В начале ноября появились тревожные слухи о планах ликвидации молочных ферм ООО «Сыктывдинское», которое имеет два отделения – в Кочпоне и Шошке.

Учредителем этого предприятия является ООО «Сыктывкарский молочный завод», который возглавляет Алексей Смирнов. В конце лета, по словам сотрудников, он якобы принял решение оптимизировать Кочпонское отделение, поскольку оно «нерентабельно», а всех животных переместить в Шошку. Сотрудники Шошкинского отделения возмутились: все три здания фермы переполнены, ожидается отел. Куда девать новых коров? Ответ прозвучал примерно такой: «Коров – на улицу, кто выживет, тот выживет».

Эту позицию сначала поддержал Минсельхоз Коми: «В Кочпонском отделении содержится 160 голов крупного рогатого скота. Часть поголовья планируется выбраковать по зоотехническим и ветеринарным показателям, оставшихся животных перевезут на свободные места животноводческого комплекса в село Шошка. Часть молодняка будет содержаться холодным методом с полноценным кормлением и поением – как предусмотрено технологией. Такой способ содержания распространен в России, в том числе в соседних регионах – Архангельской, Кировской областях, и применяется для оптимизации затрат на содержание животных».

Да, есть сведения о том, что телят можно растить на холодном содержании. Но чтобы они могли выжить и вырасти, нужны определенные условия: никаких сквозняков, крыша над головой, постоянная сухость, чистая соломенная подстилка, отсутствие холодного бетона, земли или песка, которые забирают тепло. Необходимо увеличивать кормление на 30% и поить телят теплой водой. Но, как говорят работники, соблюсти эти требования нереально: защиты от ветра нет, под ногами навозная жижа, копыта даже у взрослых коров все грязные. Да и кормить и поить согласно требованиям тоже будет некому.

Последствия применения «ноу-хау» с холодным содержанием в нашем климате и наших реалиях мы уже видели за последние годы как минимум дважды: ферма в Пажге, которая закрылась после массового падежа скота от переохлаждения, и ферма в Палевицах, которая гремела в новостях из-за отвратительного содержания животных и их гибели.

Интересно, что в Кочпоне находятся две фермы: одна – республиканская, другая – частная. В то время как подведомственные учреждения агрохолдинга «оптимизируются», частный бизнес, напротив, процветает, расширяя поголовье и приобретая здания закрывшейся фермы в Пажге.

А людей тоже на улицу?



Параллельно с августа резко понизилась зарплата сотрудников. Работники, включая трактористов, доярок и слесарей, фактически оказались на уровне МРОТ, без причитающихся командировочных и обычных стимулирующих, а некоторым вообще не заплатили. Негативные последствия не заставили себя ждать: люди покидают свои рабочие места – уволились два тракториста, а третий на подходе. Руководство утверждает, что ушли они сами. А трактористы говорят: за такую зарплату работать не будем. Это значит, что вскоре некому будет ухаживать за животными и сокращение поголовья в итоге произойдет по естественным причинам, даже переводить на холодное содержание не придется.

Люди задаются резонным вопросом: чего же на самом деле хочет добиться новое руководство в Шошке? Народ боится, что в планах именно закрытие фермы. Сотрудники из числа местных жителей, около 50 человек с семьями, фактически оказались на грани выживания, получая чуть больше МРОТ. А если ферма вообще закроется, куда пойдут эти люди?



Минсельхоз не при делах



На этой неделе парламентарии Коми обсуждали госпрограмму по развитию сельского хозяйства. Депутат Госсовета Николай Удоратин спросил: что же думает Минсельхоз по текущей ситуации в ООО «Сыктывдинское»?

Сергей Елдин пояснил, что вопрос перевода на холодное содержание изучается, решение еще не принято. Но оговорился, что Кочпонское отделение будут закрывать, потому что есть какое-то решение о переводе всех ферм за пределы города. Он сказал, что коров переведут в Пажгу. А так как в Кочпоне рядышком есть две фермы и одни коровы от частника на самом деле поедут в Пажгу, то либо министр не знает о наличии второго (республиканского, кстати) агропредприятия, либо намеренно обходит стороной вопрос, что же будет с коровами Кочпонского отделения ООО «Сыктывдинское». В Шошку-то они все не влезут, как ни крути.



Встреча в Шошке



То ли активность в соцсетях, то ли угроза коллективного обращения в прокуратуру сработали, но в минувшую среду в Шошку на встречу с коллективом совхоза отправилась целая делегация из чиновников Минсельхоза и руководства ООО «Сыктывкарский молочный завод».

Участникам встречи объяснили, что совет директоров Агрохолдинга, который является учредителем Сыктывкарского молзавода, поручил Алексею Смирнову вытащить предприятие из числа убыточных. И всеми вопросами на обеих фермах руководит теперь он. А Александр Солодянкин выполняет формальные и внутриорганизационные функции и числится в качестве директора.

Первым делом был пересмотрен подход к выплатам зарплаты. С августа она начисляется согласно договорам: доярке зарплату доярки, скотнику – зарплату скотника. А вот информацию о том, что они по факту еще и другой функционал выполняют, не учли.

Получается, те, кто кроме основной работы были лаборантами, телятницами, трактористами, все это время волонтерили? Оказывается, не руководство должно было предупреждать, что людям нужны допдоговоры, дабы иметь такие же, как прежде выплаты. Нет, работники сами должны были о себе позаботиться. А куда тогда пошли деньги, сэкономленные с августа на этих ставках?

Шошкинцам пообещали разобраться с неразберихой и все выплатить. Но есть нюанс: допдоговор от нового руководства предполагает только 30 процентов доплат. Получается, за доярку зарплата – 100, а допработы – 30? Хотя работа была выполнена на все 100.

Одно хорошо: от холодного метода все-таки отказались. В Шошке для этого сейчас не создано условий, а на модернизацию денег нет.



Мы их теряем



Текущая ситуация в аграрном секторе республики требует не оптимизации, а серьезного пересмотра подходов к управлению: повышения закупочной стоимости молока, реальных долгосрочных программ, не менее чем на 5 лет, по поддержке местных фермеров, выдачи субсидий для стабилизации цен на молоко, без перекладывания этой функции на плечи аграриев.

В противном случае мы рискуем потерять не только рабочие места, но и саму основу сельского хозяйства в республике. Чернутьевский и Княжпогостский совхозы тому пример. Там, где еще недавно мычали коровы и работали люди, теперь гуляет ветер.



Нина АНАНИНА.