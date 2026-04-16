МАЙ – ОТДЫХАЙ! (Блиц от 17 апреля)

В мае россияне смогут погулять на празднике Весны и Труда три дня – с 1 по 3 мая.

9 мая выпадает в этом году на субботу, поэтому выходной будет перенесен на понедельник, 11 мая. Таким образом отмечать День Победы мы будем тоже три дня подряд – с 9 по 11 мая включительно.



Новые имена в мартирологе



Из зоны специальной военной операции продолжают поступать скорбные вести о наших земляках.

Стало известно, что в ходе СВО погибли Максим Пастухов и Иван Крамской из Печоры, Иван Напалков, житель деревни Жежим Усть-Куломского района, Егор Рогатин из Ухты, Ян Волошин из Удорского района, Руслан Пашнин из Сысольского района, Павел Гаврилюк из Сыктывкара, Александр Ширяев из Усть-Кулома.



Судебное эхо трагедии



Родственники погибших полицейских требуют компенсации после трагедии в Эжве, в Центре подготовки МВД Коми.

Сразу в трех судах Республики Коми – Сыктывдинском, Прилузском и Сысольском – начались процессы по гражданским делам о взыскании компенсации морального вреда с Министерства внутренних дел Республики Коми.



Лучше поздно, чем никогда



Вакцина от клещевого энцефалита поступит в поликлиники Сыктывкара к концу апреля.

Сезон активности клещей в Коми уже начался, однако в Сыктывкаре вакцины еще нет. Главная медсестра городской поликлиники №3 Ангелина Морозова пояснила, что она поступит в 20-х числах апреля. После можно записаться через call-центр или лично прийти в прививочный кабинет. А ухтинская поликлиника пригласила горожан за вакциной в отделение платных услуг. Такое решение связано с постановлением главного санитарного врача, где прописано, что в Ухте бесплатная вакцинация проводится только для лиц, входящих в «группу риска».



Борщевику объявлена война



В Сыктывкаре уничтожат 559 тысяч квадратных метров, заросших ядовитым растением.

На портале госзакупок размещена заявка на оказание услуг по уничтожению борщевика путем опрыскивания растений гербицидами. Начальная стоимость закупки составляет 766 тысяч рублей. В технической документации указано, что подрядная организация должна уничтожить сорняк в три этапа: с 20 мая по 18 июня, с 1 по 27 июля и с 10 по 28 августа 2026 г.



Почему не вывозят мусор?



Регоператор объяснил, почему в Сыктывкаре не вывозят вторсырье из контейнеров для раздельного сбора мусора.

«Мы вынуждены были это сделать в связи с затягивание оформления документов со стороны муниципалитета. Ситуация за это время не изменилась. За информацией, кто теперь обслуживает данные контейнеры, обращайтесь в администрацию Сыктывкара», – говорится в официальном сообществе регионального оператора.

Отметили «железную свадьбу»



В загсе Усть-Цилемского района чествовали супругов Тита и Татьяну Чуркиных – пара отметила 65-летие совместной жизни, или «железную свадьбу». В этот же день Тит Чуркин праздновал день рождения.

Как рассказали в Минюсте Коми, история любви началась 10 апреля 1960 года в поселке Старцево Кировской области: молодой солдат Тит Чуркин в увольнительной пришел на танцы и встретил Татьяну – для обоих это был первый поход на танцевальный вечер. 8 апреля 1961 года влюбленные создали свою семью в Казахстане, куда уехали работать на целину. Но неудержимая сила тянула их на Север. Супруги много лет трудились, продолжают поддерживать общественную жизнь поселка Синегорье.



На ладье до Архангельска



1 мая экспедиция сыктывкарского клуба на ладье «Варыш» стартует из Ношуля.

Экспедиция повторит часть старинного торгового маршрута, по которому доставлялись необходимые товары от села Ношуль до Архангельска. Реконструкторам предстоит преодолеть 450 км по р. Луза до Великого Устюга. Этот участок станет первым этапом большого пути, который напомнит участникам о забытых торговых маршрутах. В XVII веке по этому направлению начали возить грузы с Орловской, Владимирской, Вятской губерний, Поволжья. Водный путь действовал вплоть до 30-х годов XX века. Когда появилась железная дорога до Кослана, маршрут утратил свою актуальность. По словам реконструкторов, одна из задач путешествия – создание новых туристических маршрутов. Весь путь займет 15 дней.



Получили полезный приз



Юные аграрии победили в Международном форуме и выиграли метеостанцию для школы.

Учащиеся агрокласса школы cела Нижний Воч Усть-Куломского района успешно выступили на Международном Макаренковском форуме, прошедшем в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие почти 700 человек из 73 регионов и 10 стран зарубежья. В итоге – почетное второе место и полезный приз – современная метеостанция для школы, стоимость которой составляет 200 тысяч рублей. Устанавливать ее в Нижний Воч приедут компетентные специалисты из Санкт-Петербурга.



Вакцина от рака



В России впервые ввели персональную вакцину от рака.

Речь идет о мРНК-вакцине «Неоонковак», разработанной индивидуально под конкретного человека на основе генетического анализа опухоли. Первым пациентом стал 60-летний мужчина с меланомой кожи из Курской области, проходящий иммунотерапию. Вакцина «обучает» иммунную систему распознавать и уничтожать раковые клетки, помогая сдерживать развитие заболевания при высоком риске его прогрессирования.



Фальшивая косметология



В столице Коми обнаружили нелегальный центр косметологии.

Клиентам предлагали и проводили широкий перечень медицинских и косметологических процедур, в том числе хирургических и инъекционных. Между тем дипломы о медобразовании у сотрудницы оказались поддельными, а лицензии на медицинскую деятельность организация не имеет.

Установлено, что 40-летний местный житель организовал оказание платных косметологических услуг с использованием медоборудования. Незаконный бизнес он вел без государственной регистрации в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя. Клиентов принимали в арендованном мужчиной помещении с вывеской «Центр аппаратной косметологии».