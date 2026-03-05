Надо знать, куда нажимать (Криминал от 6 марта)

Ради игровой валюты 8-летний ребенок перевел с карты матери 145 тысяч рублей.

37-летняя сыктывкарка обратилась в полицию с заявлением о хищении крупной суммы денег. Женщина пояснила, что вечером обратила внимание на сына, который нажимал кнопки одновременно на двух телефонах – ее и своем. Ребенок рассказал, что в своем гаджете зашел на канал популярного блогера, где увидел информацию о розыгрыше игровой валюты, перешел по ссылке и начал общение с якобы организатором акции. В результате со счета сыктывкарки была списана крупная сумма. После этого связь с мошенником прервалась.



88 ножевых ранений



В Ухте произошло жестокое убийство на почве ревности.

Трагедия произошла осенью прошлого года, недавно уголовное дело поступило в Ухтинский городской суд. По версии следствия, подозреваемый договорился о встрече с любовником своей супруги. С собой ухтинец взял нож и газовый перцовый баллончик. Встреча состоялась в автомашине потерпевшего. В ходе разговора ухтинец распылил содержимое перцового газового баллончика в лицо сопернику, после чего, когда тот попытался покинуть автомобиль, нанес ему не менее 88 ударов ножом в область грудной клетки, спины, живота, головы, шеи и верхних конечностей. Потерпевший скончался от массивной кровопотери.



Обокрал инвалида по зрению



85-летний сосногорец заявил в полицию о том, что у него пропали деньги, паспорт и телефон.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался 30-летний местный житель. Выяснилось, что накануне потерпевший попросил знакомого помочь ему снять деньги с банковской карты и сходить в магазин, а тот привлек «будущего воришку». Молодой человек помог обналичить деньги и проводил пенсионера до квартиры. Увидев, что пожилой мужчина не запирает дверь, он на следующий день вновь наведался к старику и похитил его имущество.



Хранил арсенал в амбаре



В Удорском районе возбуждено дело о торговле оружием.

В ходе совместного распития спиртного 71-летний местный житель пытался продать своему 39-летнему знакомому охотничье ружье и патроны. Позже он пояснил полицейским, что обнаружил оружие и боеприпасы в амбаре дома, где ранее проживали его родители. Находка, по его словам, досталась ему от отца. Возбуждено уголовное дело. В отношении пенсионера-продавца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.



Подростки истязали сверстника



Два несовершеннолетних жителя Эжвы систематически наносили ему побои.

Недавно 16-летние обидчики выслушали приговор. Следствием и судом установлено, что фигуранты, действуя группой лиц, систематически применяли к потерпевшему насильственные действия. Суд назначил им наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно каждому.