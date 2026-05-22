С 17 по 21 мая в Китае состоялась X российско-китайская выставка.

Последняя декада прошла в мире «под красным флагом с золотыми звездами». Одного за другим Поднебесная встречала сначала президента США Дональда Трампа, а через несколько дней – Владимира Путина.

Как говорит лидер КНР Си Цзиньпин, «китайско-российские отношения вступили в новый этап – более результативного и ускоренного развития». Российско-китайское ЭКСПО – из той же «песни» – про добрососедство и сотрудничество.



Нулевой результат



Последний раз большая делегация республики ездила в Китай в 2013 году. Бывший в то время главой Коми Вячеслав Гайзер лично провел презентацию инвестиционного потенциала республики. Рассказал о перспективах сотрудничества в сфере добычи угля, горючих сланцев, баритов, марганца и других полезных ископаемых. Приглашал китайских инвесторов и туристов посетить Национальный парк «Югыд ва».

В целом китайским бизнесменам было предложено более 200 проектов с общим объемом инвестиций свыше 30 млрд долларов. Китайцы вежливо улыбались, но ни один проект в итоге не был реализован. В последующие годы мы тоже чего только им не предлагали: вместе строить «Белкомур», открыть крахмальный завод, разрабатывать торфяные месторождения, добывать золото и даже разводить кроликов породы Рекс. Увы, результат нулевой.



Что привезли и о чем говорили



В этом году делегация Коми сделала акцент на продукцию АПК и туризм. В Харбин на выставку отвезли оленину, ягоды, крепкие настойки и кофе, который, к слову, мы не производим. Просто покупаем кофейные зерна, обжариваем и продаем.

В состав делегации вошли председатель правительства Дмитрий Братыненко, зампред Сергей Емельянов, спикер Госсовета Коми Александр Макаренко, министр туризма Мария Бадмацеренова и представители бизнеса. Возглавил команду глава Коми Ростислав Гольдштейн.

Делегация Коми провела несколько деловых переговоров. В частности, с руководством компании Daqing Oilfield Company Limited обсуждались технологическое переоснащение предприятий региона и привлечение китайских партнеров для поставок оборудования в сфере нефтепереработки и газохимии. «Опыт крупнейшего китайского месторождения Дацин станет важным подспорьем в освоении ресурсов Тимано-Печорской провинции», – отметил глава Коми.

«Использование передового китайского оборудования и сервисных решений позволит нам выйти на качественно новый уровень добычи и глубокой переработки сырья. Для региона это долгосрочный фундамент для промышленного роста и создания новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации проектов в Воркуте, – прокомментировал переговоры Александр Макаренко.

Китайская сторона, в свою очередь, обратила внимание на логистические преимущества железнодорожного моста через Амур и сибирских магистралей, предложив наладить встречный импорт — поставки в Коми бытовой техники и автомобилей в обмен на энергоресурсы.

На встречах также шла речь о гуманитарном сотрудничестве. Ростислав Гольдштейн предложил китайским режиссерам посетить Международный кинофестиваль стран СНГ, который состоится в республике в августе 2026 года в рамках проекта «КомиЛето».

Секретарь горкома Компартии Китая города Тунцзян г-н Чжан Давэй пригласил делегацию из Коми на 12-й российско-китайский культурный фестиваль, который откроется в Тунцзяне в июле этого года.

Для оперативной реализации всех планов по поручению Ростислава Гольдштейна в Коми создается рабочая группа, которую возглавит Дмитрий Братыненко.

Кстати

Китай продлит безвизовый режим с Россией на 2027 год. Граждане России с загранпаспортами могут въезжать в Китай для деловых поездок, туризма, посещения родственников и друзей, обмена или транзита на срок до 30 дней без оформления визы, сообщает ТАСС.



Игорь ВОЛКОВ.