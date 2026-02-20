Называется, просто в банк сходила…Уголовное дело экс-главы администрации Сыктывдина Любови Дорониной приросло «иностранными активами»

В Сыктывдинском районном суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего руководителя администрации муниципалитета Любови Дорониной и ее подчиненных. Поначалу официальные СМИ уделяли ему повышенное внимание, но вдруг информационное сопровождение по-тихому сдулось. Попробуем разобраться почему.



Фото БНК.

Амбициозный проект



Для начала напомним, что в Сыктывдинском районе в марте прошлого года правоохранители усмотрели нарушения при реализации программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. В итоге все вылилось в уголовное дело, которое сейчас и рассматривается в суде.

С 2019 по 2025 годы было запланировано расселить в Сыктывдинском районе 142 многоквартирных дома (около 800 квартир, 32 тысячи квадратных метров жилья), более двух тысяч человек. Даже по меркам республики это был весьма амбициозный проект, поскольку в том же Сыктывкаре в программу переселения в те же сроки было включено лишь 14 тысяч кв.м жилья. Как говорится, почувствуйте разницу. В целом администрация района справилась с повышенными обязательствами. Но, как часто это бывает при решении столь чувствительной жилищной проблемы, остались и недовольные из числа переселенцев. Когда расселяются сотни семей, трудно обойтись без накладок.

Надзорные органы усматривают нарушения со стороны районной администрации при предоставлении восьми жилых помещений, по ним и идет сейчас судебное разбирательство. Что это за нарушения и насколько они обоснованы – тема для отдельной публикации. Скажу лишь, что теперь речь уже не идет о какой-то коррупции (наверное, поэтому и пропал интерес со стороны многих СМИ), а скорее о желании людей взять по максимуму от госпрограммы по переселению: раз повезло в нее попасть, надо использовать шанс.



Ценная и «токсичная»



Но в «деле Дорониной» возникла и другая сторона, довольно неожиданная.

Любовь Юрьевна уже понесла репутационные потери, поскольку в декабре ее уволили с должности руководителя администрации с формулировкой «за утрату доверия». Причем не за жилье для переселенцев, а якобы за владение иностранными финансовыми инструментами через приобретение инвестиционных паев открытого паевого инвестиционного фонда (ОПИФ РФИ) «Первая – Фонд акций с выплатой дохода», что запрещено действующим законодательством для чиновников.

История эта выглядит весьма странной, поскольку суд почему-то приравнял владение российской ценной бумагой (инвестиционным паем), купленной, кстати, в Сбербанке, к косвенному владению активами (среди них, видимо, есть и зарубежные), входящими в состав имущества фонда.

Соответствующую апелляционную жалобу Любовь Доронина направила в Верховный суд Республики Коми, посмотрим, какое там вынесут решение. Хотя уже ясно, что любая ценная бумага, купленная даже в коммерческом банке с государственным контролем, то есть в том же Сбербанке, может оказаться «токсичной» – из-за нее могут лишить должности. Вот в такое интересное время мы живем.



Главное – не выделяйся



Другой важный вывод, который напрямую касается всех глав местных администраций – не надо выделяться на фоне остальных, «ходи строем», а то себе дороже выйдет! Непонятно, зачем Любови Дорониной понадобилось брать повышенные обязательства, а не поступить так, как все главы, то есть понемногу и потихоньку расселять людей. Пусть этот процесс и затянется на десятилетия, но простой народ у нас привык жить в плохих условиях. Ничего – потерпит, зато начальник сохранит кресло.

Действительно, приходилось слышать мнение, что Любовь Доронина поступила весьма опрометчиво и в хорошем смысле даже пожадничала: федеральный бюджет брал на себя 95 процентов расходов на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, 4 процента – республиканский и только 1 процент – местный бюджет. Почему бы не воспользоваться таким подарком? То есть фактически за счет федеральных денег (Москва в итоге выделила Коми под переселение 6,5 млрд рублей, из них 1,8 млрд было освоено в Сыктывдине) глава районной администрации рискнула пойти на кардинальные меры по решению жилищных проблем сельчан на вверенной ей территории. И ведь получилось! Но только вместо поощрений она лишилась должности и теперь ждет судебного вердикта.



Кто не успел, тот опоздал



Период, когда федеральный центр рублем поощрял регионы (то есть на себя брал львиную долю расходов), чтобы они реализовывали свои программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, уже закончился. Сегодня тоже выделяются деньги, но уже в другой пропорции софинансирования: 49 процентов – средства региона, 51 – федерального центра.

Не по этой ли причине в Коми в этом году фактически была свернута программа по переселению? Она в 2026 году действует только в Сыктывкаре, где планируется вложить в нее из всех источников финансирования почти 660 миллионов рублей. Деньги по меркам республики весьма скромные, поскольку под выполнение программы по переселению, рассчитанной до 2030 года, требуется примерно 60-70 млрд рублей, чтобы расселить 1,7 тысячи аварийных домов, признанных таковыми в Коми до 2022 года. Но вполне вероятно, что программа будет урезаться –поскольку регион вступил в период хронического безденежья и дорогих коммерческих кредитов.



Были времена



Но даже если пятилетняя программа по расселению будет выполнена, аварийного и ветхого жилья все равно останется много. В этом, как это ни парадоксально, виноват индустриальный бум, случившийся на Европейском Севере во времена СССР. В 60-80 годы прошлого столетия Коми АССР активно застраивалась, тысячи молодых людей со всего Советского Союза связывали свое будущее с нашим северным регионом. Их привлекала таежная романтика, подкрепленная «длинным рублем» и возможностями профессионального роста.

Много жилья было тогда понастроено для молодых специалистов (какое-то считалось временным, а получилось постоянным), теперь оно стремительно ветшает. В лесных поселках Коми целые улицы застроены двухэтажными «деревяшками», которые уже давно пришли в полную негодность. Но люди в них по-прежнему живут. А куда деваться?



Дальше будет хуже



Федеральные чиновники намерены переформатировать подходы к программе по переселению из ветхого и аварийного жилья. В конце декабря Минстрой РФ представил для обсуждения законопроект, который меняет порядок предоставления нового жилья и компенсации при расселении аварийных многоквартирных домов. На рассмотрение Госдумы РФ он пока не внесен. Похоже, это произойдет не раньше осени, когда будет сформирован новый состав парламента. Наверху понимают, что прямо сейчас обсуждать непопулярные поправки в тот же Жилищный кодекс – это чревато потерей какой-то части голосов избирателей на выборах. По той же причине перенесли на октябрь и резкое повышение тарифов на услуги ЖКХ для населения.

Минстрой, в частности, предлагает установить, что при определении размера компенсации за аварийное жилье будет учитываться рыночная стоимость жилого помещения, определенная с учетом факта непригодности жилого помещения для проживания. Формулировка до предела циничная: если квартира по причине своей ветхости не представляет никакой ценности, то на руки человек получит сумму даже близко не совпадающую с его ожиданиями. Также предлагается учитывать рыночную стоимость общего имущества в доме и стоимость участка под зданием.

В законопроекте прописано, что размер компенсации не может быть менее 50 процентов от стоимости квадратного метра жилья, установленной государственными органами. Этот пункт тоже не особо вдохновляет, поскольку стоимость квадратного метра жилья в наших депрессивных городах и районах одна из самых низких по стране. По данным на первый квартал 2026 года, среднерыночная стоимость квадратного метра жилья, например, в Инте – 8440 рублей, Вуктыле – 11781, Удорском районе – 19649 рублей. В лучшем положении лишь Сыктывкар и Ухта, где относительно высокие цены на недвижимость.



Придется доплачивать?



В законопроекте есть много нюансов, которые будут еще не раз дополняться. Но очевидно, что государство намерено переложить часть расходов на самих жильцов: если хочешь переезжать из разваливающегося помещения в новую квартиру, то придется какую-то сумму доплачивать. Если денег нет, то все равно предоставят другое жилье, но оно будет лишь ненамного лучше прежнего (крыша не разваливается, значит, жить можно).

Так к чему надо готовиться северянам? Расселять людей будут и дальше, но после принятия поправок в действующее законодательство этот процесс станет жестче. За улучшение жилищных условий переселенцам придется доплачивать из своего кармана. Все идет к тому, что снизятся требования к качеству жилья для переселенцев. Значит, и разбирательства, подобные тому, что проходят сейчас в Сыктывдинском районом суде, вряд ли будут возможны.



Сергей МОРОХИН.