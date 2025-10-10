«Лишние» люди, на выход! Работники Жешартского комбината начали получать уведомления о предстоящем увольнении

С марта семьи работников Жешартского ЛПК находятся в полной растерянности. Чиновники периодически заявляют, что градообразующее предприятие вроде как входит в нормальный рабочий график, а тем временем людям приходят уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением штата.



Как выгоняют



Уполномоченное лицо ООО «ЖЛПК» Е.Д. Гичев в письме от 26 сентября сообщает, что трудовой договор с работником предприятия (фамилию не называем) будет расторгнут 4 декабря 2025 года «в связи с сокращением штата с выплатой выходного пособия в размере среднемесячного заработка…»

Далее в уведомлении отмечается, что в течение срока предупреждения о предстоящем расторжении трудового договора будет направлена информация о вакантных должностях на комбинате, на которые можно будет претендовать с письменного согласия. То есть сохраняется надежда, что хоть какая-то работа будет? Как бы не так! В другом уведомлении, датированном все тем же 26 сентября, прямо говорится, что вакантные места отсутствуют.

Понятно, что все первые уведомления по содержанию одинаковые и направлены конкретным адресатам, поэтому кому-то вполне возможно,что и повезло со вторым уведомлением, где говорится о возможности нового трудоустройства.



Весь в долгах



Сколько таких уведомлений было разослано, неизвестно. Вообще местные жители уже давно привыкли к тому, что администрация комбината не распространяется о своих планах. Людей просто ставят перед свершившимся фактом, как это случилось в июне при смене собственника комбината и назначении генеральным директором Сергея Андреяхина. Он ранее уже руководил комбинатом с 1997 по 2016 годы, и говорят, что тогда тоже была сложная экономическая ситуация. Хотя вряд ли сложнее нынешней, ведь те же санкции и закрытие основных мировых рынков сбыта для отечественной продукции невозможно было представить даже в самых пессимистичных прогнозах.

Новый собственник ЖЛПК – питерский предприниматель Александр Салаев (кстати, в прошлом депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, фракция «Единая Россия») – сразу же обозначил актуальные трудности предприятия, особо подчеркнув низкую производительность труда и нехватку финансовых средств. А откуда им взяться этим самым средствам, если по итогам прошлого года, как следует из официальных отчетов, комбинат получил убытки порядка 1,1 млрд рублей? Еще была и остается задолженность по зарплате, которая по данным на начало июля составляла почти 12 миллионов рублей.

Чтобы хоть как-то выровнять финансовые показатели, уже весной многие работники комбината были отправлены по домам. За вынужденный простой они получали своего рода «пособие» – две трети от своего заработка.



Нужна зарплата? Иди в суд!



Предприятие фактически оказалось в тупиковой экономической ситуации. Пока неизвестно, где взять деньги хотя бы для погашения долгов. Несмотря на это, в июле с.г. заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова через официальные СМИ заявила, что Жешартский комбинат включился в производственный цикл, трудности с оплатой счетов решены, сотрудники вышли на работу. И самое главное – заработная плата выплачена по состоянию на 3 июля в полном объеме.

Кто подсунул такую, мягко говоря, не проверенную информацию статусной даме, мы не знаем. Зато знаем о многочисленных разбирательствах в Усть-Вымском районном суде касательно той самой якобы выплаченной зарплаты, в том числе и за июнь.



Как жить без «кормильца»?



В Жешарте проживает больше шести тысяч человек, примерно тысяча из них трудоустроена на комбинате, то есть он здесь главный «кормилец», поэтому какую-то работу, не связанную с комбинатом, в поселке найти почти невозможно. И что делать людям, особенно тем, кто повязан финансовыми обязательствами (кредиты, ипотека) в такой ситуации? На этот вопрос ответы ищут многие, а находят лишь единицы, уезжая на заработки, если повезет, в другие регионы.

От государства помощи в данном случае тоже особо не дождешься. Конечно, можно встать на учет по безработице, но пособие – реально мизерное, даже близко не дотягивает до минимального прожиточного минимума.

История Республики Коми показывает, что некогда успешно и динамично развивающиеся поселки городского типа, такие как, например, Усогорск (Удорский район) или Водный под Ухтой (во времена Советского Союза признавался образцовым), после закрытия градообразующих предприятий приходят в упадок, деградирует вся инфраструктура, а люди поставлены на грань выживания. Избежит ли такой незавидной участи поселок Жешарт?



Сергей ПАВЛОВ.