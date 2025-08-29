Прежде чем стать крупным федеральным чиновником, Михаил Мурашко 18 лет отработал в Коми. И о состоянии нашего здравоохранения знает не понаслышке. Однако с предыдущим губернатором – Владимиром Уйбой – отношения у него явно не сложились. Поэтому если Мурашко в последние годы и приезжал в республику, то частным образом – навестить друзей и родственников, которые здесь остались. Но на сей раз он посетил регион с официальным визитом, причем аккурат ко Дню республики.



Министр здравоохранения России приехал не один, а взял с собой 20 руководителей ведущих научно-исследовательских институтов медицинского профиля страны. Столь представительная делегация федеральных медэкспертов посетила Коми впервые. Цель визита – комплексное изучение актуальных проблем региональной системы здравоохранения и выработка эффективных мер по их решению.

За два дня делегация успела осмотреть все ключевые объекты отрасли: новый корпус Сысольской больницы в Визинге, новое здание Республиканской инфекционной больницы и площадку под будущий перинатальный центр в Сыктывкаре. Посмотрел министр, как идет строительство ФАПа в маленьком селе Куниб, и съездил в Эжву, где планируется строительство модульного приемного отделения на базе городской больницы Эжвинского района.

Затем Михаил Мурашко и врио главы Коми Ростислав Гольдштейн провели совещание, на котором были обозначены приоритеты развития республиканского здравоохранения.

Успехи и неудачи

– Определенный этап модернизации системы здравоохранения Коми прошел. В общей сложности регион получил более 8 миллиардов рублей федеральных средств (4,7 млрд только в этом году – Ред.). Хочу отметить, что это колоссальнейшие вливания за весь последний период, – заявил глава Минздрава.

В числе ключевых успехов он назвал поставку в Коми более 6 тысяч единиц современного медоборудования, более 270 машин скорой помощи для объектов первичного звена, создание эффективно работающих информационных систем, ремонт и строительство новых ФАПов и поликлинических подразделений.

– Но есть неудачи, – констатировал М. Мурашко. – Из того, что хотел бы отметить, это срыв сроков введения двух объектов в Ижемском и Усть-Куломском районах. Важна персональная ответственность за реализацию каждого проекта.

Экс-главе Минздрава Коми, разумеется, известны болевые точки отрасли. В их числе Мурашко назвал недостаточно качественную проработку проектной документации и перманентные перебои с льготными лекарствами. Также он обратил внимание на систему психиатрической и наркологической помощи и рекомендовал усилить помощь при посттравматическом синдроме участникам СВО, а их семьям – оказание психотерапевтической поддержки.

–Успех зависит не только от администрирования, но, в первую очередь, от человеческого фактора, – отметил министр. – Квалификация специалистов и профессионализм – это ключевая вещь, которая должна работать, – подчеркнул он.

«Новый подход»

Во время визита министра здравоохранения России в Республику Коми обсуждались перспективы строительства в Сыктывкаре нового перинатального центра. Поддержка материнства и детства является сегодня приоритетной государственной задачей, обозначенной президентом России, напомнил он.

«Мы сегодня посмотрели локации, которые наиболее удачны для реализации этого проекта, приняли решение, что сейчас нужно сделать финальную часть проекта, пройти экспертизу, чтобы со следующего года мы могли начать это строительство», – сказал руководитель федерального ведомства.

Он отметил также, что в этом году республике выделены средства на строительство модульного приемного отделения скорой помощи на базе городской больницы Эжвинского района. Это медучреждение принимает самое большое количество экстренных пациентов. Местом застройки определили территорию рядом с хирургическим корпусом. Там уже начали готовить площадку: переносят линии электропередачи, вырубают зеленые насаждения. Заключен договор на проектирование железобетонного основания.

По словам министра, Коми станет одним из 20 субъектов России, где появятся такие модульные приемные отделения. Стоимость проекта – 570 млн рублей, из которых 541,5 млн — средства федерального бюджета.

«Это новый подход. Мы не просто ремонтируем здание, мы фактически внедряем в него современную технологию, – отметил М. Мурашко. – Это фактически стационарный модуль, в котором за короткое время можно диагностировать, оказать экстренную помощь, в том числе для группы пациентов, пострадавших в ДТП. Это технология, которая моментально спасает жизнь».

Нужна медицина «с человеческим лицом»

Врио главы РК поблагодарил федерального министра за внимание к региону и практическую поддержку.

– Нас не только слышат и поддерживают финансово, но и помогают методологически, – отметил руководитель Коми. – Сегодня у нас есть уникальная возможность перенять лучшие федеральные методики лечения – от простых до самых сложных заболеваний. А то, с чем не справятся наши специалисты, всегда готовы принять федеральные клиники и университеты. Это в конечном итоге повысит качество жизни людей и укрепит доверие к медицинскому сообществу. Самое главное, чтобы людям стало комфортнее, чтобы увеличилась продолжительность их жизни, а звание врача звучало гордо.

Р. Гольдштейн сообщил, что параллельно с повышением качества и доступности инфраструктуры здравоохранения в регионе уделяется большое внимание пропаганде здорового образа жизни и диспансеризации: «В этом году диспансеризацией нам следует охватить 299 тысяч жителей. По последним подсчетам, уже ее прошли 146 789 граждан (это 49 процентов от плана). Из них 1696 человек – посредством передвижных мобильных комплексов».

В свою очередь М. Мурашко не преминул напомнить руководителю республики о неусыпном контроле со стороны федеральной власти. По его словам, он лично в режиме онлайн отслеживает «все показатели каждого региона в разрезе каждого аспекта отрасли». Республике Коми, заявил министр, следует поднять показатели по оказанию онкологической помощи и при сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Важно также повысить компетенции руководства медучреждений. В том числе по технологическому и лекарственному обеспечению, по информатизации и по подготовке персонала. В этом заключается модернизация здравоохранения. На это нацелена федеральная госпрограмма, а не только на покраску стен в зданиях…» – заявил М. Мурашко.

Министр подчеркнул, что появление в арсенале республики новых учреждений – инфекционной больницы, перинатального центра, приемных отделений – значительно укрепит систему здравоохранения. Задача врачей – отвечать на эти изменения высоким профессионализмом и человеческим отношением к каждому пациенту.

В завершение Михаил Мурашко выразил признательность Ростиславу Гольдштейну за приглашение на праздник – день рождения региона: «Республика дала мне необходимые знания и умения, укрепила взгляды на жизнь. Для меня очень почетно и приятно находиться здесь сегодня с вами».

«Доверие федерального центра к региону обязывает все правительство работать на результат. «Важно, чтобы каждая копейка была использована максимально эффективно, а люди почувствовали реальные изменения», – подытожил Р. Гольдштейн.

Из акушеров – в министры. Головокружительная карьера Мурашко

С 1992 года, сразу после студенческой скамьи, он работал акушером-гинекологом в Республиканской больнице.

А всего через несколько лет он возглавил Республиканский перинатальный центр. В 2006 году стал министром здравоохранения РК.

В 2011 году тогдашний президент Дмитрий Медведев публично заявил, что в ряде регионов, в том числе Коми, медоборудование закупалось якобы по завышенным ценам. После этого М. Мурашко подал в отставку и уехал в Москву, где работал заместителем, а затем руководителем Росздравнадзора. На посту главы этого надзорного органа Мурашко проявил себя как жесткий управленец и был замечен Владимиром Путиным, который в 2020 году назначил его главой Минздрава.

Кстати _____________________________________________________

Сейчас на особом контроле правительства и врио главы строительство 28 ФАПов и двух амбулаторий в 12 муниципалитетах. В ближайшее время должны появиться обновленные женские консультации в Усть-Куломском, Прилузском, Сыктывдинском районах. Кадры в отрасль привлекают благодаря федеральным мерам, таким как «Земский доктор/фельдшер», и региональным – 1 млн рублей при трудоустройстве в Воркуту, 500 тысяч рублей при дефицитной специальности.

На сайте «Госзакупки» размещен аукцион по выбору подрядчика для поставки и монтажа модульной конструкции для больницы Эжвинского района. Модуль оценили в 320 млн рублей. Как следует из описания объекта, каркас будет выполнен из оцинкованного профиля из стали, а внешние стены – из сэндвич-панелей. В модуле будут все коммуникации, в том числе резервные, и система медицинских газов. Прием заявок продолжается, итоги конкурса подведут 29 августа. Срок поставки и монтажа – 10 декабря 2025 года.

Подготовила Лиля ВОВК.