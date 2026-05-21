Нефтяная грязь

В районе промзоны Усинска обнаружено несанкционированное складирование емкостей с нефтесодержащей жидкостью.

Остатки продуктов нефтепереработки вытекали из поврежденных емкостей на грунт и далее в русло водоотводного канала. Эксперты установили, что эта территория принадлежит ООО ХК «Гера». Приблизительная площадь загрязнения – 450 кв. метров. Дальнейшее распространение нефтепродуктов было остановлено благодаря имевшимся в канале заграждениям из мусора. В настоящее время установлены боновые заграждения, чтобы не допустить загрязнения ручья Болбанъель. Обработка загрязненной территории продолжается.



Гибнут наши земляки



Из зоны специальной военной операции продолжают поступать скорбные вести об уроженцах Коми.

Недавно стало известно, что печальный список пополнили: Александр Герасимов, уроженец поселка Кебанъель, и Василий Самарин из села Керчомъя Усть-Куломского района, Иван Злобин из Емвы, Андрей Иванков-Великий из Инты, Василий Терентьев из поселка Благоево Удорского района, Евгений Годунов из поселка Каджером, Андрей Радковский и Салават Бадретдинов из Печоры, Степан Падласов из села Шошка Княжпогостского района, Виталий Паршуков из села Мыёлдино, Михаил Черкозьянов из Сыктывкара, Михаил Ходосок, уроженец села Выльгорт Сыктывдинского района.



Вернулись из плена



15 мая между Россией и Украиной произошел очередной обмен военнопленными.

С подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 205 российских военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Сразу после обмена российские военнослужащие отправлены для прохождения лечения и реабилитации в медицинские учреждения Минобороны РФ. Среди них пятеро военнослужащих из Коми.



Малыша поймали в лесу



Зверек из Усть-Куломского района отправился в Центр спасения медвежат-сирот.

Местные жители неоднократно замечали медвежонка, который один бродил по району и забегал на дачи в поисках пропитания. В таком возрасте испуганный зверь без матери обречен на гибель. Они сообщили в Минприроды Коми, и совместными усилиями животное удалось поймать и отправить в Тверскую область. Там ему помогут набрать вес и адаптироваться к самостоятельной жизни. Затем вернут в родные леса Коми. Год назад в Троицко-Печорском районе была спасена истощенная медведица Кира. Она прошла курс реабилитации и недавно была возвращена в Коми и выпущена на территорию заказника «Илычский» в Троицко-Печорском районе.



От молока до мороженого



СПК «Пожег» запустил в работу обновленный цех по переработке молока.

Проект реализован благодаря грантовой поддержке регионального Минсельхоза и финансовой помощи АО «СЛПК» в рамках соглашения с районной администрацией. Новый цех теперь оснащен современным оборудованием, позволяющим производить более десяти видов молочной продукции: от молока до мороженого.

Космонавт прилетит в «Орленок»



Герой России Антон Шкаплеров станет почетным гостем первой смены детского оздоровительного лагеря.

«Орленок» ежегодно открывается на базе отдыха «Парма» в поселке Кэччойяг Сыктывдинского района и принимает за пять смен более 900 детей. В программе досуга, помимо спортивных и творческих занятий, встречи с интересными людьми. Одним из приглашенных гостей станет полковник Шкаплеров – российский космонавт-испытатель. Он провел в космосе более 709 суток, в качестве командира экипажа совершил четыре полета к МКС и три выхода в открытый космос.



В магазинах меняют ценники



По данным Комистата, за минувшую неделю куриное мясо подорожало на 4,6%, свинина, сосиски и сардельки – на 3,5%.

Зато в «овощной сезон» за тот же период, с 13 по 18 мая, подешевели огурцы (на 11%), а также помидоры, яблоки, морковь и картофель.



Начались лесные пожары



С начала сезона зафиксировали уже девять возгораний.

Как рассказал замдиректора Коми лесопожарного центра Игорь Шустиков на прямой линии 20 мая, семь из девяти пожаров произошли, скорее всего, по вине местных жителей, которые оставили непотушенные костры. Еще два пожара возникли из-за гроз. Среди муниципалитетов Коми больше всего пожаров было в Усть-Цилемском районе. Там произошло сразу пять возгораний.



Памяти Николая Герасимова



22 мая в Национальной библиотеке Коми состоится вечер памяти заслуженного геолога РФ.

Николай Герасимов – экс-министр промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми, человек, внесший значительный вклад в ее развитие. Для многих он навсегда останется в памяти как человек широкой души, разносторонняя творческая личность, путешественник и поэт. В течение 2016-2018 гг. Н. Герасимов возглавлял Попечительский совет Национальной библиотеки, был инициатором проведения Дней Арктики в Ленинке, ставших брендом учреждения. В вечере памяти примут участие коллеги, сподвижники, земляки и близкие Николая Николаевича.



Малыш с батарейкой в носу



В Сыктывкаре годовалому ребенку удалили батарейку из носа.

Мальчик сам подошел к матери и жестами дал понять, что что-то засунул себе в нос. Его экстренно доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу. Операцию по извлечению опасного предмета выполнил врач-оториноларинголог отделения челюстно-лицевой хирургии Алексей Прошутинский. Врачи отмечают, что среди предметов, которые дети засовывают в нос, именно батарейки относятся к числу наиболее опасных из-за высокого риска химических ожогов.



В заповеднике уже шесть лосят



У шестилетней лосихи Милки родился Котя. Отец новорожденного – дикий лось, так что характер у малыша наверняка будет своенравный и свободолюбивый, считают сотрудники фермы.

10-летняя лосиха по имени Машка 17 мая родила бычка, которого назвали Мирон, папой стал лось Бурый. Напомним, в мае на ферме появились на свет также Гога, Фекла, Пума и Пик. Приехать в гости на лосеферму можно спустя две недели после окончания отела.



«Две ноги и четыре лапы»



Любителей бега и острых ощущений приглашают 30 мая на стадион.

В рамках фестиваля спорта «Яг-Морт TRAIL 2026» команда МанарагаRUN совместно с кинологическими клубами на Республиканском лыжном комплексе имени Р. Сметаниной проведут соревнования по каникроссу (бегу по пересеченной местности с собакой) «Две ноги и четыре лапы». Для участников и их верных спутников организаторы подготовили две дистанции: легкая тропа в 1,5 км и настоящее приключение протяженностью 5 км.