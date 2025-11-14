Спустя полтора месяца село Озел Сыктывдинского района воссоединилось с «большой землей»: разваливающийся деревянный мост наконец-то удалось подлатать.

Две недели назад «Трибуна» уже писала о транспортной проблеме, с которой в середине сентября столкнулись жители Озела и деревни Сейты. Акцент в публикации был сделан на том, что ремонт лесного мостика стал какой-то архисложной задачей, требующей усилий всей вертикали власти (муниципальных, республиканских и федеральных структур). Озельский мост обсуждался в Желтом доме на совещании главы Коми Ростислава Гольдштейна с членами правительства. Было дано поручение проработать «план действий».

Вообще, от плана нынче многое зависит. Если он свежий, качественный, то и жить веселее. И перспективы радужные. Но, увы, в данном случае план не сработал.



Смета на 9 «лимонов»



В сухом остатке от всех этих совещаний осталась лишь смета, подготовленная администрацией Сыктывкара. Согласно ей требуется изыскать на ремонт моста более 9 миллионов рублей. Однако сделать это практически невозможно из-за бюрократических препон.

Дело в том, что дорога от Седкыркеща до Озела проходит по землям лесного фонда и находится в ведении Рослесхоза. Ранее администрация Сыктывкара уже пыталась взять дорогу на свой баланс, то есть сделать ее муниципальной, но суд отказал из-за позиции федерального ведомства. Более того, если муниципалитет решит профинансировать ремонт моста, то это будет расценено надзорными ведомствами как нецелевое использование финансовых средств, то есть возможно даже уголовное преследование.

Так что по любому раскладу выходило: жителям сельской глубинки и дальше придется жить фактически в изоляции. Однако случилось чудо!



Взял да и сделал



Движение по мосту в начале ноября было восстановлено – его покрыли временным настилом. Информацию эту распространила администрация Сыктывдинского района, но при этом не было указано, кого надо благодарить. Неужели столичная мэрия решила нарушить ведомственные инструкции и изыскать необходимые средства? Или Желтый дом понял, что негоже второй месяц смешить народ с ремонтом какого-то лесного мостика?

Оказалось, что не нужны никакие инструкции и правила, а нужно лишь искреннее, а не показное желание помочь людям. Местный предприниматель Николай Елфимов просто взял и отремонтировал мост за свой счет.



Дело не только в деньгах



После сентябрьских выборов правительство Коми вдруг замолчало по поводу целого ряда амбициозных проектов. Так, еще недавно власти региона обещали обустроить автомобильный мост через Печору. «Цена вопроса» – миллиарды рублей.

Но даже если бы такие деньги у республики откуда-то появились, возникают серьезные сомнения в способности местных чиновников организовать какую-либо большую стройку. Ведь это те же самые люди, которые полтора месяца обсуждали в своих кабинетах ремонт одного скромного деревянного мостика. Дружно «скрипели мозгами», но так и не смогли ничего решить. Пока один толковый мужик за это дело не взялся.



Сергей МОРОХИН.