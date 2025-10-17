Обещанного пять лет ждать? Скорая помощь Печоры не дождалась помощи

Весной прошлого года работники скорой помощи из Печоры записали видеообращение в адрес президента страны Владимира Путина, в котором рассказали о своем бедственном положении. Понятно, что это был своего рода шаг отчаяния, но, похоже, республиканские чиновники его особо не оценили.



Здание скорой помощи вполне гармонично вписывается в картину развала системы здравоохранения в Печоре. Оно попросту разваливается, в последний раз ремонт проводился здесь более 30 лет назад. В 2024 году тогдашний глава Коми Владимир Уйба дал поручение до конца 2025 года построить в Печоре новое здание скорой помощи в виде современного модульного комплекса. Чем не повод отчитаться перед Москвой о «работе над ошибками»?



В декабре 2024 года новые хозяева Желтого дома заявили, что федеральный министр здравоохранения Михаил Мурашко (в прошлом возглавлял Минздрав Коми) в курсе ситуации в Печоре и с ним вопрос по новому зданию уже «проговорен». Вот только смущало печорских медработников то, что весь позитив по поводу нового здания виден лишь на бумаге.

На днях стало известно, что новоселья Печорской скорой помощи в обозримом будущем не предвидится. Власти еще даже не определились, будет ли построено новое здание для скорой помощи или все ограничится капитальным ремонтом разрушающегося здания. Какие-то изменения, конечно, будут, но не раньше 2030 года.

Никого из чиновников не смущает, что к 2030 году часть здания может попросту рухнуть. И как работать медперсоналу в неприемлемых условиях, когда кругом разруха. Самое главное, чиновниками не было озвучено ни одного логичного объяснения, почему надо пять лет ждать «светлого будущего», у нас же вроде как все развивается, а республика, если верить официальным заявлениям, живет на позитиве и богатеет.



Сергей ПАВЛОВ.