасного тестирования авиационной техники. Такой вывод сделали специалисты по поводу полетов над городом новых российских самолетов Ту-214, МС-21-300, SJ-100 и ИЛ-114.



В зоне особого внимания



В Коми необходимо отремонтировать 400 км школьных маршрутов.

Из 3 тысяч км дорог, по которым они проходят, 402 км (14%) все еще требуют ремонта. На эти цели в этом году из республиканской казны выделено 393 млн рублей.



Егеря наказали за взятку



Охотник передал охотинспектору 100 тысяч рублей за уничтожение акта о выявленных нарушениях.

Осенью прошлого года 40-летний егерь остановил в охотугодьях вблизи поселка Зимовка Койгородского района автомобиль, за рулем которого находился мужчина без разрешения на добычу охотничьих ресурсов. В машине находилось огнестрельное охотничье оружие в чехле с полным «магазином», а также патроны к нему. Егерь составил об этом акт, а затем предложил охотнику урегулировать ситуацию с помощью денег. Спустя три дня охотник передал ему 100 тыс. рублей, а тот уничтожил составленный акт. Теперь по суду ему придется выплатить штраф в размере 900 тыс. рублей.