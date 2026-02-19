ЛОСЕФЕРМУ ОБНОВЯТ (Блиц от 20 февраля)

Для нее построят новый кормовой загон, чтобы поддержать популяцию животных.

Президентский фонд природы подвел итоги грантового конкурса. Среди победителей оказалась и лосеферма в поселке Якша Троицко-Печорского района, которая получит федеральное финансирование в размере почти 30 млн рублей и еще 16,5 млн рублей из республиканского бюджета. Лосеферма в Якше основана в 1949 году и стала первой в мире. Сейчас она является одним из знаковых туристических объектов Коми.



Скорбные вести о земляках



На этой неделе список уроженцев Коми, погибших в ходе СВО, вновь пополнился.

В ходе специальной военной операции погибли Андрей Попов из поселка Вухтым Прилузского района, Вячеслав Карманов из Ухты, Юрий Чисталев из села Пожег Усть-Куломского района, Денис Худяев из поселка Жешарт Усть-Вымского района, Владислав Филиппов из Вуктыла, Павел Шипеев, уроженец поселка Сыня Печорского района, Андрей Логиновский из Сыктывкара.



Криптовалютная ферма



Сотрудники УФСБ России по Коми пресекли деятельность нелегальной криптовалютной фермы.

Установлено, что 39-летний житель села Зеленец оборудовал в хозяйственной постройке на своем земельном участке добычу цифровых активов и самовольно подключался к электросети для питания своей криптовалютной фермы. Таким образом, энергетической компании причинен ущерб на сумму порядка 6 млн рублей. Оборудование, задействованное в незаконной схеме, изъято правоохранителями.



Следите за приборами



Жильцы квартир, не оснащенных счетчиками холодной воды, будут платить за нее в два раза больше.

Уже с декабря прошлого года был увеличен повышающий коэффициент за отсутствие индивидуальных приборов учета воды с 1,5 до 3. Новый расчет отразится в квитанциях за прошлый месяц, пишет «Российская газета». Изменения затронут квартиры и жилые дома, которые, имея возможность установить приборы учета, не сделали это. Что касается расчета платы за горячее водоснабжение, водоотведение и электроснабжение, то коэффициент пока не изменился и составляет 1,5.



«Ползучий» карантин в столице



По рекомендации Роспотребнадзора введен карантин еще в двух сыктывкарских школах – №№ 16 и 20. Но есть и хорошие новости: после ограничений открылись школы №№ 21, 22, 35 и Коми национальная гимназия.

В общей сложности сейчас в столице Коми закрыты четыре школы. Одна из причин введения карантина – острая кишечная инфекция. Следственный комитет из-за массового заболевания детей возбудил уголовное дело. Эксперты Роспотребнадзора после исследования проб школьной еды объявили, что образцы готовой продукции соответствуют нормативным требованиям.

Блины для бездомных



Проект «Сытый гражданин» призвал сыктывкарцев поделиться блинами с нуждающимися.

Волонтеры хотят порадовать бездомных людей и подарить им на Масленицу немного «солнца». Все собранные блины будут раздаваться бездомным и нуждающимся людям на точках раздачи еды и клиентам реабилитационного центра комплексной помощи бездомным людям «Дома жить»». Приносить блины можно вплоть до 22 февраля с 9.00 до 20.00 в центр «Дома жить» по адресу: улица Морозова, 47/1. Можно также позвонить по телефону 8-912-863-66-66, и добровольцы сами заберут их у вас.



Финишная ленточка уже близко



Строительство приемного отделения скорой помощи на базе Эжвинской городской больницы близится к завершению.

Строители монтируют внутренние перегородки, устанавливают двери, прокладывают электропроводку и систему пожарно-охранной сигнализации. Уже приобретено около трехсот единиц современного медоборудования: компьютерный томограф, мобильный рентгенохирургический комплекс, приборы для гастроэнтерологии и т.д.



У руля теперь женщина



12 февраля в Сыктывкаре прошла отчетно-выборная конференция Федерации профсоюзов Республики Коми, по итогам которой организацию возглавила 66-летняя Ольга Федулова.

В 80-90-е годы О. Федулова работала в различных медицинских учреждениях, в «нулевые» была депутатом Сыктывкарского горсовета, в 2014-м возглавила республиканский профсоюз работников здравоохранения. С 2021 года – секретарь Федерации независимых профсоюзов России. На должность председателя Федерации профсоюзов Коми ее избрали пока временно – на срок до одного года.



«Геология под ногами»



22 февраля очередную прогулку в рамках проекта «Пешком по Усть-Сысольску» проведет геолог Евгения Антропова.

Сотрудник Института геологии КНЦ университета расскажет, какой природный камень использовали в столице Коми для облицовки зданий и памятников. Где можно увидеть самый редкий гранит и мрамор наивысшей ценности, а также о разнообразии этих природных материалов, как они попали в город и какие древние тайны в себе скрывают. Место сбора и начало экскурсии: Театральная площадь, у памятника Куратову в 12.00. Экскурсия состоится при любой погоде и продлится один час.



В тройке лучших по России



Штаб студенческих отрядов Ухтинского государственного технического университета вошел в тройку лучших по России.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров состоялась 16 февраля в Госдуме РФ в рамках конференции «Роль российских студенческих отрядов в формировании кадрового резерва страны». Ухтинский вуз представляли ректор Руслан Агиней и куратор строительного направления Андрей Калишаускас. УГТУ на протяжении многих лет последовательно поддерживает деятельность ССО, бойцы УГТУ ежегодно участвуют в строительстве значимых объектов.



На ладье до Великого Устюга



Клуб реконструкторов «Кречет» планирует возродить водный путь под названием «Великий северный хлеб».

Этот путь действовал с XVII века и вплоть до 30-х годов ХХ. Ладья «Варыш» и участники экспедиции отправятся из Ношуля в Устюг. По этому направлению наши предки через реку Луза возили грузы с Орловской, Владимирской, Вятской губерний, Поволжья. Маршрут утратил свою актуальность лишь с появлением железной дороги до Кослана. Напомним, первую экспедицию на средневековой деревянной ладье «кречетовцы» провели в 2016 году. С тех пор реконструкторы каждый год бороздят реки Коми и других регионов. В прошлом году ладья и семь участников похода по реке Цильма преодолели путь от села Трусово до Усть-Цильмы, чтобы побывать на знаменитой «Горке».