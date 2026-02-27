В нашем регионе чем южнее – тем больше целителей-травниц, а на севере в основном – лекари-костоправы. Целители в южных районах республики широко применяют для лечения травы, цветы и иные дары природы. На севере – в тундре – можно использовать разве что ягель. Поэтому методы ижемских знахарей существенно отличаются от практики их южных коллег.

Самой известной народной целительницей в Коми крае считается Тандзе Марья (Мария Федоровна Рочева). В этом году исполнится 160 лет со дня ее рождения. В свое время мне довелось побывать на малой родине знахарки в деревне Гам Ижемского района и посетить дом, где она жила. Кстати, моя родная тетя в детстве тоже лечилась у Тандзе Марьи.



Руками и словом



Прожила Мария Федоровна почти сто лет – 1866-1962 гг. (по некоторым источникам год ее рождения 1876). Дочь богатого оленевода, выросшая в тундре, она под руководством отца приобрела навыки оказания ветеринарной помощи оленям.

В коми деревнях известны династии, где уже в пяти поколениях имелись признанные среди населения лекари.

Вот что пишет о Тандзе Марье этнограф Ирина Ильина в работе «Как в старину лечились»: «Она с детства начала изучать анатомическое строение животных – сначала на мертвых оленях, песцах, затем под руководством отца стала оказывать ветеринарную помощь – училась вправлять вывихи, помогать при отеле. С 18 лет начала практиковать на людях. Отличаясь необыкновенной наблюдательностью, хорошей памятью, имея сильные чуткие руки и твердый характер, она достигла большого мастерства и пользовалась особым признанием населения».

Тандзе Марья лечила не только руками, но и словом-заговором. Возможно, поэтому ее земляки считали, что она обладает магическим даром. Внешне Марья выделялась среди других ижемок (судя по фотографиям, среди ее предков были ненцы).

По народным представлениям, магическая сила передается человеку по наследству при рождении. Но обладание ею еще не означает того, что человек может применять свой талант. Он должен получить еще и сокровенное знание, передаваемое наставником.

Преемник выбирался обычно среди ближайших родственников. Перед началом обучения с него брали три обещания: он обязывался передавать все полученные знания младшему по возрасту, не делать их предметом хвастовства и источником обогащения, не использовать их во вред людям.

В роду Тандзе Марьи почти все были костоправами. По ижемским представлениям, энергию знахарю дает родная земля – место силы. Потомки целительницы живут в Гаме, Мохче, Бакуре и за Уралом. Но целительские способности сохраняются только у тех, кто остался на родине, а у зауральской родни их нет. Обычно свои сокровенные знания ижемские знахари передавали в бане. Родственники Тандзе Марьи вспоминают, что свою диюрскую сватью она учила костоправству именно там.

Главное отличие истинного целителя от того, кто выдает себя за него, это то, что истинный не берет деньги за свою помощь людям. Тандзе Марья никогда ничего не просила за свою помощь.



Свидетельства очевидцев



В фольклорных архивах Сыктывкарского государственного университета хранится коллекция записей рассказов о Тандзе Марье, собранных в 1980-2005 годах этнографами и фольклористами. Сведения о ее чудодейственных способностях распространились по всем населенным пунктам Печоры и ее притоков – Ижмы и Усы. В записанных текстах рассказывается о том, что «профессиональные знания» т\дысь («знающая») получила во время работы в оленьем стаде. В большинстве текстов отмечается способность Тандзе Марьи лечить все болезни, но более всего она известна как костоправ. Отмечается ее способность лечить с помощью гипноза. Тексты с ижемского диалекта на русский язык перевела известный ученый Валентина Филиппова.

«Жена директора нашей школы в молодости работала на вывозе бревен из леса. Одно бревно упало на нее с саней и ушибло. В больнице сказали, что она уже ходить не сможет. Родные повезли ее к Тандзе Марье. Привезли ее на лошади к дому и зашли, а больная осталась на санях. Тандзе Марья спрашивает: «Почему же сами зашли, а больную оставили там, не занесли?». Ее занесли. Тандзе Марья спросила девушку: «Дочка, почему сама не заходишь, а заносят тебя?» – «А я ведь, бабушка, не могу». – «Можешь, ну-ка сними сама малицу». – «Я ведь руки не могу поднять». – «Поднимешь, подними». Испугалась она даже: «Как я, бабушка, поднимусь, ведь я не могу». – «Можешь!» И действительно, она потихоньку встала и поднялась по лестнице на второй этаж. И там ее бабушка стала лечить. И вылечила. После этого она не болела».

Вот другая история, записанная в Мохче: «Когда я училась в начальных классах, Тандзе Марья лечила меня и помогла. Я не смогла ходить, что-то случилось. И мама завернула меня в одеяло и понесла к Тандзе Марье. Она что-то делала, делала и сказала: «Встань». Не могу, мол. Потом стала ходить и на своих ногах ушла отсюда домой. А говорит: «Не отказывайся, будешь отказываться, здесь оставлю». Вылечила. У сестры Клавы нога сломалась на лыжах, и тоже Тандзе Марья ее вылечила».



Не суди, начальник!



В середине 50-х годов прошлого века в Ижму приехал новый районный начальник милиции, который решил провести показательный суд над Тандзе Марьей и наказать ее как распространительницу вредных суеверий.

Мало кто соглашался свидетельствовать против целительницы. А тут еще и сам начальник милиции попал в беду – сильно подвернул ногу. И никак не мог ее вылечить. Когда нога распухла до такой степени, что встал вопрос об инвалидности, он пошел к целительнице. И она помогла.

К Тандзе Марье за консультацией часто обращались хирурги и терапевты. Приглашали ее на помощь в больницу. Но та категорически отказывалась. Она объясняла отказ тем, что не выносит больничного запаха, а дома ей лечить привычнее.

По воспоминаниям односельчан, на похороны целительницы пришло столько благодарных людей, что процессия растянулась на три километра.

В Ижемском районном историко-краеведческом музее хранится снимок Тандзе Марьи. На ней ижемский костюм: на голове баба-юр, сарафан, кофточка – сос. На обороте надпись: «Бабушка Мария Федоровна 1950» ниже «Передала Клара Пахомовна из Сизябска, фото было у племянницы Тандзе Марьи».

Постскриптум

Раньше желающие исцеления брали землю с ее могилы, а теперь считается, что помогает даже фотография целительницы на намогильном кресте. Нужно лишь, глядя на снимок, попросить о помощи.



Наталия ЕВСТИФЕЕВА.