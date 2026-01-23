Есть проблемы, которые со стороны кажутся не столь значительными, но только до тех пор, пока они нас самих не коснутся. Одна из них – соблюдение тишины в многоквартирных домах.



«Барабашка» не пробегал?



В минувшем октябре в Общественной приемной главы Коми состоялась «прямая линия», посвященная соблюдению республиканского закона о тишине в Сыктывкаре. Ежегодно правоохранительные органы стабильно фиксируют в столице порядка двух тысяч сообщений о нарушении тишины и покоя. По некоторым из них составляются протоколы, но львиная доля по разным причинам остается без каких-либо последствий, попадая лишь в статистические данные.

В качестве примера этих «разных причин» приведу случай из практики сыктывкарского общественника, в недавнем прошлом депутата горсовета и Госсовета Республики Коми Ильи Богданова. Однажды к нему обратились горожане, проживающие по адресу Коммунистическая, 65. Суть проблемы: в квартирах периодически (особенно в ночное время) ощущалась какая-то вибрация. Откуда она бралась, понять было невозможно. Не завелся ли «барабашка»?

Илья Алексеевич провел целое расследование и выяснил, что все дело в промышленном холодильном оборудовании. У магазина, расположенного на первом этаже многоквартирного дома, оборудование было старенькое – отсюда и вибрация, и неудобства для жильцов. В итоге все благополучно разрешилось: магазин неожиданно закрылся, а торговые площади заняли новые хозяева с более современными и не такими шумными холодильниками.

Вообще, «в борьбе за тишину» бывают довольно сложные коллизии, в которых нельзя разобраться без помощи надзорных органов. Об этом свидетельствует и еще более запутанная история, которую рассказала «Трибуне» сыктывкарская пенсионерка Мария Васильевна Кузьмина.



Тот самый дом по ул. Первомайской, 51 в Сыктывкаре.

Опасные перегрузки



Три с половиной года назад в однокомнатной квартире Марии Васильевны стало твориться что-то неладное: по ночам откуда-то стал раздаваться гул, а пол – сильно вибрировать. Как с этим жить, просыпаясь от сердцебиения, шума в ушах и звона в голове? Причем с тех пор это происходит постоянно. Известно, что длительная вибрация опасна для здоровья, особенно для сердечно-сосудистой системы.

По соседству с «однушкой» пенсионерки находится четырехкомнатная квартира, пожилая хозяйка которой прикована болезнью к кровати. Может, по ночам в ее квартире включают какое-то медицинское оборудование, чтобы облегчить состояние больной? Но не на 15-18 часов подряд! По идее, на эти простые вопросы можно легко найти ответы – надо только попасть в эту квартиру, поговорить с соседями. Однако с самого первого вопроса Марии Кузьминой: «Что вы вчера включили?» последовал ответ постоянно находящегося в этой квартире мужчины-родственника: это, мол, не у нас. И такой ответ она слышит уже три с половиной года!



«Нехорошая квартира»



Кто бы мог предположить, что ситуация с поиском источника гула и вибрации станет совершенно тупиковой, а жизнь Марии Васильевны – абсолютно невыносимой. Она даже составила примерный график, когда все это обычно происходит: в будние дни – с полуночи до 7 утра, в выходные – с полуночи до 9 утра.

Хозяйка «нехорошей квартиры» (ей уже за 90 лет) давно прикована к кровати. Что происходит в самой квартире, особенно ночью, неизвестно. Ее посещают какие-то странные люди. Причем у этих посетителей имеются ключи от общего подъездного «предбанника» и от соседней квартиры. Приходят в основном женщины. Одна из них оттолкнула Марию Васильевну, погрозив ей психушкой: мол, мешает им работать! Над чем? Тем более ночью в квартире, где лежит больная хозяйка? А чтобы их не докучали разными расспросами, соседи отрубили звонок…



Чиновница сказала: «Терпите!»



Мария Кузьмина живет в элитном (по советским меркам) доме по адресу ул. Первомайская, 51 (через дорогу от Драмтеатра) с момента его сдачи в эксплуатацию, то есть с конца 70-х годов. Поэтому имеет представление, кто проживает в подъезде, а тем более на одной с ней лестничной площадке. Всегда жили тихо и спокойно, а тут такое начало твориться…

Разумеется, Мария Васильевна не раз обращалась за помощью к правоохранителям. А толку? Полицейские тихонечко постучат в дверь «нехорошей квартиры» – тишина. Приложат ухо к двери – тишина! После этого с чувством выполненного долга уходят. А один из них заметил или пошутил: мол, ну и что, что вибрация в квартире – «она мышцы укрепляет». За три года Мария Кузьмина стала частым гостем в правоохранительных и надзорных инстанциях, писала заявления, обращалась через «прямую линию» к Владимиру Путину. В сухом остатке одни отписки, в которых нет даже намека на то, что кто-то займется «шумным делом» сыктывкарки.

Обращалась Мария Кузьмина и в Службу РК строительного, жилищного и технического надзора (контроля). Итог разговора был таков: документацию по дому за давностью лет найти будет трудно. Руководитель ведомства «ободрила» Марию Васильевну: «Терпите!» И она терпит! Уже четвертый год спит на раскладушке на кухне, летом на лоджии, где вибрация не такая сильная. Если совсем становится невмоготу, ночует у знакомых или даже в гостинице. А куда деваться, лучше уж заплатить деньги, зато выспаться в тишине.



Это ферма по «разведению» криптовалюты?



Из всех странностей, случившихся за последние годы, Марию Васильевну больше всего озадачил перерасчет за потребление электроэнергии. В апреле прошлого года вдруг пришел счет на 26 тысяч рублей. Даже в Комиэнергосбытовой компании удивились: что вы там делаете в однокомнатной квартире?! Хотя хозяйка даже стиральной машиной не пользуется, вещи сдает в прачечную. Откуда взялась такая сумма? Но в энергокомпании и в банке, где проверили переводы, указанные в квитанциях, подтвердили, что все верно. И тут закралось подозрение, что фантастический счет может быть как-то связан с «нехорошей квартирой». Там же всю ночь идет какая-то работа, отсюда гул и вибрация. Но что за работа?

Есть предположение, которое никто пока не может ни подтвердить, ни опровергнуть. Известно, что много электроэнергии требуется в том случае, если кто-то организует майнинг-ферму для добычи криптовалюты. Лишь в 13 субъектах России (в республиках Северного Кавказа, Бурятии, Забайкальском крае, Иркутской области и на новых территориях) подобная предпринимательская деятельность запрещена (она считается нецелевым использованием жилых помещений). На остальной же части России таких запретов пока нет (при наличии у криптовалютчиков лицензии и других разрешительных документов).

В законе о тишине Республики Коми запрет на добычу криптовалюты в жилых помещениях никак не прописан. Значит, разрешено. Скорее всего, об этой проблеме никто из наших законодателей даже и не задумывался, хотя именно майнинг-фермы чаще всего и являются источником гула и вибрации. Если в «нехорошей квартире» работает такая ферма, то жильцы должны знать о том, что из-за значительных нагрузок на домовое электрооборудование она является еще и источником повышенной пожароопасности: в любой момент может произойти короткое замыкание электропроводки.

В некоторых регионах управляющие компании и товарищества собственников жилья вносят в свои уставы прямые запреты на использование общедомовых электросетей для майнинга криптовалюты в многоквартирных домах. А также на работу бытовой техники ночью, если это мешает соседям.



«Красивая» бумага



В России нет единого федерального закона о тишине. Осенью 2025 года Госдума РФ отклонила проект соответствующего закона. Сегодня вопросы соблюдения тишины и соблюдения условий для комфортного проживания граждан регулируются на уровне субъектов Федерации.

Закон о тишине в Республике Коми постоянно дополняется и обновляется. И все равно остается лишь «красивой» бумагой, которая мало пригодна на практике. Особенно, когда речь идет о сложных случаях, требующих внимания надзорных органов. Так что нашим депутатам есть где развернуться, есть куда приложить усилия. Было бы желание. А сотрудникам правоохранительных органов надо быть более чуткими к жалобам: за ними стоят конкретные люди, их судьбы, здоровье и даже жизнь.



Дожить до весны



Мария Кузьмина является далеко не последним человеком в столице. Она бывший редактор газеты «Молодежь Севера», многие годы работала в пресс-службе Администрации главы Республики Коми, затем в Общественной палате Республики Коми. В настоящее время член правления Союза журналистов республики. Давно знаю ее как человека общительного и доброжелательного, поэтому и спросил: что дальше, какие у нее планы?

– Дожить до весны! Тогда и буду решать вопрос с квартирой, – ответила Мария Васильевна. – Тем более что, ехидно улыбаясь, этот родственник – мужчина из соседней квартиры – ответил на мое замечание о тишине: вы еще заплачете, когда мы сюда переселимся… А еще хочу поблагодарить всех тех, кто давал мне пристанище на ночь. Спасибо, друзья! В любой ситуации нужно оставаться людьми.



Сергей МОРОХИН.