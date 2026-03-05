Лямпиаде – 20 лет (Блиц от 6 марта)

9 марта в Выльгорте состоятся главные старты сезона гонок на охотничьих лыжах.

Республиканский лыжный фестиваль «Лямпиада» состоится на базе Республиканского лыжного комплекса им. Раисы Сметаниной. В этом году фестиваль отмечает важную веху – 20-летний юбилей со дня своего основания. От скромной сельской инициативы «Лямпиада» выросла до одного из самых ярких брендов республики. Центральным событием фестиваля станут старты чемпионата Республики Коми. Участникам предстоит продемонстрировать выносливость и мастерство владения традиционным инвентарем северных охотников. Для гостей фестиваля подготовлена этнокультурная программа.



И снова скорбные вести



На этой неделе пополнился список уроженцев Коми, погибших в ходе специальной военной операции.

При проведении СВО погибли Николай Козаченко и Сергей Запара из Печоры, Павел Кудряшов из Эжвы, Сергей Носов и Михаил Гаврилов из Усть-Цилемского района, Александр Чудов и Денис Турков из Сыктывкара, Петр Уродов из села Пыелдино и Руслан Соломатин из села Визинга Сысольского района, Павел Мыс из Вуктыла, Григорий Евсеев из села Ёртом и Руслан Шумилов из Усогорска Удорского района.



Сельчане читают газеты



По итогам минувшей подписной кампании самым читающим районом Коми стал Ижемский. Здесь на каждую тысячу жителей приходится 258 комплектов выписанных газет и журналов.

Второе место занял Койгородский район с показателем 217 изданий на тысячу человек. Тройку лидеров замкнул Прилузский район – 206 комплектов печатной периодики на тысячу жителей.



По 500 тысяч – на каждого



Жители Коми накопили долгов перед банками в среднем по полмиллиона рублей.

Это больше, чем по России в целом. В стране сумма на одного человека составила 473 тысячи рублей. По абсолютному размеру кредитной задолженности на человека лидирует Республика Тыва (1,08 млн). На втором месте – ЯНАО (в среднем – 835 тысяч рублей). На третьем, четвертом и пятом местах расположились Республика Саха, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.



К нам приедет хор Пятницкого



В правительстве Коми обсудили подготовку к 105-летию республики.

Уже известно, что в День республики, 22 августа, в Сыктывкаре выступит Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого. Кроме того, коллектив даст концерты также в Воркуте, Инте, Печоре, Усинске и Ухте. Летом жителей и гостей республики ждут также фестивали «Люди леса» и «Шаньгафест», первый творческий молодежный лагерь стран СНГ, праздник народного творчества «Шондiбан».

Кто получит прибавку



С 1 апреля вырастут социальные пенсии. Прибавка коснется более четырех миллионов человек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

В том числе прибавку к пенсии получат люди с ограничениями по здоровью, дети-сироты и потерявшие кормильца, а также те, у кого нет трудового стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии. Кроме того, увеличатся выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, участникам добровольческих формирований в ДНР и ЛНР, ликвидаторам аварий на Чернобыльской АЭС и некоторым другим категориям граждан.



Детям нужны витамины



Корткеросский район первым в республике планирует массовую бесплатную витаминизацию детского населения. На склад райбольницы уже поступила крупная партия детских витаминов.

Специалисты ЦРБ совместно с медработниками учреждений дошкольного, школьного и дополнительного образования района определяют потребность и количество детей, которые будут охвачены программой, чтобы обеспечить адресный и системный подход, исключить аллергические отклики. Проект направлен на профилактику и реализуется с соблюдением всех медицинских норм и требований.



С мостами пора заканчивать



В Усинском районе в этом году закончат ремонт двух мостов.

Оба моста находятся на трассе Сыктывкар – Нарьян-Мар на участке Усть-Уса – Харьягинский и имеют стратегическое значение для транспортной инфраструктуры региона. Длина моста через реку Евсявис составляет 30 м, общая протяженность ремонтируемого участка, включая искусственное сооружение – 129 м. Длина моста через реку Турунъель – 46 м, общая протяженность участка с учетом подходов – 111 м.



Завод сильно подешевел



ООО «Ухтинский завод строительных материалов» осенью 2024 года выставили на продажу. Сначала за него просили 2 миллиарда рублей. Позже цена упала на полмиллиарда. Сейчас цена еще ниже – 1,3 миллиарда рублей.

Как указано в объявлении, завод выпускает известь, минеральный порошок, щебень, камень бутовый, отсев, цемент, бетон. Общий объем производимой продукции – 703 тысячи тонн в год. На сегодняшний день предприятие законсервировано, продается как перспективный инвестиционный проект.



«Старички» болеют и умирают



Сыктывкарский приют для собак «Друг» просит о помощи.

Организация работает уже почти 19 лет, многие из подопечных практически всю жизнь провели в ее стенах. Из трехсот собак приюта две трети – возрастные. За два месяца от заболеваний и старости скончалось восемь собак. Продлить им жизнь могли бы своевременные обследования и лекарства, но денег на их приобретение нет.



Премии трудовым династиям



Подавать бумаги на соискание почетной премии нужно до 1 апреля.

5 марта появился приказ Минтруда и соцзащиты республики о выдвижении трудовых династий на соискание премии правительства региона. Направлять предложения о присуждении могут члены этих династий, органы власти, организации региона. При этом у трудовых династий не должно быть лиц, которые имеют неснятые дисциплинарные взыскания, неснятую или непогашенную судимость.

Рассматривать документы и решать, кому достанется премия, будет специальная комиссия во главе с зампредом правительства Коми. Продуманы критерии, по которым присуждаются баллы. Трудовая династия с наибольшим количеством баллов станет лауреатом премии, получит диплом, почетный знак и денежную выплату.